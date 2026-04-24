Едер Милитао се завръща навреме за Мондиала – отлична новина за Карло Анчелоти

Селекционерът на Бразилия - Карло Анчелоти, получи обнадеждаващи вести в навечерието на Световното първенство по футбол. Според авторитетни източници на ESPN, ключовият централен защитник на Реал Мадрид – Едер Милитао, е на път да се възстанови напълно от неприятната си травма и да бъде на разположение за големия футболен форум това лято.

Милитао, който наскоро получи мускулно разтежение в лявото бедро, вече преминава през интензивна рехабилитация. Медицинският щаб на „селесао“ следи отблизо състоянието на 28-годишния бранител, като предстоят още няколко важни медицински изследвания, които ще потвърдят готовността му за игра.

Бразилският национален отбор ще тества формата си в две приятелски срещи – първо срещу Панама на 31 май, а след това и срещу Египет на 7 юни. Тези двубои ще бъдат генерална репетиция преди старта на Световното първенство, където „кариоките“ ще открият участието си с мач срещу Мароко на 14 юни.