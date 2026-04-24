Новини
Спорт »
Световен футбол »
Едер Милитао се завръща навреме за Мондиала – отлична новина за Карло Анчелоти

24 Април, 2026 18:26 483 0

Бранителят вече преминава през интензивна рехабилитация

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Бразилия - Карло Анчелоти, получи обнадеждаващи вести в навечерието на Световното първенство по футбол. Според авторитетни източници на ESPN, ключовият централен защитник на Реал Мадрид – Едер Милитао, е на път да се възстанови напълно от неприятната си травма и да бъде на разположение за големия футболен форум това лято.

Милитао, който наскоро получи мускулно разтежение в лявото бедро, вече преминава през интензивна рехабилитация. Медицинският щаб на „селесао“ следи отблизо състоянието на 28-годишния бранител, като предстоят още няколко важни медицински изследвания, които ще потвърдят готовността му за игра.

Бразилският национален отбор ще тества формата си в две приятелски срещи – първо срещу Панама на 31 май, а след това и срещу Египет на 7 юни. Тези двубои ще бъдат генерална репетиция преди старта на Световното първенство, където „кариоките“ ще открият участието си с мач срещу Мароко на 14 юни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове