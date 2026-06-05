Божидар Саръбоюков стана шампион в скока на дължина на Диамантената лига в Рим

Атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим.

Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8.26 метра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерсиални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. До момента първо място беше постигала единствено Ивет Лалова-Колио в спринта при жените.

Бронзовият медалист от Световното първенство в зала Саръбоюков стартира с 8.13, след което записа 8.00, 7.98, 7.98 и 7.96, правейки успешни опити във всичките си шест излизания в сектора.

“Може би това е първото ми състезание за сезона, от което съм доволен. Не от резултата, а от това, че показах спортната злоба, която исках да покажа. Изключително радостен съм, защото това е първата ми победа на Диамантена лига, а и защото миналата година се контузих тук. Публиката е нещо уникално", каза българинът пред Max One след състезанието.

Втори е двукратният олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 и световен първенец от Будапеща 2023 Милтиадис Тентоглу (Гърция) с 8.24 метра, също постигнати в последния опит, а трети е Хорхе Ходелин (Куба) с 8.18.

За Саръбоюков, който е национален рекордьор в дисциплината, това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българинът започна кампанията си в Китай, където зае второ място в Шанхай с 8.07 метра, а след това се нареди трети в Сямън с 8.29.

Следващото участие на българина в старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло.