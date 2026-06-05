Майкъл Джексън искал да се ожени за Бионсе или принцеса Даяна

Бившият бодигард на Майкъл Джексън разкрива, че легендарният певец е бил "влюбен" в Бионсе и принцеса Даяна и би се оженил за тях без колебание, съобщава RadarOnline.com, цитиран от dir.bg.

Мат Фидес заявява, че Джексън е бил истински женкар, но му е било наредено да не проявява интерес към жени заради музикалния му лейбъл.

Фидес е бил личен бодигард на Джексън от 1999 до 2009 г. Той казва, че певецът на "Thriller", който почина през 2009 г. на 50-годишна възраст от свръхдоза наркотици, е бил популярен сред дамите, но е имал интерес основно към две жени.

"Обичаше Бионсе. Искаше да се ожени за Бионсе. За Бионсе или за принцеса Даяна", казва Фидес в подкаста The Art of Dialogue. "Каза ми, че би се оженил за принцеса Даяна без колебание. И двамата прекарваха часове в разговори по телефона."

По думите му, когато ставало дума за Бионсе, Джексън често казвал, че ако тя връчва награда, той задължително ще присъства. Фидес допълва, че певицата на "Single Ladies" е поддържала контакт с Джексън, но отношенията им останали платонични.

"Тя му беше добра приятелка. Обаждаше се често. Но да, той много харесваше Бионсе."

Бодигардът допълва, че опровергава слуховете относно сексуалността на Джексън и твърди, че той напълно харесвал жените.

"Беше флирт", разказва Фидес. "Наричаше жените "риби". Казваше: "Донесете ми тази риба в стаята", "Искам тази риба". Това беше неговият код, с който ни караше да водим момичета в стаята му."

Фидес е споделял подобни твърдения и преди. През 2024 г. в подкаста Stripping Off With Matt Haycox той заявява, че звукозаписната компания на Джексън се е опитвала да прикрие неговия бурен личен живот, за да защити имиджа му.

"Смятаха, че това не е добре за кариерата му и може да навреди на женската му аудитория", казва той. "Полагаше се голямо усилие да се скриват приятелките и връзките му от обществеността. Казваха му да не се показва с жени, защото това може да отблъсне фенките му."

Джексън се жени за Лиза Мари Пресли през 1994 г., но бракът им приключва малко повече от година по-късно. През 1996 г. той се жени за Деби Роу, с която има две деца, преди двамата да се разведат през 2000 г.

Фидес твърди още, че Джексън е имал кратка връзка с Уитни Хюстън през 1991 г.

"Уитни почти се беше преместила в ранчото на Майкъл и имаха кратка връзка като всяка друга млада двойка", казва той. "Майкъл по-късно споделяше, че се е надявал връзката да продължи и че е мечтаел да се ожени за нея."

По думите му двамата са били в тежък период от живота си. "Шепнеха си, че се обичат, докато се прегръщаха. Емоцията личеше по лицата им", допълва Фидес.