Синер се готви да спечели пети пореден Мастърс

25 Април, 2026 12:57 444 0

Знам какъв е залогът, но не се фокусирам върху това, казва той

Синер се готви да спечели пети пореден Мастърс - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов

Италианският тенисист Яник Синер е на прага на историческо постижение – пет поредни титли от Мастърс сериите. 24-годишният състезател продължава уверено участието си на турнира в Мадрид, след като победи французина Бенжамен Бонзи със 6:7 (6), 6:1, 6:4 във втория кръг. В следващата фаза той ще се изправи срещу датчанина Елмер Мьолер, съобщава БТА.

„В момента се опитвам да разбирам как да играя най-добре на тази настилка. Подхождаме ден за ден. Знам какво е заложено, но не се концентрирам върху това. Аз и екипът ми знаем какво трябва да правим. Целта е да стигнем възможно най-далеч, като същевременно следя и състоянието на тялото си. Ще видим как ще се развият нещата“, коментира Синер.

Лидерът в световната ранглиста има 27 титли на сингъл от ATP в кариерата си и е сред основните фаворити за титлата в Мадрид.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

