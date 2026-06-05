Урсула фон дер Лайен: Руската война срещу Украйна става заплаха за източните страни от ЕС

Водената от Русия война срещу Украйна се превръща в заплаха за страните по източната граница на ЕС, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след като дрон удари днес румънското черноморско пристанище Констанца, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Нашата солидарност с всяка изложена на тези заплахи страна членка е абсолютна", подчерта Фон дер Лайен в Екс.
Морски дрон от тип, използван във войната в съседна Украйна, се самовзриви в Констанца в близост до петролен терминал. Няма пострадали при инцидента, съобщи румънското министерство на отбраната.
Руското посолство в Букурещ каза, цитирано от Франс прес, че взривилият се дрон е украински.
"Всеки опит да бъдат свързани тези дронове, пряко или непряко, с Русия и да ѝ се припише отговорността за този инцидент, е неоснователен", добави дипломатическото представителство в изявление в Телеграм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #29, #34
16:03 05.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 .....
16:04 05.06.2026
4 Тукидид
Коментиран от #22
16:05 05.06.2026
5 ПИКО
16:05 05.06.2026
6 Ха,ха
16:05 05.06.2026
7 Лопата Орешник
16:06 05.06.2026
8 Даша
16:06 05.06.2026
9 Жената-кобра
16:08 05.06.2026
10 дано урсулизма ни загуби
Коментиран от #11
16:08 05.06.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "дано урсулизма ни загуби":да се удавиш от Путинизъм-оня с куфара с ла й на та
16:10 05.06.2026
12 ЕЙЙЙИИИИ много
16:10 05.06.2026
13 Каунь
16:10 05.06.2026
14 веселяк
16:12 05.06.2026
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:13 05.06.2026
16 604
16:14 05.06.2026
17 Трябва да отбележим че
Да припомним за двамата полски трактористи които изгубиха живота си от украински дрон А вчера и в румънско пристанище морски украински дрон избухва и причинява щети.
Дронове отново украински навлизат и във въздушното пространство на балтийските републики. На българското черноморие отново украински дронове които сериозно могат да навредят на почивния сезон но доколкото имам информация тези случаи се пазят в тайна. Все пак основното е че явно поради некадърност украинските сили за въздушна и морска атака допускат грешки и вместо Русия атакуват собствените си съюзници.
Определено това трябва да спре и тук не е виновна Русия и Урсула отново търси под вола теле. Какви смешници управляват Европейския съюз просто не е истина. Пише го в шеговит вид но потърпевши сме всички ние.
16:14 05.06.2026
18 Пустиня(к)
16:15 05.06.2026
19 къв е тоя звяр на снимката?
нещо пластичните хирурзи не могат ли да направят? че вече е дори страшна за гледане
16:15 05.06.2026
20 Някой
16:15 05.06.2026
21 русоляв
16:15 05.06.2026
22 Тъъъй лиии
До коментар #4 от "Тукидид":Кой кого нападна, или слушаш само радио кремъл?
Коментиран от #39
16:16 05.06.2026
23 Зла гинеколожка
Зла, но алчна и корумпирана.
Що е то?
урсулятa фон дeрЛАЙНО.
16:16 05.06.2026
24 Да,бе
16:17 05.06.2026
25 кроманьонеца
16:18 05.06.2026
26 Глас Народен
Коментиран от #44
16:18 05.06.2026
27 Урсулице
16:20 05.06.2026
28 румънец
16:20 05.06.2026
29 Еврика
До коментар #1 от "Тома":Що така бе Ленче?
Нали се говореше, че ще победим Русия бързо и няма нищо страшно.
16:23 05.06.2026
30 Трай ма
16:24 05.06.2026
31 чибурашка
16:24 05.06.2026
32 морски
16:25 05.06.2026
33 Офффф
16:26 05.06.2026
34 Едър Лешник
До коментар #1 от "Тома":Както се говореше в едни стари апокрифни хуморески - може да, се направи нещо по въпроса. Взимаме бял чаршаф, овиваме се в него и тръгваме към гробищата, тихо без да, всяваме паника сред останалите.
16:26 05.06.2026
35 кроманьонеца
16:28 05.06.2026
36 А ГДЕ
16:29 05.06.2026
37 ХиХи
16:29 05.06.2026
38 Урсула ми вика
16:30 05.06.2026
39 Факуракис
До коментар #22 от "Тъъъй лиии":Я ти кажи кой кого мусаре?
16:30 05.06.2026
40 Гочо
Коментиран от #50
16:31 05.06.2026
41 румънец
16:31 05.06.2026
42 Дзак
16:32 05.06.2026
43 Жожоба
16:34 05.06.2026
44 Я пъ тоа
До коментар #26 от "Глас Народен":Чакаме Радев да ни извади от ЕС и НАТО.
16:35 05.06.2026
45 Тая долна
16:41 05.06.2026
46 Поправка
16:41 05.06.2026
47 Реалист
16:42 05.06.2026
48 нннн
16:42 05.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мочо
До коментар #40 от "Гочо":Е, Фон дер Лайен е ръководила Бундесвера от 2013-2019 когато Митю СМС-а е бил настояща мъжка секретарка и бивш гайковерт на самолет. Нерде Ямбол, нерде Стамбол.
16:43 05.06.2026
51 БокоЧуко
16:44 05.06.2026
52 Урсул , очевидно
16:47 05.06.2026
53 ЛЕЛЯ
16:47 05.06.2026