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Урсула фон дер Лайен: Руската война срещу Украйна става заплаха за източните страни от ЕС
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Руската война срещу Украйна става заплаха за източните страни от ЕС

5 Юни, 2026 16:01 896 53

  • украйна-
  • урсула фон дер лайен-
  • русия-
  • ес-
  • констанца

Морски дрон от тип, използван във войната в съседна Украйна, се взриви в Констанца в близост до петролен терминал

Урсула фон дер Лайен: Руската война срещу Украйна става заплаха за източните страни от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водената от Русия война срещу Украйна се превръща в заплаха за страните по източната граница на ЕС, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след като дрон удари днес румънското черноморско пристанище Констанца, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Нашата солидарност с всяка изложена на тези заплахи страна членка е абсолютна", подчерта Фон дер Лайен в Екс.

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Морски дрон от тип, използван във войната в съседна Украйна, се самовзриви в Констанца в близост до петролен терминал. Няма пострадали при инцидента, съобщи румънското министерство на отбраната.

Руското посолство в Букурещ каза, цитирано от Франс прес, че взривилият се дрон е украински.

"Всеки опит да бъдат свързани тези дронове, пряко или непряко, с Русия и да ѝ се припише отговорността за този инцидент, е неоснователен", добави дипломатическото представителство в изявление в Телеграм.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    30 10 Отговор
    За това са виновни Путин и Русия а урсулке.

    Коментиран от #29, #34

    16:03 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 .....

    25 10 Отговор
    Тая па,баш за западните е заплаха😂😂

    16:04 05.06.2026

  • 4 Тукидид

    46 11 Отговор
    Войната е на Западна Европа срещу Русия

    Коментиран от #22

    16:05 05.06.2026

  • 5 ПИКО

    46 10 Отговор
    Ние сме страна от Източна Европа и не искаме война с Русия.

    16:05 05.06.2026

  • 6 Ха,ха

    36 8 Отговор
    Тая ако си мисли тука,че ще и пазиме г.ъза е в греша,па на тях нищо няма да им стане🤣🤣

    16:05 05.06.2026

  • 7 Лопата Орешник

    20 8 Отговор
    Тихо ма!! Не ни кръщавай нас!

    16:06 05.06.2026

  • 8 Даша

    15 8 Отговор
    Ще има ли БНАГАРАНГААА и в Баба Алино?

    16:06 05.06.2026

  • 9 Жената-кобра

    31 10 Отговор
    отново плюе отрова.

    16:08 05.06.2026

  • 10 дано урсулизма ни загуби

    25 9 Отговор
    Изтока има вероятност да се освободи от еврофашизма.

    Коментиран от #11

    16:08 05.06.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 18 Отговор

    До коментар #10 от "дано урсулизма ни загуби":

    да се удавиш от Путинизъм-оня с куфара с ла й на та

    16:10 05.06.2026

  • 12 ЕЙЙЙИИИИ много

    18 6 Отговор
    Приличаш на Хитлер но без мустаци. Ти защо винаги само за Русия говориш в отрицание. Войната е обща и наркото яко убива бомбардира. ИМУМИО ДРОНА Е ЗЕЛЬОВ

    16:10 05.06.2026

  • 13 Каунь

    14 5 Отговор
    Ам спри я ма

    16:10 05.06.2026

  • 14 веселяк

    27 5 Отговор
    "Морски дрон от тип, използван във войната в съседна Украйна, се самовзриви в Констанца...", ееей колко сложно го каза, че дрона е украински!

    16:12 05.06.2026

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    22 3 Отговор
    В един ден украински дрон гръмна в Констанца и два азърбайджански кораба бяха обстреляни от Украйна с 5 убити! Това заплаха от Русия ли е? Продължавайте да давате пари и оръжие на Урсула, за да ги дава на Украйна!

    16:13 05.06.2026

  • 16 604

    0 4 Отговор
    Месете погачите...ураааааааа! Няма ве те имат от големите де летят надалече ...

