MotoGP на път да се завърне в Турция

Формула 1 официално обяви дългоочакваното си завръщане в Турция – стартът за Гран При на „Истанбул Парк“ ще се върне в календара от 2027 година и се очаква да остане там поне пет сезона, съобщава sportal.bg. Това развитие веднага повдигна въпроса дали и MotoGP няма да поеме по същия път, тъй като двете първенства са под управлението на една и съща компания – Либърти Медия. Според журналиста Саймън Патерсън вече се работи активно в тази посока. Ключова роля в идеята имат турските звезди Топрак Разгатлиоглу и неговият мениджър Кенан Софуоглу, които настояват Турция да се върне в календара на MotoGP.

Плановете са страната да приеме кръг още през 2028 година, но не се изключва и по-ранно завръщане – още през сезон 2027.

Между 2005 и 2007 година Турция вече беше част от шампионата по мотоциклетизъм на писта, но тогава интересът към състезанието не успя да се задържи и „Истанбул Парк“ отпадна от календара.

Сега ситуацията изглежда различна. Присъствието на Разгатлиоглу в MotoGP, както и участието на Дениз Ончу в Moto2, създават силен локален интерес. Разгатлиоглу е огромна спортна фигура в Турция след трите си световни титли в World Superbike (WSBK), което се очаква да доведе и до значително по-висока посещаемост, ако надпреварата се завърне в Истанбул.