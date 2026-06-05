Последно сбогом с Любен Дилов-син

В петък следобед ще се състои поклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионния водещ Любен Дилов-син.
Той почина във вторник на 61-годишна възраст след масивен инфаркт.
"Последно сбогом" ще бъде казано в столичния храм „Св. София“.
„Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък. Ще изпратим нашия баща, дядо и приятел, неповторимия и непрежалим Любен Дилов-син, на 5 юни от 15:00 ч. в храм „Св. София“, съобщиха от семейството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 истината е важна
07:52 05.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 безпартиен
Коментиран от #10
08:02 05.06.2026
4 Да питам само
Коментиран от #28
08:07 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 казано е
08:13 05.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМА ФИРМА СЪС СИНА МУ
И ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО СА НА ХРАНИЛКАТА НА ДС
08:13 05.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Капиталист
До коментар #3 от "безпартиен":Цялата му рода са партизански внуки и АБПФК -Активни БорцинПритив Фашизма и КАПИТАЛИЗМА
На нокога НЯМА да липсва
Коментиран от #26
08:19 05.06.2026
11 Смъртта е врата
Коментиран от #16
08:20 05.06.2026
12 Добре,че се застрахова
08:22 05.06.2026
13 На полза джобу !!!
Ядене и пиенье за сметка на държавата.
Това е червения идеал ...
08:25 05.06.2026
14 Стоянов
Коментиран от #24
08:30 05.06.2026
15 Фъфлек !!!
Изяде си и си изпи живота само за 61 години ,без никой да ти помага .
Ще те забравим с най-голямо удоволствие ...
08:32 05.06.2026
16 Уфффф....
До коментар #11 от "Смъртта е врата":Няма смърт! Няма и съд! Има прераждане! Но не според индийци и китайци. Прераждането е насилствен процес, който ви задължават да направите. И само в човеци, за да страдате отново, защото вашето страдание е тяхната храна. Такива като Буда са напипали верният път, но без да знаят защо. Ако човек успее да унищожи всичките си емоции и желания не постига нирвана, а постига невидимост. Душата му става невидима за хранещите се с неговите страхове и желания, и получава възможност да избяга от затвора на душите!
08:32 05.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ехиден !
08:36 05.06.2026
20 Иван Грозни
08:44 05.06.2026
21 Народен паразит
Партиен хамелеон.
Блюдолизец .
Мои партии любими !
АЗ ще съм с вас.
Които сте на власт.
08:49 05.06.2026
22 Българин
Коментиран от #23
08:59 05.06.2026
23 Покойника е бил :
До коментар #22 от "Българин":Цял живот-паразит на държавна издръжка.
Държавата геройски доживя края на един паразит !
Свинската тения преяде и препи и се умори.
Коментиран от #27
09:03 05.06.2026
24 Икономическа щета за БГ беше тоя.
До коментар #14 от "Стоянов":Няма да ми липсва тоя баклук от шайката ГЕРБ , да повлича и ментора си Бойко. Просто посредствения затова стана политик за да е на държавна софра. Бездарниците стават политици. Славина и клика и те станаха политици и последва тотален срив и погром. Направиха сумата и золуми. Мислеха се за вечни! Бог да ги прости след като минат през ада.
09:08 05.06.2026
25 Паразит
09:09 05.06.2026
26 Смрад
До коментар #10 от "Капиталист":Щото пък ти ще липсваш на целия свят.
09:09 05.06.2026
27 Беше цял живот паразит! Верно.
До коментар #23 от "Покойника е бил :":Свинската тения преяде и препи и се затри!
Коя тения ще е следващата?
Коментиран от #29
09:11 05.06.2026
28 Малоумник
До коментар #4 от "Да питам само":Що не направиш разбор на твоя жалък животец.
09:11 05.06.2026
29 Паразит
До коментар #27 от "Беше цял живот паразит! Верно.":Как кой,ТИ ще си
09:15 05.06.2026
30 Пелтьек
На другия Свят занесе единственото прогнилата си от лицемерие и алчност душа.
Ако Ботев , Левски и хилядите отдали живота си за България можеха да видят за какво си дадоха живота щяха да се обърнат в гроба .
09:18 05.06.2026
31 аре стига бе
09:24 05.06.2026