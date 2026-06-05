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Германия и Франция предлагат ускорен път към ЕС за Западните Балкани и Молдова

Германия и Франция предлагат ускорен път към ЕС за Западните Балкани и Молдова

5 Юни, 2026 07:54, обновена 5 Юни, 2026 07:53 1 064 24

  • западни балкани-
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  • ес-
  • молдова

Новата инициатива предвижда достъп до европейския пазар още преди пълноправното членство

Германия и Франция предлагат ускорен път към ЕС за Западните Балкани и Молдова - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия и Франция подготвят нова инициатива за ускоряване на европейската интеграция на страните от Западните Балкани и Молдова, като предлагат те да получат част от ползите от членството в Европейския съюз още преди официалното си присъединяване, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според съвместната позиция на Берлин и Париж държавите кандидатки трябва да бъдат възнаграждавани за напредъка си в изпълнението на критериите за членство. Сред предлаганите стимули са привилегирован достъп до единния европейски пазар и възможност за участие като наблюдатели в институциите на ЕС.

Целта е да се насърчат реформите и да се даде нов тласък на политиката по разширяване на Съюза.

Очаква се германският канцлер Фридрих Мерц да представи инициативата по време на срещата на върха ЕС - Западни Балкани, която се провежда в черногорския град Тиват.

На форума ще се съберат лидерите на държавите от ЕС и представители на шестте страни от Западните Балкани, които се стремят към членство в блока.

Предложението обхваща Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Молдова.

Повечето от държавите в региона очакват присъединяване към ЕС от години, а в някои случаи и от десетилетия. Северна Македония например следва европейския си курс вече 22 години, докато Косово подаде кандидатура за членство преди четири години, но все още няма официален статут на кандидат поради липсата на признание от пет държави членки на ЕС.

Черна гора остава най-напредналата страна в процеса на присъединяване. Подгорица се надява да приключи преговорите през следващата година, което би открило възможност за членство около 2030 г.

Междувременно втората среща на върха между ЕС и Молдова е насрочена за 22 юни в Брюксел.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рубикон

    19 3 Отговор
    Още държави трябва да поемат дълга на богатите. И то не толкова да поемат дълга, колкото да участват във вземането на нови дългове, за това бясно въоръжаване, което е обхванало ес. А защо го е обхванало? Ами заради война, ще нападат Русия кукавелите. Няма как след тия всичките луди заеми, накрая ес просто да кажат:" - Е, въоръжени сме вече, стига толкова." Накрая всичко това, или ще приключи с война, или ако няма война, ще приключи с икономически крах за ес

    Коментиран от #7

    07:58 05.06.2026

  • 2 Либерален бандит

    16 2 Отговор
    Търсим канарчета навсякъде и с помощта на "наши" правителства ще им разкажем играта

    Коментиран от #22

    07:59 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Де бил

    15 0 Отговор
    Ускорен път към ЕС за Косово която не е призната за държава от 5 страни в ЕС ???

    08:02 05.06.2026

  • 5 Пич

    15 2 Отговор
    Малоумието на Урсулианците е потресаващо!!! Ако се опиташ да запушиш един теч с пробита торба, и видиш че не работи, не може да имаш визия, че ще запушиш този теч със здрави торби, които имаш идея да пробиваш сам!!!

    08:03 05.06.2026

  • 6 Тези идиоти замислят нещо цифутско,

    9 0 Отговор
    като алигатори дебнат плячката и ще ни съсипят!

    08:03 05.06.2026

  • 7 ПРАВ СИ...!

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рубикон":

    Че то в момента икономическият крах на ес е на ръба...!

    08:04 05.06.2026

  • 8 Факти

    2 19 Отговор
    В средата на века целият континент ще е ЕС. Украйна и Западните Балкани са на една крачка. Великобритания ще се върне. Швейцария и Норвегия също ще се присъединят. След Путин и Беларус ще влезе. Гледам картата и виждам бъдещия ЕС. Много е красив. Горд съм, че съм жител на най-великия съюз в човешката история. Десетки народи с различни езици и култури обединени по свое собствено желание в името на общото благо.

    Коментиран от #12, #14

    08:05 05.06.2026

  • 9 Виждащ

    8 0 Отговор
    Фридрих Мерц е заврл стотици дела в съда за обида към личността.

