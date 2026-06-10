Изгоненият от САЩ сомалийски съдия Омар Артан се завърна у дома като национален герой

Бурни овации и топло посрещане на летището Сомалийската столица Могадишу стана сцена на емоционално посрещане, след като уважаваният футболен съдия Омар Артан се завърна в родината си. След като му бе отказан достъп до САЩ за предстоящото Световно първенство през 2026 година, Артан бе посрещнат с аплодисменти и възторжени възгласи от стотици фенове, политици и общественици на международното летище „Адан Абдулех“.

Американските власти, в лицето на Андрю Джулиани – ръководител на организационния комитет на Мондиал 2026, обявиха, че решението е взето поради предполагаеми връзки на Артан с лица, свързани с терористични организации. Въпреки липсата на конкретни доказателства, тази стъпка предизвика бурни реакции както в Сомалия, така и в международната футболна общност.

Веднага след пристигането си, 34-годишният Артан – наскоро отличен като Съдия №1 на Африка за 2025 година – бе приет лично от премиера на Сомалия, Хамза Абди Баре. Говорителят на премиера, Насра Башир Али, сподели в социалните мрежи видео от тържественото посрещане, подчертавайки националната гордост и подкрепата към Артан.

Историята на Омар Артан се превърна в символ на единство и национално достойнство за сомалийците. Мнозина виждат в него пример за непреклонност и чест, а завръщането му бе отбелязано като победа на справедливостта и националната идентичност.

Upon arrival at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport international Somali referee Omar Abdulkadir Artan received a heroic welcome on Wednesday morning. pic.twitter.com/12B8NSgPW8 — Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026