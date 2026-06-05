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Столична община за тротинетките: Решението е в контрола и правилата, а не в забраните на екологичния транспорт

Столична община за тротинетките: Решението е в контрола и правилата, а не в забраните на екологичния транспорт

5 Юни, 2026 16:11 560 13

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Лъчезар Милушев, зам.-кмет по сигурността: Утре няКой може да иска да забрани и велосипедите

Столична община за тротинетките: Решението е в контрола и правилата, а не в забраните на екологичния транспорт - 1
Снимка: Столична община
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Столичната община изразява категорична позиция против предложението на парламентарната група на ДПС за пълна забрана на електрическите тротинетки в страната. Индивидуалните електрически превозни средства са неделима част от модерната градска мобилност и представляват устойчива алтернатива, която помага за облекчаване на трафика и подобряване на качеството на въздуха.

Зам.-кметът по сигурността Лъчезар Милушев подчерта, че общината залага на баланса между иновациите и сигурността:

„В момента със Закона за движение по пътищата този въпрос е регулиран. Нашата устойчива позиция е, че това са алтернативни и екологични превозни средства, които са полезни за града. Все повече хора ги ползват и ние развиваме инфраструктурата в това направление. Повишен е контролът по тяхното правомерно използване и информационните кампании сред гражданите, ползващи такива превозни средства. Утре няКой може да иска да забрани и велосипедите.“

Защо забраната не е решение?

София е сред европейските градове с най-висока степен на автомобилизация (между 550 и 600 автомобила на 1000 души), а данните сочат, че над 80% от водачите на тротинетки са заменили личния си автомобил за своите градски маршрути.

Администрацията на Васил Терзиев е категорична, че проблемите с безопасността трябва да се решават чрез информационни кампании, контрол санкции за нарушителите, а не чрез ограничаване на правата на всички отговорни граждани.

Конкретни мерки за безопасност:

  • Вместо крайни забрани, София вече прилага строга регулаторна рамка, която включва:
  • Зони с ограничение: Пълна забрана за движение в паркове, градини и пешеходни пространства, подкрепена със софтуерно ограничаване на скоростта до 5 км/ч в определени зони.
  • Засилен контрол: Съвместни операции на Общинска полиция и СДВР за спазване на правилата.
  • Нови изисквания: Задължително ползване на каски, минимална възраст за управление и регистрация на превозните средства.
  • Инфраструктура: Обособяване на специални зони за паркиране и GPS контрол на скоростта.

Столична община ще продължи да работи за надграждане на тези мерки, превръщайки София в град, който насърчава модерната мобилност при гарантирана безопасност за пешеходците.

Доц. д-р Лъчезар Милушев е заместник-кмет по сигурността на Столична община от 16 февруари 2026 година, с над 30-годишен професионален опит на ръководни и експертни позиции в МВР и системата за национална сигурност, като същевременно е активен велосипедист, който ползва вело транспорт ежедневно както за придвижване в града, така и за преки обходи, свързани с работата му.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    11 3 Отговор
    Васко, не давай тротинетките, че после ще посегнат и на Прайда.

    16:13 05.06.2026

  • 2 само питам

    10 1 Отговор
    емили тротонетката какво каза? ще може ли да се кара със 100км и да ти се веее задната прашка?

    ало мисирките какво прави емили-то нищо не пишете, това е топ новина

    16:13 05.06.2026

  • 3 софийкси моряк

    13 1 Отговор
    когато няма контрол и правилата не се спазват , най-доброто, лесно и правилно решение е ТОТАЛНА ЗАБРАНА !

    16:16 05.06.2026

  • 4 Йее

    7 0 Отговор
    Ще си хвърча с дрона в София. На ток е! Екологичен. Ако някой му преча, да се обръща към общината

    16:17 05.06.2026

  • 5 хаха

    12 0 Отговор
    Нито можете да "контролирате", нито да спазвате "правилата".

    Вие сте си добитък. ЕРГО само забрани за вас!

    16:17 05.06.2026

  • 6 Пустиня(к)

    7 2 Отговор
    Нищо, де, вие си ги забранете тия, екологичните. За секи случай.

    16:18 05.06.2026

  • 7 хаха

    4 0 Отговор
    В Европейския съюз стандартният електрически велосипед е законно класифициран като обикновен велосипед, ако отговаря на три строги критерия: максимална мощност на двигателя 250 W, асистенция от двигателя до 25 км/ч и двигателят работи само когато въртите педалите. Съгласно тези правила не се изисква лиценз, застраховка или регистрация.

    Стандартни електрически велосипеди (Pedelec / EPAC)
    Те се третират законно по същия начин като традиционните велосипеди, което означава, че не ви е необходим лиценз, пътен данък или застраховка, за да ги карате.
    Мощност на двигателя: Максимална непрекъсната номинална мощност 250 W
    Изключване на скоростта: Асистенцията от двигателя трябва постепенно да намалява и да се изключи напълно при 25 км/ч (около 15,5 мили/ч). Можете да карате колело по-бързо, но само чрез собствената си сила на въртене на педалите.
    Асистенция от педалите: Двигателят трябва да се включва само докато активно въртите педалите.
    Дросели: Карането само с дросел обикновено не е разрешено, освен ако не функционира единствено като „асистент при ходене“ (задвижване на велосипеда без въртене на педалите до 6 км/ч).
    Употреба: Разрешено в стандартни велосипедни алеи и пътеки.

    ТОЕСТ разрешената скорост за всички изцяло електрическо задвижвани средства е 6 км/ч

    16:21 05.06.2026

  • 8 име

    2 0 Отговор
    Гaньo не е съгласен, че не може да се забрани. Иска и тротинеткаджиите да плащат застраховки, технически преглед, книжка за правоспособност...

    16:23 05.06.2026

  • 9 да забраним колите

    1 4 Отговор
    Държавата не може да контролира автоджигитите и да прилага правилата, хора загиват всеки ден по пътищата.

    Коментиран от #11

    16:26 05.06.2026

  • 10 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Тротинетката не е превозно средство по закона за движение по пътищата.
    Дебили.

    Коментиран от #13

    16:26 05.06.2026

  • 11 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "да забраним колите":

    Изкарваш си тогава свидетелство за правоуправление, плащаш застраховка и си регистрираш превозното средство бе Блатно кухорого същество.

    ХАХАХА! Тръгнал някакъв заблатен да философства защото не му е изгодно.

    16:33 05.06.2026

  • 12 ПП:Петрохански последовател

    1 0 Отговор
    Същият този Милушев е бил шеф на охраната на НДК.Назначен от 3 месеца като зам кмет със заплата 15К евро на месец без да се броят бордовете

    16:33 05.06.2026

  • 13 КАТ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Вия сте Дебил
    При това неграмотен

    16:45 05.06.2026

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