Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Исканият от Левски Хусем Тка отряза израелски тим

Исканият от Левски Хусем Тка отряза израелски тим

5 Юни, 2026 12:14 606 0

  • хусем тка-
  • есперанс-
  • тунис-
  • левски

"Сините" вече са отправили оферта към тунизийския халф

Исканият от Левски Хусем Тка отряза израелски тим - 1
Хусем Тка, Снимка: YouTube
topsport.bg topsport.bg

Хусем Тка е отрязал израелски отбор.

Както е известно, тунизийският халф е в полезрението на Левски, като в родината му отбелязаха, че "сините" вече са отправили оферта към играча и шансовете той да пристигне на "Герена" не са никак малки.

25-годишният футболист може да пристигне на стадион "Георги Аспарухов" като свободен агент, след като договорът му с Есперанс изтича на 30 юни. Вече е ясно, че контрактът няма да бъде подновен.

Футболистът иска сериозно увеличение на възнаграждението си, което му е било отказано от клуба. В момента Левски разполага със средства, които да покрият изискванията на халфа и не е изключено той да акостира на "Герена".

"Сините" искат да се подсилят с дефанзивен полузащитник, тъй като Георги Костадинов прекрати кариерата си и стана спортен директор на клуба, а Карлос Охене напусна. По този начин Веласкес разполага с трима играчи, които могат да действат на тази позиция - Акрам Бурас, Гашпер Търдин и Асен Митков.


Тунис
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове