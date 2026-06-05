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Спортът по ТВ в петък (5 юни)

Спортът по ТВ в петък (5 юни)

5 Юни, 2026 06:40, обновена 5 Юни, 2026 06:43 513 0

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Какво можете да гледате днес

Спортът по ТВ в петък (5 юни) - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Diema Sport 3

11:55 Формула 3, Квалификация за Голямата награда на Монако

14:30 Формула 1, Първа тренировка за Голямата награда на Монако

16:10 Формула 2, Квалификация за Голямата награда на Монако

18:00 Формула 1, Втора тренировка за Голямата награда на Монако

Max Sport 3

14:00 Голф, KLM Open

Max Sport 2

14:30 Волейбол, Лига на нациите, жени: Сърбия – Полша

19:15 Sesame Национална баскетболна лига: Балкан - Локомотив Пловдив, пета финална среща

22:30 Волейбол, Лига на нациите, жени: Доминиканска република – България

Eurosport

15:00 Тенис: Ролан Гарос, полуфинали

Eurosport 2

16:00 Колоездене, Обиколка на Италия, седми етап, жени

21:00 Голф, PGA тур, Мемориъл, втори ден

Nova Sport

20:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Билбао – Валенсия, плейофи

22:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Ховентут – Баскония, плейофи


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