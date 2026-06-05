Германия и Франция предлагат ускорен път към ЕС за Западните Балкани и Молдова

Германия и Франция подготвят нова инициатива за ускоряване на европейската интеграция на страните от Западните Балкани и Молдова, като предлагат те да получат част от ползите от членството в Европейския съюз още преди официалното си присъединяване, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според съвместната позиция на Берлин и Париж държавите кандидатки трябва да бъдат възнаграждавани за напредъка си в изпълнението на критериите за членство. Сред предлаганите стимули са привилегирован достъп до единния европейски пазар и възможност за участие като наблюдатели в институциите на ЕС.

Целта е да се насърчат реформите и да се даде нов тласък на политиката по разширяване на Съюза.

Очаква се германският канцлер Фридрих Мерц да представи инициативата по време на срещата на върха ЕС - Западни Балкани, която се провежда в черногорския град Тиват.

На форума ще се съберат лидерите на държавите от ЕС и представители на шестте страни от Западните Балкани, които се стремят към членство в блока.

Предложението обхваща Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Молдова.

Повечето от държавите в региона очакват присъединяване към ЕС от години, а в някои случаи и от десетилетия. Северна Македония например следва европейския си курс вече 22 години, докато Косово подаде кандидатура за членство преди четири години, но все още няма официален статут на кандидат поради липсата на признание от пет държави членки на ЕС.

Черна гора остава най-напредналата страна в процеса на присъединяване. Подгорица се надява да приключи преговорите през следващата година, което би открило възможност за членство около 2030 г.

Междувременно втората среща на върха между ЕС и Молдова е насрочена за 22 юни в Брюксел.