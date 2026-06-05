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"Лъвовете" ще настройват мерника си в контрола с Молдова

"Лъвовете" ще настройват мерника си в контрола с Молдова

5 Юни, 2026 09:44 630 6

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  • българия-
  • национали

Срещата е от 20.00 часа на стадион "Зимбру" в Кишинев

"Лъвовете" ще настройват мерника си в контрола с Молдова - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

България излиза срещу Молдова в приятелска среща, която ще се играе на стадион "Зимбру" в Кишинев. Мачът започва с първия съдийски сигнал на Турал Курбанов от Азербайджан в 20:00 часа.

"Лъвовете" на Александър Димитров ще имат своя четвърти мач през 2026 г. Те изиграха два мача в Индонезия през март, където спечелиха турнира FIFA Series, побеждавайки Соломоновите острови и домакините. Преди четири дни пък нашите паднаха с 0:1 срещу Черна гора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Мачът в Молдова ще сложи край на сезона за националите, които след това ще имат малко време за почивка, преди да започнат лятна подготовка в своите клубни отбори. В Кишинев ще бъде последната репетиция за трикольорите на Димитров преди началото на Лига на нациите през септември. Там България трябва да мери сили с Исландия, Люксембург и Естония.

Очаква се да има доста промени в българския тим спрямо контролата на "Колежа", като селекционерът ще опита да даде шанс на максимален брой хора. Очаква се той да заложи на система 4-3-3. За юнските проверки не се включиха доста контузени играчи - Илия Груев, Кирил Десподов, Филип Кръстев, Димитър Митов, Петко Христов, Кристиян Балов, Кристиян Стоянов и др. На самолета в София не се качи контузеният Никола Илиев, а Теодор Иванов от ЦСКА има неразположение и изгледа вчерашната тренировка на колегите си отстрани.

Молдова е тим от нашето ниво в Лига на нациите - третото, като наесен бившата съветска република ще мери сили с Казахстан, Словакия и Фарьорските острови. През 2026-а молдовците претърпя две загуби дотук - от Литва и Кипър. В световните квалификации отборът записа реми с Естония и седем загуби, най-голямата от които 1:11 срещу Норвегия. В тази среща Ерлинг Холанд реализира пет гола.

Молдова - България

Вероятен състав: Димитър Шейтанов, Мартин Георгиев, Андреа Христов, Росен Божинов, Димитър Велковски, Андриан Краев, Петко Панайотов, Борислав Цонев, Марин Петков, Владимир Николов, Здравко Димитров.

Съдия: Турал Курбанов (Азербайджан)
Начало: 20:00 часа
Стадион: "Зимбру", Кишинев


Молдова (Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    6 0 Отговор
    Това ако са лъвове... аз съм динозавър.

    09:51 05.06.2026

  • 2 Анджо

    7 0 Отговор
    Е ,щом с тия ще си настройва ме мернико това значи ,че до никаде няма да стигнем. Вижте ,че никоя държава с по силен футбол от нашия не иска да прави контрола с нас. Пълен майтап сме във футбола вече. Ама поне може да си пее ме БАНГАРАНГА.👍👍👍👍😂😂😂🤷

    09:59 05.06.2026

  • 3 какви

    7 0 Отговор
    лъвове. Тук са изчезнали още от римско време.

    10:26 05.06.2026

  • 4 име

    2 0 Отговор
    Къв мерник, уe, те не могат да отправят удар в очертанията на вратата, мерник щели да настройват. Куците коне с леви крака са отишли до Кишинев да запият.

    10:27 05.06.2026

  • 5 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Ох дано е с по-,малко

    10:45 05.06.2026

  • 6 ВАР систем

    0 0 Отговор
    Малко помощ за треньорчето и националите. Футболната врата е с размери 7000х2400 мм или седем метра на 2,40. Един висок вратар с вдигнати ръце стига до горната греда в средата на вратата, но за да покрие ъглите му трябва една две крачки и плонж, което отнема около 1,5 секунди. При силен удар с над 120 км/ч, топката достига от границата на наказателното поле до гол линията за по-малко от секунда. За по точни данни, като балистика, ротация (фалциране), скорост на вятъра и разни други работи, е необходимо ниво на образование далеч надхвърлящо това на президента Гонзо и повечето футболисти, така че целете ъглите и гледайте вратаря да няма пряка видимост към топката и нападателя в момента на удара.

    11:22 05.06.2026

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