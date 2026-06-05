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Българин е мениджър на сензационната полска финалистка на "Ролан Гарос"

Българин е мениджър на сензационната полска финалистка на "Ролан Гарос"

5 Юни, 2026 13:44 978 4

  • мая хвалинска-
  • стефан гюров-
  • тенис-
  • агенция

Мая Хвалинска е част от агенцията на Стефан Гюров

Българин е мениджър на сензационната полска финалистка на "Ролан Гарос" - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Полската квалификантка Мая Хвалинска продължава да пише една от най-впечатляващите истории на тазгодишния „Ролан Гарос".

24-годишната тенисистка се класира за финала на Откритото първенство на Франция и в събота ще се изправи срещу рускинята Мира Андреева в битка за титлата.

Хвалинска започна участието си още от квалификациите, но това не я спря по пътя към най-големия успех в кариерата ѝ. Полякинята записа общо девет поредни победи в Париж – три в квалификациите и шест в основната схема, като в хода на турнира загуби само един сет.

За нея това е първи финал в турнир от Големия шлем и той идва едва при третото ѝ участие в основната схема на надпревара от най-високо ниво. Преди настоящия пробив най-доброто постижение на Хвалинска беше достигането до втория кръг на „Уимбълдън" през 2022 година.

Любопитното е, че зад този впечатляващ успех стои и българска връзка. Мениджър на Хвалинска е българинът Стефан Гюров, който ръководи международната тенис агенция „Top Five".

През годините агенцията е работила и продължава да работи с някои от най-големите имена в световния тенис, сред които Елина Свитолина, Онс Жабер, Даниил Медведев, Гаел Монфис, София Кенин, Анастасия Павлюченкова и Дария Касаткина. Сега обаче цялото внимание е насочено към Мая Хвалинска, която се превърна в голямата сензация на „Ролан Гарос" и е само на една победа от най-значимата титла в кариерата си.

В момента сред клиентите на агенцията е и държавната шампионка на България до 14 г. Карла Бързакова.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    2 0 Отговор
    меме ми мяза на българка
    ама то на запад знае ли човек

    13:53 05.06.2026

  • 2 Ххх

    4 2 Отговор
    Тя затова няма спонсори горката и се оплака в интервю защо няма спортен екип, ами носи каквото си е купила сама от магазина. Да се стегне малко тоя.

    14:01 05.06.2026

  • 3 Разбирач

    0 1 Отговор
    Какъв мениджър? Просто я пляска

    Коментиран от #4

    14:26 05.06.2026

  • 4 Мирослав

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Разбирач":

    Е кат я гледам на снимката и аз бих направил същото, баце

    14:26 05.06.2026

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