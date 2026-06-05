Diema Sport 3
11:55 Формула 3, Квалификация за Голямата награда на Монако
14:30 Формула 1, Първа тренировка за Голямата награда на Монако
16:10 Формула 2, Квалификация за Голямата награда на Монако
18:00 Формула 1, Втора тренировка за Голямата награда на Монако
Max Sport 3
14:00 Голф, KLM Open
Max Sport 2
14:30 Волейбол, Лига на нациите, жени: Сърбия – Полша
19:15 Sesame Национална баскетболна лига: Балкан - Локомотив Пловдив, пета финална среща
22:30 Волейбол, Лига на нациите, жени: Доминиканска република – България
Eurosport
15:00 Тенис: Ролан Гарос, полуфинали
Eurosport 2
16:00 Колоездене, Обиколка на Италия, седми етап, жени
21:00 Голф, PGA тур, Мемориъл, втори ден
Nova Sport
20:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Билбао – Валенсия, плейофи
22:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Ховентут – Баскония, плейофи
Спортът по ТВ в петък (5 юни)
5 Юни, 2026 06:40, обновена 5 Юни, 2026 06:43 513 0
Какво можете да гледате днес
Diema Sport 3
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