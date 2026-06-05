Столична община за тротинетките: Решението е в контрола и правилата, а не в забраните на екологичния транспорт

Столичната община изразява категорична позиция против предложението на парламентарната група на ДПС за пълна забрана на електрическите тротинетки в страната. Индивидуалните електрически превозни средства са неделима част от модерната градска мобилност и представляват устойчива алтернатива, която помага за облекчаване на трафика и подобряване на качеството на въздуха.
Зам.-кметът по сигурността Лъчезар Милушев подчерта, че общината залага на баланса между иновациите и сигурността:
„В момента със Закона за движение по пътищата този въпрос е регулиран. Нашата устойчива позиция е, че това са алтернативни и екологични превозни средства, които са полезни за града. Все повече хора ги ползват и ние развиваме инфраструктурата в това направление. Повишен е контролът по тяхното правомерно използване и информационните кампании сред гражданите, ползващи такива превозни средства. Утре няКой може да иска да забрани и велосипедите.“
Защо забраната не е решение?
София е сред европейските градове с най-висока степен на автомобилизация (между 550 и 600 автомобила на 1000 души), а данните сочат, че над 80% от водачите на тротинетки са заменили личния си автомобил за своите градски маршрути.
Администрацията на Васил Терзиев е категорична, че проблемите с безопасността трябва да се решават чрез информационни кампании, контрол санкции за нарушителите, а не чрез ограничаване на правата на всички отговорни граждани.
Конкретни мерки за безопасност:
- Вместо крайни забрани, София вече прилага строга регулаторна рамка, която включва:
- Зони с ограничение: Пълна забрана за движение в паркове, градини и пешеходни пространства, подкрепена със софтуерно ограничаване на скоростта до 5 км/ч в определени зони.
- Засилен контрол: Съвместни операции на Общинска полиция и СДВР за спазване на правилата.
- Нови изисквания: Задължително ползване на каски, минимална възраст за управление и регистрация на превозните средства.
- Инфраструктура: Обособяване на специални зони за паркиране и GPS контрол на скоростта.
Столична община ще продължи да работи за надграждане на тези мерки, превръщайки София в град, който насърчава модерната мобилност при гарантирана безопасност за пешеходците.
Доц. д-р Лъчезар Милушев е заместник-кмет по сигурността на Столична община от 16 февруари 2026 година, с над 30-годишен професионален опит на ръководни и експертни позиции в МВР и системата за национална сигурност, като същевременно е активен велосипедист, който ползва вело транспорт ежедневно както за придвижване в града, така и за преки обходи, свързани с работата му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емили с Тротинетката
16:13 05.06.2026
2 само питам
ало мисирките какво прави емили-то нищо не пишете, това е топ новина
16:13 05.06.2026
3 софийкси моряк
16:16 05.06.2026
4 Йее
16:17 05.06.2026
5 хаха
Вие сте си добитък. ЕРГО само забрани за вас!
16:17 05.06.2026
6 Пустиня(к)
16:18 05.06.2026
7 хаха
Стандартни електрически велосипеди (Pedelec / EPAC)
Те се третират законно по същия начин като традиционните велосипеди, което означава, че не ви е необходим лиценз, пътен данък или застраховка, за да ги карате.
Мощност на двигателя: Максимална непрекъсната номинална мощност 250 W
Изключване на скоростта: Асистенцията от двигателя трябва постепенно да намалява и да се изключи напълно при 25 км/ч (около 15,5 мили/ч). Можете да карате колело по-бързо, но само чрез собствената си сила на въртене на педалите.
Асистенция от педалите: Двигателят трябва да се включва само докато активно въртите педалите.
Дросели: Карането само с дросел обикновено не е разрешено, освен ако не функционира единствено като „асистент при ходене“ (задвижване на велосипеда без въртене на педалите до 6 км/ч).
Употреба: Разрешено в стандартни велосипедни алеи и пътеки.
ТОЕСТ разрешената скорост за всички изцяло електрическо задвижвани средства е 6 км/ч
16:21 05.06.2026
8 име
16:23 05.06.2026
9 да забраним колите
Коментиран от #11
16:26 05.06.2026
10 Сатана Z
Дебили.
Коментиран от #13
16:26 05.06.2026
11 хаха
До коментар #9 от "да забраним колите":Изкарваш си тогава свидетелство за правоуправление, плащаш застраховка и си регистрираш превозното средство бе Блатно кухорого същество.
ХАХАХА! Тръгнал някакъв заблатен да философства защото не му е изгодно.
16:33 05.06.2026
12 ПП:Петрохански последовател
16:33 05.06.2026
13 КАТ
До коментар #10 от "Сатана Z":Вия сте Дебил
При това неграмотен
16:45 05.06.2026