Исканият от Левски Хусем Тка отряза израелски тим

Хусем Тка е отрязал израелски отбор.

Както е известно, тунизийският халф е в полезрението на Левски, като в родината му отбелязаха, че "сините" вече са отправили оферта към играча и шансовете той да пристигне на "Герена" не са никак малки.

25-годишният футболист може да пристигне на стадион "Георги Аспарухов" като свободен агент, след като договорът му с Есперанс изтича на 30 юни. Вече е ясно, че контрактът няма да бъде подновен.

Футболистът иска сериозно увеличение на възнаграждението си, което му е било отказано от клуба. В момента Левски разполага със средства, които да покрият изискванията на халфа и не е изключено той да акостира на "Герена".

"Сините" искат да се подсилят с дефанзивен полузащитник, тъй като Георги Костадинов прекрати кариерата си и стана спортен директор на клуба, а Карлос Охене напусна. По този начин Веласкес разполага с трима играчи, които могат да действат на тази позиция - Акрам Бурас, Гашпер Търдин и Асен Митков.