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"Левски на левскарите" иска Общо събрание на българския футболен шампион

"Левски на левскарите" иска Общо събрание на българския футболен шампион

5 Юни, 2026 14:44 370 2

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  • акционери-
  • общо събрание

Сдружението е миноритарен акционер в клуба

"Левски на левскарите" иска Общо събрание на българския футболен шампион - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Миноритарният акционер "Левски на левскарите" изпрати до Управителния съвет на ПФК Левски искане за свикване на Общо събрание на акционерите, съобщават от организацията.

Организираните фенове разчитат, че на този форум ще получат отговори на въпроси относно плановете на бъдещия мажоритарен акционер Атанас Бостанджиев за развитието на футболния клуб.

"При стриктно спазване на предоставените ни с разпоредбите на Търговския закон правомощия на миноритарен акционер, изпратихме до Управителния съвет на "Професионален футболен клуб Левски" АД искане за свикване на Общо събрание на акционерите", пишат от Сдружение "Левски на левскарите".

"На този висш форум на управление на нашия клуб разчитаме, че ще получим отговори на нашите въпроси относно плановете на бъдещия мажоритарен акционер за развитието на любимия ни клуб – въпросите, които щяхме да му зададем и на срещата, която той отклони", добавят от организацията.

Сдружението е миноритарен акционер в клуба с дял от близо 10%.

"Считаме, че именно приключването на футболния сезон е моментът за равносметка, отчет на свършеното през годината, приемане на финансов отчет и, разбира се – за представяне и приемане на план за развитие и целите през следващия сезон. Ето защо, независимо от това дали нашата покана за среща с представения като нов мажоритарен акционер беше приета, или не, Сдружението, ако беше в качеството на мажоритарен акционер, при всички случаи щеше да пристъпи към свикване на отчетно Общо събрание на акционерите на "Професионален футболен клуб Левски“ АД", се казва още в съобщението.

От Сдружението добавят, че не очакват настоящият президент Наско Сираков да инициира или предложи среща с организираните привърженици, въпреки че бе посочен от бъдещия собственик Атанас Бостанджиев като негов представител в ръководството. Те подчертават, че Сираков така или иначе не е дал един съдържателен отговор на поставяните въпроси.

"Не очакваме в близко или по-далечно бъдеще същият да инициира или предложи подобна среща, нито пък считаме, че към настоящия момент има въпроси, които да бъдат обсъждани с него, особено предвид обстоятелството, че досегашните му публични изявления не са дали нито един съдържателен отговор на поставяните въпроси. В противен случай, впрочем, поканата щеше да бъде отправена именно към него", добавят от Сдружението.

 


България
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  • 1 ИСКАХТЕ ОТЧЕТ ГОДИНИ НАРЕД НЕМА.

    0 1 Отговор
    ТУУУ ТУУУУ И ШИША НЕ ДАВАТ. ИСКАТЕ ОТЧЕТ КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ НЯМА ДА ВИ ГО ДАДАТ. КАСИЕРЧЕТО ОТ БАНКА ФАЛИТ ГРАДСКИ НАШ Е ПОСТАНОВКА. ЩЕ ИЗПЕРЕМ ЕДНИ МИЛИОНИ БЕЗ ОТЧЕТНИ И ПОСЛЕ ПАК БЕЗ ОТЧЕТ. И ТАКА Е БИЛО И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДРУЗЯ МАИ.

    14:56 05.06.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Някакви смотани ритнитопковци, разбираш ли...🤣

    15:04 05.06.2026

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