    16:14 05.06.2026

  • 17 Трябва да отбележим че

    17 3 Отговор
    Украйна съвсем без проблемност и бомби Полша и Румъния и от въздуха и по вода.
    Да припомним за двамата полски трактористи които изгубиха живота си от украински дрон А вчера и в румънско пристанище морски украински дрон избухва и причинява щети.
    Дронове отново украински навлизат и във въздушното пространство на балтийските републики. На българското черноморие отново украински дронове които сериозно могат да навредят на почивния сезон но доколкото имам информация тези случаи се пазят в тайна. Все пак основното е че явно поради некадърност украинските сили за въздушна и морска атака допускат грешки и вместо Русия атакуват собствените си съюзници.
    Определено това трябва да спре и тук не е виновна Русия и Урсула отново търси под вола теле. Какви смешници управляват Европейския съюз просто не е истина. Пише го в шеговит вид но потърпевши сме всички ние.

    16:14 05.06.2026

  • 18 Пустиня(к)

    5 3 Отговор
    Ми екстра, кво. Назе не ни бърка, щото сме у клуба на богатите. Оние, бедняците, да му мислат. А па и не сме страна, неква територия сме. Така че и тука сме жус и нема кой да ни барне.

    16:15 05.06.2026

  • 19 къв е тоя звяр на снимката?

    11 3 Отговор
    мър-сула става все по-грозна

    нещо пластичните хирурзи не могат ли да направят? че вече е дори страшна за гледане

    16:15 05.06.2026

  • 20 Някой

    9 3 Отговор
    Мисля, че за ИЕ по-опасна е американската война срещу Иран, отколкото руската опеарция срещу нацизма.

    16:15 05.06.2026

  • 21 русоляв

    12 4 Отговор
    Идеално Урсула .Ние чакаме братушките като освободители от ЕС концлагара .Сбърканяци !

    16:15 05.06.2026

  • 22 Тъъъй лиии

    1 13 Отговор

    До коментар #4 от "Тукидид":

    Кой кого нападна, или слушаш само радио кремъл?

    Коментиран от #39

    16:16 05.06.2026

  • 23 Зла гинеколожка

    15 2 Отговор
    Глупaва, но нaгла.
    Зла, но алчна и корумпирана.
    Що е то?
    урсулятa фон дeрЛАЙНО.

    16:16 05.06.2026

  • 24 Да,бе

    12 2 Отговор
    Единствената заплаха са украинските нашественици...

    16:17 05.06.2026

  • 25 кроманьонеца

    12 2 Отговор
    Ако стане война и ми дадат оръжие , ха познайте накъде ще го обърна . Аман вече от либерализъм , джендъризъм , лобизъм .Аман от вискои цени и данъци . Винаги с Русия !

    16:18 05.06.2026

  • 26 Глас Народен

    6 3 Отговор
    Източните страни в ЕС с удоволствие биха излезли от "съюза" и биха се присъединили към Русия, Китай и Турция в един нов Съюз. Разбира се ако ги нямаше продажните политици. За голямо съжаление такива политици не са дефицит в Източна Европа и това истинко удоволствие за народите в тези държави трудно би се осъществило.

    Коментиран от #44

    16:18 05.06.2026

  • 27 Урсулице

    5 3 Отговор
    Сралсъмви на европата!

    16:20 05.06.2026

  • 28 румънец

    12 1 Отговор
    Айде сега се започва .Ние стойм зад Румъния , обща солидарност , декларации , пожелания , празни думи , лакърдии .

    16:20 05.06.2026

  • 29 Еврика

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Що така бе Ленче?
    Нали се говореше, че ще победим Русия бързо и няма нищо страшно.

    16:23 05.06.2026

  • 30 Трай ма

    6 1 Отговор
    Кво е тва източна Европа ма,са нали се разбрахме,че тука има държави,тая много ме дразни,що така? Голямата фон де Каен😂😂

    16:24 05.06.2026

  • 31 чибурашка

    6 1 Отговор
    Айде Урсула изтреляй една ракета от Брюксел , към Москва .Не ти увря главата , че Русия е най -могъщата ядрена държава и без Русия , няма да им свят . Руснаците не ви се вързаха да им крадете ресурсите и много ви е яд .С нетърпение чакам да се рзпадне този военен ЕС

    16:24 05.06.2026

  • 32 морски

    5 1 Отговор
    Констанца е Южна Добруджа или както го наричаме Севрно черноморие .Отиде сезона .

    16:25 05.06.2026

  • 33 Офффф

    4 0 Отговор
    Тая нема ли кой да я разследва за ваксините😂😂

    16:26 05.06.2026

  • 34 Едър Лешник

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Както се говореше в едни стари апокрифни хуморески - може да, се направи нещо по въпроса. Взимаме бял чаршаф, овиваме се в него и тръгваме към гробищата, тихо без да, всяваме паника сред останалите.

    16:26 05.06.2026

  • 35 кроманьонеца

    6 3 Отговор
    Няма сила която да заличи любовта към Русия от сърцето на българите .Ние ще се бием на страната на Русия , въпреки политиците ни .Гарантирам , че така ще стане .

    16:28 05.06.2026

  • 36 А ГДЕ

    0 0 Отговор
    Кая Калната ?

    16:29 05.06.2026

  • 37 ХиХи

    3 1 Отговор
    Фон дер Пфизер оксиморон. Русия хем е слаба, хем е заплаха за Юропа. Малко ми е шизофринично днес

    16:29 05.06.2026

  • 38 Урсула ми вика

    0 0 Отговор
    Казвам ти Мадяре, сещай се Мунчо.

    16:30 05.06.2026

  • 39 Факуракис

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тъъъй лиии":

    Я ти кажи кой кого мусаре?

    16:30 05.06.2026

  • 40 Гочо

    6 0 Отговор
    Военният ни министър говори за "Паднал дрон",сиреч,летателен апарат.Фон дер Лайен гоовори за "морски дрон",сиреч дрон, който плава във водата.Без коментар...

    Коментиран от #50

    16:31 05.06.2026

  • 41 румънец

    5 1 Отговор
    Не мирясаха сатанистите .Ако Русия и Украйна се разберат и спрат войната .ЕС любезно ще жертва Румъния . Изроди

    16:31 05.06.2026

  • 42 Дзак

    5 0 Отговор
    Някак не се чувстваме заплашени от Русия. По скоро от пране на пари на корумпирани чиновници и тръфиканти от Цял Свят в имоти в България

    16:32 05.06.2026

  • 43 Жожоба

    2 0 Отговор
    Урсула и Кая ,сър. Любопитно, докога евроримляните ще подкрепят тероризма и нацизма?

    16:34 05.06.2026

  • 44 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Глас Народен":

    Чакаме Радев да ни извади от ЕС и НАТО.

    16:35 05.06.2026

  • 45 Тая долна

    2 0 Отговор
    кокарджа ще се опита да ни вкара във война с Русия като част от глобалния план за унищожение на православието.

    16:41 05.06.2026

  • 46 Поправка

    1 1 Отговор
    Руската война срещу Украйна става заплаха за освобождението на източните страни от ЕС

    16:41 05.06.2026

  • 47 Реалист

    1 0 Отговор
    Споко Мърсуло , като свършат платките от перални, почват да взимат от сушилни. След това идват хладилници , фритюрници и тн. Още малко стиснете гъ....зъби. Ку.ролацията каза че това е бензиностанция с ракети, бензина им спряхте, още да спрат с ракетите и са клекнали, уверявам те. Аз лично най се опасявам , да не видя отново руския флаг на триумфалната арка, тогава ще е много неприятно. Който не учи история, длъжен е да я повтаря ! Бъдете здрави.

    16:42 05.06.2026

  • 48 нннн

    1 0 Отговор
    Урсула е по- голяма заплаха от Путин за европейските държави .

    16:42 05.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мочо

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Гочо":

    Е, Фон дер Лайен е ръководила Бундесвера от 2013-2019 когато Митю СМС-а е бил настояща мъжка секретарка и бивш гайковерт на самолет. Нерде Ямбол, нерде Стамбол.

    16:43 05.06.2026

  • 51 БокоЧуко

    1 0 Отговор
    Моди на мама ти в това къде излиза това💩 и от където си излязъл ти 👌

    16:44 05.06.2026

  • 52 Урсул , очевидно

    1 0 Отговор
    Украинските дронове са заплаха на националната сигурност на редица европейски държави. Освен това провокативната и конфликтна държава Украйна сама по себе си е пряка заплаха за ЕС като цяло. Урсул ИИИ, осъзнайте се каква глупост е да подкрепяте с пари и оръжие киЕвският режим на зелен ски. А вашата подкрепа толкова му е вирнала работата , че взе да се разпорежда кой какво трябва да направи и колко милиарда да му даде. Бандер а зелен ски с толкова вирната работа е опасен за вас , без съмнение скоро ще иска и да ви на е бе .

    16:47 05.06.2026

  • 53 ЛЕЛЯ

    1 0 Отговор
    Това зло няма ли да изчезне вече от лицето на земята.

    16:47 05.06.2026