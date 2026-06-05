Германия и Франция предлагат ускорен път към ЕС за Западните Балкани и Молдова

Германия и Франция подготвят нова инициатива за ускоряване на европейската интеграция на страните от Западните Балкани и Молдова, като предлагат те да получат част от ползите от членството в Европейския съюз още преди официалното си присъединяване, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Според съвместната позиция на Берлин и Париж държавите кандидатки трябва да бъдат възнаграждавани за напредъка си в изпълнението на критериите за членство. Сред предлаганите стимули са привилегирован достъп до единния европейски пазар и възможност за участие като наблюдатели в институциите на ЕС.
Целта е да се насърчат реформите и да се даде нов тласък на политиката по разширяване на Съюза.
Очаква се германският канцлер Фридрих Мерц да представи инициативата по време на срещата на върха ЕС - Западни Балкани, която се провежда в черногорския град Тиват.
На форума ще се съберат лидерите на държавите от ЕС и представители на шестте страни от Западните Балкани, които се стремят към членство в блока.
Предложението обхваща Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Молдова.
Повечето от държавите в региона очакват присъединяване към ЕС от години, а в някои случаи и от десетилетия. Северна Македония например следва европейския си курс вече 22 години, докато Косово подаде кандидатура за членство преди четири години, но все още няма официален статут на кандидат поради липсата на признание от пет държави членки на ЕС.
Черна гора остава най-напредналата страна в процеса на присъединяване. Подгорица се надява да приключи преговорите през следващата година, което би открило възможност за членство около 2030 г.
Междувременно втората среща на върха между ЕС и Молдова е насрочена за 22 юни в Брюксел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рубикон
Коментиран от #7
07:58 05.06.2026
2 Либерален бандит
Коментиран от #22
07:59 05.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Де бил
08:02 05.06.2026
5 Пич
08:03 05.06.2026
6 Тези идиоти замислят нещо цифутско,
08:03 05.06.2026
7 ПРАВ СИ...!
До коментар #1 от "Рубикон":Че то в момента икономическият крах на ес е на ръба...!
08:04 05.06.2026
8 Факти
Коментиран от #12, #14
08:05 05.06.2026
9 Виждащ
Изглежда германците много си го "обичат".
08:08 05.06.2026
10 Вече в ЕС се влиза на бърза писта
08:09 05.06.2026
11 Перо
08:10 05.06.2026
12 Патки
До коментар #8 от "Факти":Тва към коя секта си? И на какви субстанции ви държат там?
08:11 05.06.2026
13 Абе вие вече
08:12 05.06.2026
14 Нещо си се размечтал
До коментар #8 от "Факти":И Канада може да влезе. Защо не даже ще влезе като едното нищо ще влезе и Израел също така , а защо не и Русия.
Коментиран от #18
08:13 05.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 не знам квой щой
08:27 05.06.2026
17 Какво става с Македонията? Северната?
08:34 05.06.2026
18 Факти
До коментар #14 от "Нещо си се размечтал":След 25 години ще си говорим пак. За последните 22 години са влезли 13 държави - Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Естония, Кипър, Малта, България, Румъния и Хърватия. В началото на века никой не е вярвал, че това е възможно. В момента 8 държави са кандидати и се натискат да влязат. Във Великобритания 2/3 от населението иска да се връща и е само въпрос на време да се открие процедура. Дори Исландия, която не я броя на континента, ще проведе референдум това лято. Тя ще бъде приета много бързо защото е цивилизована, развита държава. Разбирам, че националните предатели не искат България да е част от най-великия съюз в човешката история, за да бъде тя малка, изолирана и бедна, но тая свърши.
Коментиран от #23
08:38 05.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Нищо няма
08:48 05.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пешо
До коментар #2 от "Либерален бандит":Търсят роби.... да правят заводи да има работят за по 800евро, за да може в германия да взимаъ 3000 за същото. Ще правят икономики от магазини за да ди продават брака. Кой не скача е червен . За спрравка ... унгария... фокато не го махнаха орбан изнудваха цяла нация. За справка румъния... спечели президент с разлини виждания от техните... изфабрикуваха външна намеса и го смениха ... за справка словакия.... и у нас също... икономически и социален, морален крах на държавата за едното членство.
Изфабрикувани доклади, статистики и какво ли не за да покрием част от безумията им... какъо се казва пътят към ада е постлан с добри намерения. Продават ни отрова завита в лъскава опаковка. Дават ни поквара обвита в идеологически ориказки. . Кий не скача е червен.
Коментиран от #24
08:50 05.06.2026
23 пешо
До коментар #18 от "Факти":Разбирам ентузиазмът ти ..... едни от най-големите привърженици на новия "съюз" са точно тези, които викат против стария "съюз" (съветския). към момента ние сме повече като изпълнително звено (роби и потребители) на този нов "съюз" отколкото като СЪЮЗНИЦИ. и понеже народните поговорики са много точно..... ще напиша "по делата им ще ги познаете" и дедо поп, който ядял кебапчета по време на великите пости и викал на селото ... не ме гледайте какво правя , слушайте какво ви говоря..... ето това е работата с нови и стария "съюз"! само не знам как за евроатлантиците не им е ясно....просто замениха единия с другия.
09:07 05.06.2026
24 Пешко, баце,
До коментар #22 от "Пешо":Ние не се натискаме да членуваме, защото сме приети от 19 години вече. Натискаме се някой да построи завод тук, за да взимаме по €800 заплати, че и по-високи. А най-вече се натискаме да си продаваме стоката в Европа. Даже успяваме, защото ЕС е най-големият ни търговски партньор.
09:07 05.06.2026