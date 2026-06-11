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14-годишно момиче оцеля след падане от 12-ия етаж в Адана

14-годишно момиче оцеля след падане от 12-ия етаж в Адана

11 Юни, 2026 14:05 975 4

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Инцидент в турския град завършва без опасност за живота, благодарение на смекчен удар при падането

14-годишно момиче оцеля след падане от 12-ия етаж в Адана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

14-годишно момиче е паднало от 12-ия етаж на жилищна сграда в турския град Адана, но е оцеляло и към момента животът му е извън опасност, съобщават турски медии, предава БТА.

Според информация на сайта „Хаберлер“ при падането детето е преминало през навес на балкон, който е намалил силата на удара при достигането на земята и вероятно е изиграл ключова роля за оцеляването му.

Инцидентът е бил заснет от охранителни камери, като на кадрите се вижда как хора от района се втурват да окажат помощ веднага след падането.

По първоначални данни момичето е паднало от жилището си по неустановени към момента причини. То е получило множество травми и счупвания, но лекарите съобщават, че състоянието му е стабилно и няма опасност за живота му.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    2 12 Отговор
    14 годишно vs 12 етаж
    14 > 12

    14:07 11.06.2026

  • 2 Тва турците са

    2 15 Отговор
    като хлебарки, нема изтребване

    Коментиран от #4

    14:16 11.06.2026

  • 3 Емигрант

    16 0 Отговор
    Когато Господ каже, че времето още не ти е дошло, може и от 12-я етаж да скочиш, ангелите ще те пазят.

    14:25 11.06.2026

  • 4 Май си искал да покажеш

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тва турците са":

    Че си много, много по-лош от омразните ти турци. Че и за дете става въпрос.

    14:58 11.06.2026

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