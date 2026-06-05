Последно сбогом с Любен Дилов-син

Климатолог: Шансът да ни удари мълния е два пъти по-голям, отколкото да спечелим от тотото

„Между 30 и 30 л/кв. м дъжд са паднали вчера във Варненско. Проблемът е не количеството, а че то пада за много кратко време. Винаги когато от ...