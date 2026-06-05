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Божидар Саръбоюков стана шампион в скока на дължина на Диамантената лига в Рим

Божидар Саръбоюков стана шампион в скока на дължина на Диамантената лига в Рим

5 Юни, 2026 08:27, обновена 5 Юни, 2026 07:35 1 165 5

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  • скок на дължина

Българинът спечели със силен последен опит

Божидар Саръбоюков стана шампион в скока на дължина на Диамантената лига в Рим - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим.

Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8.26 метра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерсиални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. До момента първо място беше постигала единствено Ивет Лалова-Колио в спринта при жените.

Бронзовият медалист от Световното първенство в зала Саръбоюков стартира с 8.13, след което записа 8.00, 7.98, 7.98 и 7.96, правейки успешни опити във всичките си шест излизания в сектора.

“Може би това е първото ми състезание за сезона, от което съм доволен. Не от резултата, а от това, че показах спортната злоба, която исках да покажа. Изключително радостен съм, защото това е първата ми победа на Диамантена лига, а и защото миналата година се контузих тук. Публиката е нещо уникално", каза българинът пред Max One след състезанието.

Втори е двукратният олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 и световен първенец от Будапеща 2023 Милтиадис Тентоглу (Гърция) с 8.24 метра, също постигнати в последния опит, а трети е Хорхе Ходелин (Куба) с 8.18.

За Саръбоюков, който е национален рекордьор в дисциплината, това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българинът започна кампанията си в Китай, където зае второ място в Шанхай с 8.07 метра, а след това се нареди трети в Сямън с 8.29.

Следващото участие на българина в старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло.


Италия
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  • 1 Хмм

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    Браво!

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  • 2 Хайде

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    Браво момче

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  • 3 скачат, но не скандират

    4 0 Отговор
    Кога атлетичните умове ще уврат, че дъската трябва да е широка метър и скока да се мери от където си отскочил? Постиженията веднага растат с двайсетина см, а контузиите намаляват с 37,29%. Нервният стрес пада и усмивки цъфват по лицата.

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    07:59 05.06.2026

  • 5 Симеон

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    Успя да се пребори докрай!Браво на Божидар!

    08:19 05.06.2026

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