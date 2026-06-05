Румен Радев ще участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Черна гора

Министър-председателят Румен Радев ще участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани, която ще се състои днес в Тиват, Черна гора.

Форумът събира държавните и правителствените ръководители на ЕС и страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович.

Темата на срещата е „Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани“. В програмата са включени обсъждания на разширяването на ЕС, интеграцията на региона чрез Плана за растеж и укрепването на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация.

Лидерите ще направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в ЕС, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъшно ускоряване на този процес, по-специално чрез Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани.

Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността и устойчивостта в контекста на все по-сложния геополитически фон.

Министър-председателят Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен.

Ежегодните срещи между Европейския съюз и Западните Балкани се провеждат от 2018 г., като последната се състоя през декември 2025 г. в Брюксел.

Българското правителство одобри на редовното си заседание на 3 юни позицията на България за Срещата на върха Европейски съюз – Западни Балкани.

Срещата на върха ЕС-Западни Балкани е най-важното събитие в съвременната история на Черна гора и потвърждение, че страната получава шанс, който нито едно поколение не е имало досега, каза преди дни черногорският президент Яков Милатович.