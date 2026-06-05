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Последно сбогом с Любен Дилов-син

Последно сбогом с Любен Дилов-син

5 Юни, 2026 07:48 1 067 31

  • любен дилов син-
  • поклонение

Той почина във вторник на 61-годишна възраст

Последно сбогом с Любен Дилов-син - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В петък следобед ще се състои поклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионния водещ Любен Дилов-син.

Той почина във вторник на 61-годишна възраст след масивен инфаркт.

"Последно сбогом" ще бъде казано в столичния храм „Св. София“.

„Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък. Ще изпратим нашия баща, дядо и приятел, неповторимия и непрежалим Любен Дилов-син, на 5 юни от 15:00 ч. в храм „Св. София“, съобщиха от семейството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 истината е важна

    19 6 Отговор
    Любен Дилов - червен

    07:52 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 безпартиен

    21 1 Отговор
    Някаква роднинска връзка с ДС преди 10.11.1989???Дали родител или друг член на семейството е бил сътрудник на ДС?

    Коментиран от #10

    08:02 05.06.2026

  • 4 Да питам само

    24 3 Отговор
    Умрелите гербери с пачките от крадентие им милиони ли ги засипват в дупката или и тоя вредоносен фъфлек няма да отнесе накраденото в пъклото?

    Коментиран от #28

    08:07 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 казано е

    25 2 Отговор
    за умрелите,или добро,или нищо,в случая НИЩО!

    08:13 05.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    САМО ДЕТО ЖЕНАТА НА ЧЕРВЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА СМЪРТ И ОРЪЖИЯ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
    ИМА ФИРМА СЪС СИНА МУ
    И ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО СА НА ХРАНИЛКАТА НА ДС

    08:13 05.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Капиталист

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "безпартиен":

    Цялата му рода са партизански внуки и АБПФК -Активни БорцинПритив Фашизма и КАПИТАЛИЗМА
    На нокога НЯМА да липсва

    Коментиран от #26

    08:19 05.06.2026

  • 11 Смъртта е врата

    13 1 Отговор
    След смъртта настава съд за арест на неправедните души в Ада на мъки очаквайки окончателната присъда пред Великия бял престол а именно втората смърт в Огненото езеро. За да се спасите повярвайте в Господ Исус Христос и молете за прошение на греховете и започнете да живеете според стандарта на Новия Завет спазвайки Божиите вечни заповеди, които ще ви отведат във вечен живот заедно с Царя на царете и Господа на господарите.

    Коментиран от #16

    08:20 05.06.2026

  • 12 Добре,че се застрахова

    12 0 Отговор
    Срещу ковид.

    08:22 05.06.2026

  • 13 На полза джобу !!!

    19 1 Отговор
    Цял живот !!!

    Ядене и пиенье за сметка на държавата.

    Това е червения идеал ...

    08:25 05.06.2026

  • 14 Стоянов

    21 1 Отговор
    Писател беше баща му. Тоя си беше обикновен халтураджия от екипа на Учиндолскя чалгаджия.

    Коментиран от #24

    08:30 05.06.2026

  • 15 Фъфлек !!!

    12 2 Отговор
    Какво ще занесеш на другия свят от това което цял живот получаваше от държавата???

    Изяде си и си изпи живота само за 61 години ,без никой да ти помага .

    Ще те забравим с най-голямо удоволствие ...

    08:32 05.06.2026

  • 16 Уфффф....

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Смъртта е врата":

    Няма смърт! Няма и съд! Има прераждане! Но не според индийци и китайци. Прераждането е насилствен процес, който ви задължават да направите. И само в човеци, за да страдате отново, защото вашето страдание е тяхната храна. Такива като Буда са напипали верният път, но без да знаят защо. Ако човек успее да унищожи всичките си емоции и желания не постига нирвана, а постига невидимост. Душата му става невидима за хранещите се с неговите страхове и желания, и получава възможност да избяга от затвора на душите!

    08:32 05.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ехиден !

    13 2 Отговор
    Мръсник !

    08:36 05.06.2026

  • 20 Иван Грозни

    12 2 Отговор
    Идеал за червен предател.Нагаждач с цел забогатяване чрез парльосване.Последователи:фред и редицата е много дълга.Убийци на партии които ги направиха фактори в обществото.

    08:44 05.06.2026

  • 21 Народен паразит

    10 2 Отговор
    Слуга на мафията срещу заплащене .
    Партиен хамелеон.
    Блюдолизец .

    Мои партии любими !
    АЗ ще съм с вас.
    Които сте на власт.

    08:49 05.06.2026

  • 22 Българин

    5 0 Отговор
    Не виждам защо се вдига толко шум около един покойник.

    Коментиран от #23

    08:59 05.06.2026

  • 23 Покойника е бил :

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Цял живот-паразит на държавна издръжка.
    Държавата геройски доживя края на един паразит !
    Свинската тения преяде и препи и се умори.

    Коментиран от #27

    09:03 05.06.2026

  • 24 Икономическа щета за БГ беше тоя.

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Стоянов":

    Няма да ми липсва тоя баклук от шайката ГЕРБ , да повлича и ментора си Бойко. Просто посредствения затова стана политик за да е на държавна софра. Бездарниците стават политици. Славина и клика и те станаха политици и последва тотален срив и погром. Направиха сумата и золуми. Мислеха се за вечни! Бог да ги прости след като минат през ада.

    09:08 05.06.2026

  • 25 Паразит

    4 0 Отговор
    Паразитът (от гръцки: parassitos – „някой, който се храни от чужда трапеза“) е организъм, който се храни с части или жизнено необходими продукти от друг жив организъм, наречен гостоприемник. Паразитът се развива за сметка на гостоприемника, който губи постепенно жизнеността си. За разлика от хищниците паразитите не убиват или не убиват веднага организмите, които използват за храна.

    09:09 05.06.2026

  • 26 Смрад

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Капиталист":

    Щото пък ти ще липсваш на целия свят.

    09:09 05.06.2026

  • 27 Беше цял живот паразит! Верно.

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Покойника е бил :":

    Свинската тения преяде и препи и се затри!
    Коя тения ще е следващата?

    Коментиран от #29

    09:11 05.06.2026

  • 28 Малоумник

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да питам само":

    Що не направиш разбор на твоя жалък животец.

    09:11 05.06.2026

  • 29 Паразит

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Беше цял живот паразит! Верно.":

    Как кой,ТИ ще си

    09:15 05.06.2026

  • 30 Пелтьек

    4 0 Отговор
    Умря от ядене и пиене на кьор софри .
    На другия Свят занесе единственото прогнилата си от лицемерие и алчност душа.
    Ако Ботев , Левски и хилядите отдали живота си за България можеха да видят за какво си дадоха живота щяха да се обърнат в гроба .

    09:18 05.06.2026

  • 31 аре стига бе

    2 0 Отговор
    Айде холан с тоя, какво е допринесъл за България и народа? Сменяше партии и седеше в парламента на хранилка десетки години, за да дрънка простотии фъфлейки. Моля ви се. Стига вече. Ставате жалки. Не четете ли коментарите. Противен, мразен! Съжалявам - "за мъртвите или добро, или нищо или ЦЯЛАТА ИСТИНА".

    09:24 05.06.2026

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