14-годишно момиче оцеля след падане от 12-ия етаж в Адана

14-годишно момиче е паднало от 12-ия етаж на жилищна сграда в турския град Адана, но е оцеляло и към момента животът му е извън опасност, съобщават турски медии, предава БТА.

Според информация на сайта „Хаберлер“ при падането детето е преминало през навес на балкон, който е намалил силата на удара при достигането на земята и вероятно е изиграл ключова роля за оцеляването му.

Инцидентът е бил заснет от охранителни камери, като на кадрите се вижда как хора от района се втурват да окажат помощ веднага след падането.

По първоначални данни момичето е паднало от жилището си по неустановени към момента причини. То е получило множество травми и счупвания, но лекарите съобщават, че състоянието му е стабилно и няма опасност за живота му.