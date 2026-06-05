Румен Радев ще участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Черна гора

Министър-председателят Румен Радев ще участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани, която ще се състои днес в Тиват, Черна гора.
Форумът събира държавните и правителствените ръководители на ЕС и страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович.
Темата на срещата е „Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани“. В програмата са включени обсъждания на разширяването на ЕС, интеграцията на региона чрез Плана за растеж и укрепването на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация.
Лидерите ще направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в ЕС, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъшно ускоряване на този процес, по-специално чрез Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани.
Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността и устойчивостта в контекста на все по-сложния геополитически фон.
Министър-председателят Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен.
Ежегодните срещи между Европейския съюз и Западните Балкани се провеждат от 2018 г., като последната се състоя през декември 2025 г. в Брюксел.
Българското правителство одобри на редовното си заседание на 3 юни позицията на България за Срещата на върха Европейски съюз – Западни Балкани.
Срещата на върха ЕС-Западни Балкани е най-важното събитие в съвременната история на Черна гора и потвърждение, че страната получава шанс, който нито едно поколение не е имало досега, каза преди дни черногорският президент Яков Милатович.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 агент Моисей
07:37 05.06.2026
2 България
07:38 05.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тити
07:41 05.06.2026
5 Затова
До коментар #3 от "кой му дреме":му натресоха и леврото !
07:44 05.06.2026
6 Малий
07:46 05.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 в кратце
08:07 05.06.2026
10 Тоя Оправи България !
Да Оправя !
08:09 05.06.2026
11 препис
08:09 05.06.2026
12 Дедовия
08:09 05.06.2026
13 ОСТАВКА !!!
08:10 05.06.2026
14 Бай Араб
08:16 05.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 айлайклолипоп
08:31 05.06.2026
17 Пламен
08:32 05.06.2026
18 Оставка!
Къде са евтините ГОРИВА, изва зима и сметки за ток по 400 лв. на месец. Парно сградна 30% увеличение, отменена формула от ВАС. Така ли се бори увеличавайки депутатските заплати и след това ги замрази, вместо да ги намали с 80%.
ОСТАВКА на Мафията ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП, ПБ.
Коментиран от #23
08:34 05.06.2026
19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:41 05.06.2026
20 Перо
и несигурно инвестиране на средства с допускането на трети страни до пазара на ЕС! Ще се покаже, че интереса на 2-3 страни стои над всички други!
08:41 05.06.2026
21 Развитие
08:54 05.06.2026
22 БКП
08:55 05.06.2026
23 Никой
До коментар #18 от "Оставка!":нищо не е признал , точно обратното . Излезе доклад на ЕК за България и за 2025 г отговаря на всички критерии за влизане в ЕЗ , дефицита е 2,9 . А Евростат е съвсем друга бира , но нали имаме ново правителство с " велик" финансист ЗКПЧ и още по "велик" МП , който не е измъцал нищо досега , а хората чакат решения .Голяма излагация , Рундьо се разхожда по света, а у дома голяма драма се задава.
08:59 05.06.2026
24 Наблюдател
Радев ще ги разкости!
Коментиран от #26
09:01 05.06.2026
25 МУНЧО - ПРАНИТЕ ГАЩИ
09:05 05.06.2026
26 Смях
До коментар #24 от "Наблюдател":Гледай теб да не разкости , че тия дето го сложиха , тия и ще го разкостят !Вече започнаха да мрънкат и да се тюхкат хората , такъв мишок не са видели досега . Засега очакванията им се разминава с мрънкането на Радев. , а той и нищо смислено не е казал досега . .
09:10 05.06.2026
27 Радев Хибрид м/у ДПС и ГEРБ
Оставка!
09:33 05.06.2026