    Изглежда германците много си го "обичат".

    08:08 05.06.2026

  • 10 Вече в ЕС се влиза на бърза писта

    11 0 Отговор
    Едно време беше да има изисквания. Сега гледат да ги прилапат да не се изоглави някой и да мине към Китай. То друг избор няма. Ще пием по една студена вода за Севернамакедония.

    08:09 05.06.2026

  • 11 Перо

    4 0 Отговор
    БГ трябва да гласува против предложението! Или поне това да не се отнася за кандидатите от по-рано и са в заварено положение!

    08:10 05.06.2026

  • 12 Патки

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Тва към коя секта си? И на какви субстанции ви държат там?

    08:11 05.06.2026

  • 13 Абе вие вече

    7 0 Отговор
    Взехте Африка и арабските страни, колко му е да вземете и бандеристан и Молдова. Въпросът е, какво е такова ЕС??? Става едно нищо. Никаква полза от такова смесено нищо.

    08:12 05.06.2026

  • 14 Нещо си се размечтал

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    И Канада може да влезе. Защо не даже ще влезе като едното нищо ще влезе и Израел също така , а защо не и Русия.

    Коментиран от #18

    08:13 05.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 не знам квой щой

    2 0 Отговор
    ама явно нещо много е напечено

    08:27 05.06.2026

  • 17 Какво става с Македонията? Северната?

    3 1 Отговор
    Пак ли ще гледат ЕС през кривата макарона?

    08:34 05.06.2026

  • 18 Факти

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Нещо си се размечтал":

    След 25 години ще си говорим пак. За последните 22 години са влезли 13 държави - Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Естония, Кипър, Малта, България, Румъния и Хърватия. В началото на века никой не е вярвал, че това е възможно. В момента 8 държави са кандидати и се натискат да влязат. Във Великобритания 2/3 от населението иска да се връща и е само въпрос на време да се открие процедура. Дори Исландия, която не я броя на континента, ще проведе референдум това лято. Тя ще бъде приета много бързо защото е цивилизована, развита държава. Разбирам, че националните предатели не искат България да е част от най-великия съюз в човешката история, за да бъде тя малка, изолирана и бедна, но тая свърши.

    Коментиран от #23

    08:38 05.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нищо няма

    4 0 Отговор
    да излезе от подобна дребнава загриженост към Западните Балкани и Молдова.

    08:48 05.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Либерален бандит":

    Търсят роби.... да правят заводи да има работят за по 800евро, за да може в германия да взимаъ 3000 за същото. Ще правят икономики от магазини за да ди продават брака. Кой не скача е червен . За спрравка ... унгария... фокато не го махнаха орбан изнудваха цяла нация. За справка румъния... спечели президент с разлини виждания от техните... изфабрикуваха външна намеса и го смениха ... за справка словакия.... и у нас също... икономически и социален, морален крах на държавата за едното членство.
    Изфабрикувани доклади, статистики и какво ли не за да покрием част от безумията им... какъо се казва пътят към ада е постлан с добри намерения. Продават ни отрова завита в лъскава опаковка. Дават ни поквара обвита в идеологически ориказки. . Кий не скача е червен.

    Коментиран от #24

    08:50 05.06.2026

  • 23 пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Разбирам ентузиазмът ти ..... едни от най-големите привърженици на новия "съюз" са точно тези, които викат против стария "съюз" (съветския). към момента ние сме повече като изпълнително звено (роби и потребители) на този нов "съюз" отколкото като СЪЮЗНИЦИ. и понеже народните поговорики са много точно..... ще напиша "по делата им ще ги познаете" и дедо поп, който ядял кебапчета по време на великите пости и викал на селото ... не ме гледайте какво правя , слушайте какво ви говоря..... ето това е работата с нови и стария "съюз"! само не знам как за евроатлантиците не им е ясно....просто замениха единия с другия.

    09:07 05.06.2026

  • 24 Пешко, баце,

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пешо":

    Ние не се натискаме да членуваме, защото сме приети от 19 години вече. Натискаме се някой да построи завод тук, за да взимаме по €800 заплати, че и по-високи. А най-вече се натискаме да си продаваме стоката в Европа. Даже успяваме, защото ЕС е най-големият ни търговски партньор.

    09:07 05.06.2026

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