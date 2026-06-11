14-годишно момиче оцеля след падане от 12-ия етаж в Адана

14-годишно момиче е паднало от 12-ия етаж на жилищна сграда в турския град Адана, но е оцеляло и към момента животът му е извън опасност, съобщават турски медии, предава БТА.
Според информация на сайта „Хаберлер“ при падането детето е преминало през навес на балкон, който е намалил силата на удара при достигането на земята и вероятно е изиграл ключова роля за оцеляването му.
Инцидентът е бил заснет от охранителни камери, като на кадрите се вижда как хора от района се втурват да окажат помощ веднага след падането.
По първоначални данни момичето е паднало от жилището си по неустановени към момента причини. То е получило множество травми и счупвания, но лекарите съобщават, че състоянието му е стабилно и няма опасност за живота му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
14 > 12
14:07 11.06.2026
2 Тва турците са
Коментиран от #4
14:16 11.06.2026
3 Емигрант
14:25 11.06.2026
4 Май си искал да покажеш
До коментар #2 от "Тва турците са":Че си много, много по-лош от омразните ти турци. Че и за дете става въпрос.
14:58 11.06.2026