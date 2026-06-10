Новини
Спорт »
Световен футбол »
Изгоненият от САЩ сомалийски съдия Омар Артан се завърна у дома като национален герой

Изгоненият от САЩ сомалийски съдия Омар Артан се завърна у дома като национален герой

10 Юни, 2026 19:51 951 5

  • могадишу-
  • съдия-
  • омар артан-
  • сащ-
  • световно първенство-
  • фенове-
  • политици-
  • летище „адан абдулех“-
  • американските власти-
  • андрю джулиани-
  • мондиал 2026-
  • терористични организации-
  • сомалия-
  • футбол-
  • хамза абди баре-
  • насра башир али

Триумфално посрещане в Могадишу след скандалното изгонване

Изгоненият от САЩ сомалийски съдия Омар Артан се завърна у дома като национален герой - 1
Снимка: Х
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бурни овации и топло посрещане на летището Сомалийската столица Могадишу стана сцена на емоционално посрещане, след като уважаваният футболен съдия Омар Артан се завърна в родината си. След като му бе отказан достъп до САЩ за предстоящото Световно първенство през 2026 година, Артан бе посрещнат с аплодисменти и възторжени възгласи от стотици фенове, политици и общественици на международното летище „Адан Абдулех“.

Американските власти, в лицето на Андрю Джулиани – ръководител на организационния комитет на Мондиал 2026, обявиха, че решението е взето поради предполагаеми връзки на Артан с лица, свързани с терористични организации. Въпреки липсата на конкретни доказателства, тази стъпка предизвика бурни реакции както в Сомалия, така и в международната футболна общност.

Веднага след пристигането си, 34-годишният Артан – наскоро отличен като Съдия №1 на Африка за 2025 година – бе приет лично от премиера на Сомалия, Хамза Абди Баре. Говорителят на премиера, Насра Башир Али, сподели в социалните мрежи видео от тържественото посрещане, подчертавайки националната гордост и подкрепата към Артан.

Историята на Омар Артан се превърна в символ на единство и национално достойнство за сомалийците. Мнозина виждат в него пример за непреклонност и чест, а завръщането му бе отбелязано като победа на справедливостта и националната идентичност.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    2 7 Отговор
    Днес подписа закон против имиграцията!

    Радев широко отваря врати за нея

    19:54 10.06.2026

  • 2 Ах ,ах

    10 4 Отговор
    И хамеранците така от всяка точка на света да ги връщат.

    19:54 10.06.2026

  • 3 епа

    7 3 Отговор
    да ме извинат сомалийциите, ама на нас отдавна ни дишат прахта! Санкционирани тежки престъпници тук са уважавани, на чест и почит са с кюлчета и торби с пари.....

    20:04 10.06.2026

  • 4 Лост

    5 0 Отговор
    След като първенството се провежда в няколко държави,не можеше ли да свири в другите?

    20:40 10.06.2026

  • 5 Изпълком

    0 0 Отговор
    От БФС вече са му предложили ангажимент в А бананова група.

    21:04 10.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове