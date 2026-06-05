Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Румен Радев ще участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Черна гора

Румен Радев ще участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Черна гора

5 Юни, 2026 07:32 775 27

  • румен радев-
  • западни балкани-
  • роб йетен-
  • ес

Министър-председателят Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия

Румен Радев ще участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Черна гора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани, която ще се състои днес в Тиват, Черна гора.

Форумът събира държавните и правителствените ръководители на ЕС и страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович.

Темата на срещата е „Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани“. В програмата са включени обсъждания на разширяването на ЕС, интеграцията на региона чрез Плана за растеж и укрепването на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация.

Лидерите ще направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в ЕС, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъшно ускоряване на този процес, по-специално чрез Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани.

Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността и устойчивостта в контекста на все по-сложния геополитически фон.

Министър-председателят Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен.

Ежегодните срещи между Европейския съюз и Западните Балкани се провеждат от 2018 г., като последната се състоя през декември 2025 г. в Брюксел.

Българското правителство одобри на редовното си заседание на 3 юни позицията на България за Срещата на върха Европейски съюз – Западни Балкани.

Срещата на върха ЕС-Западни Балкани е най-важното събитие в съвременната история на Черна гора и потвърждение, че страната получава шанс, който нито едно поколение не е имало досега, каза преди дни черногорският президент Яков Милатович.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 агент Моисей

    22 4 Отговор
    хич да не се връща!

    07:37 05.06.2026

  • 2 България

    14 3 Отговор
    не е в Западните Балкани , но сега му е паднало !

    07:38 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити

    9 4 Отговор
    Турист номер едно няма пари а за разходки има.

    07:41 05.06.2026

  • 5 Затова

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    му натресоха и леврото !

    07:44 05.06.2026

  • 6 Малий

    9 4 Отговор
    Ще се изложи военния и там. Пак няма да има пресконференция, като в Франция.

    07:46 05.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 в кратце

    3 4 Отговор
    Министър-председателят Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен.Ще бъдат обсъдени условията за изпращане на българи да бачкат в холандските покрити градини за плодове и зеленчуци.

    08:07 05.06.2026

  • 10 Тоя Оправи България !

    7 4 Отговор
    Тръгна Хората !

    Да Оправя !

    08:09 05.06.2026

  • 11 препис

    6 3 Отговор
    Пак няма да има пресконференция, каКто имаше такава вЪВ Франция.

    08:09 05.06.2026

  • 12 Дедовия

    9 4 Отговор
    Мунчо ще ни излага и там...

    08:09 05.06.2026

  • 13 ОСТАВКА !!!

    10 4 Отговор
    Каунь !!!

    08:10 05.06.2026

  • 14 Бай Араб

    9 4 Отговор
    Никой не е навредил на България толкова много дори и външни врагове колкото Румен Радев.

    08:16 05.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 айлайклолипоп

    1 1 Отговор
    Антонио Моща в Ноща.

    08:31 05.06.2026

  • 17 Пламен

    4 2 Отговор
    Не знаех , че и ние сме в Западните балкани. :)

    08:32 05.06.2026

  • 18 Оставка!

    2 8 Отговор
    Защо Радев подкрепя Решенията на Мафията в НС за прием на Юрошит, след като Евростат призна: България е фалшифицирала данните за дефицит? Защо Радев гласува 17 млрд лева да даде България на ЕЦБ, ако ЕК и ЕЦБ решат да спасяват фалирали юрошит членки. Защо Радев не инициира Референдумът на Дойран, след като Мафията срещу която щял да се бори фалира държавата. Защо Радев увеличи Здравните на най-бедните, ток и парно. Защо Радев запази Пеканов, и назначи зам. министри на ДПС, ГЕРБ и БКП, същите които фалираха България с унищожаването на ВБ и български лЪв чрез фалшифицирани данни! Как се бори Радев срещу високи цени на ток, вода, парно, осигуровки, мобилни, инфлация и дефицит. Като тегли още заеми 8 млрд. лева с удължен бюджет????
    Къде са евтините ГОРИВА, изва зима и сметки за ток по 400 лв. на месец. Парно сградна 30% увеличение, отменена формула от ВАС. Така ли се бори увеличавайки депутатските заплати и след това ги замрази, вместо да ги намали с 80%.
    ОСТАВКА на Мафията ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП, ПБ.

    Коментиран от #23

    08:34 05.06.2026

  • 19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 8 Отговор
    Румен Радев е достоен човек, последователен и решителен. Аз вярвам, че ще изчисти страната от корупцията и престъпните практики!

    08:41 05.06.2026

  • 20 Перо

    2 5 Отговор
    Радев трябва да гласува “против” всяко предложение на джендърията от Западна Европа за облекчаване на процедурите за прием на страните за ЕС, които са в заварено положение! Това ще бъде опит за заобикаляне на правилата
    и несигурно инвестиране на средства с допускането на трети страни до пазара на ЕС! Ще се покаже, че интереса на 2-3 страни стои над всички други!

    08:41 05.06.2026

  • 21 Развитие

    4 1 Отговор
    Оставка на модел Радев и червените олигарси

    08:54 05.06.2026

  • 22 БКП

    3 1 Отговор
    комунист-руски агент, президент, премиер - турист и Деса

    08:55 05.06.2026

  • 23 Никой

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Оставка!":

    нищо не е признал , точно обратното . Излезе доклад на ЕК за България и за 2025 г отговаря на всички критерии за влизане в ЕЗ , дефицита е 2,9 . А Евростат е съвсем друга бира , но нали имаме ново правителство с " велик" финансист ЗКПЧ и още по "велик" МП , който не е измъцал нищо досега , а хората чакат решения .Голяма излагация , Рундьо се разхожда по света, а у дома голяма драма се задава.

    08:59 05.06.2026

  • 24 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Троловете на евроатлантическата мутренска и педофилска мафия неслучайно са се нахвърлили навсякъде да плюят срещу правителството, но няма да им помогне.
    Радев ще ги разкости!

    Коментиран от #26

    09:01 05.06.2026

  • 25 МУНЧО - ПРАНИТЕ ГАЩИ

    2 1 Отговор
    ОТ ГЪРЦИЯ, ЗАВЛИЧА "ГАЩИТЕ" В ЧЕРНА ГОРА ...................... ДАНО ДА ГИ Е СМЕНИЛ ЗА ДА НЕ МИРИШАТ .................... ФАКТ !

    09:05 05.06.2026

  • 26 Смях

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Наблюдател":

    Гледай теб да не разкости , че тия дето го сложиха , тия и ще го разкостят !Вече започнаха да мрънкат и да се тюхкат хората , такъв мишок не са видели досега . Засега очакванията им се разминава с мрънкането на Радев. , а той и нищо смислено не е казал досега . .

    09:10 05.06.2026

  • 27 Радев Хибрид м/у ДПС и ГEРБ

    0 0 Отговор
    Делници Радостин Василев цитати. Не прекрати договор на Гюров за Укр., за разлика от Унгария. Нов дълг ще тегли от 8 млрд. лева чрез МС. Българските избиратели бяха излъгани. Скандални назначения на кадри ГЕРБ и ДПС от ПБ: Здравеопазване Ивкова . Ангелов шеф Комисия Здравеопазване. Мед. Надзор Иванка Динева мед. надзор. Христов подписал Боташ със Златева, Росен Христов в ДКК борд директори, Боташ. Симеонов Лукойл син на Симеонов депутат от ДПС, брат му депутата на ПБ. Динева онлайн обучение за трансплантации за 4 дни един милиони лв. за 4 дни.близка на ГЕРБ и ДПС, 2024 г. е уволнена, Катя Ивкова. Абровски 3-ма зам. директори БАБХ Георги Чавдаров стадо Бай Рибан-тормоз. Невена Петрова - растителна защита -свързана с фирма Агрия- некомпетентна, фитосанитарен контрол зам. директор. Иван Шиков отстранен за злоупотреби. Стоян Стоянов бивш депутат ГЕРБ. Пулев мин. икономика - уволнен от Кирил Петков, заради ББР корупция,който върна Карадимов. Петър Стойчев експерт в земеделска комисия, плувец.
    Оставка!

    09:33 05.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове