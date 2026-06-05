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Катарски шейх се отказа да купува Манчестър Юнайтед

Катарски шейх се отказа да купува Манчестър Юнайтед

5 Юни, 2026 13:14 727 2

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Полузащитникът на Реал Мадрид Орелиен Чуамени е попаднал в сферата на интересите на тима

Катарски шейх се отказа да купува Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: YouTube
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Повечето медии на Острова информират, че катарската група около шейх Джасим бин Хамад Ал Тани, която преди три години направи сериозен опит да придобие изцяло контрола над Манчестър Юнайтед, няма да излезе с ново предложение.

Повод за тези коментари стана публикация във вестник "SUN", според която американските собственици от фамилия Глейзър отново обсъждат вариант за продажба.

Припомняме, че през 2023 година шейх Джасим бе сред основните претенденти за акциите с максимална оферта от 5 милиарда паунда, но тогава тя бе отхвърлена. Вместо пълна продажба, американците предпочетоха предложението на сър Джим Ратклиф, който придоби близо 27% от акциите и пое оперативното управление на 20-кратните шампиони.

В момента "червените дяволи" бележат подобрени финансови показатели и реализират печалби, като прогнозите са за още по-добри резултати след завръщането на тима в Шампионската лига. Независимо от положителния тренд обаче, в семейство Глейзър все още има сериозно разминаване по въпроса за бъдещето на клуба - докато ангажираните с управлението Джоел и Авраам твърдо отказват да се разделят с дяловете си, останалите членове на фамилията настояват за окончателна продажба.

Според информация на The Times, полузащитникът на Реал Мадрид Орелиен Чуамени е попаднал в сферата на интересите на Манчестър Юнайтед. Ръководството на английския клуб вижда в лицето на 26-годишния френски национал идеално лятно попълнение за халфовата си линия, като той може да заиграе на "Олд Трафорд" заедно с Едерсон от Аталанта, чийто трансфер вече е договорен.

Чуамени е обвързан с испанския гранд до 30 юни 2028 г., след като премина на "Сантяго Бернабеу" през юли 2022 г.

В рамките на изминалия състезателен сезон 2025/26 дефанзивният полузащитник взе участие в 49 двубоя във всички турнири, в които се отчете с 2 попадения и 2 асистенции. Пазарната стойност на играча е фиксирана на 75 милиона евро от специализирания портал Transfermarkt.


Великобритания
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    13:15 05.06.2026

  • 2 ИСААК

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    Катарския еврей шеих се отказа. И без много дрън дрън.

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