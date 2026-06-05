Урсула фон дер Лайен: Руската война срещу Украйна става заплаха за източните страни от ЕС

Водената от Русия война срещу Украйна се превръща в заплаха за страните по източната граница на ЕС, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след като дрон удари днес румънското черноморско пристанище Констанца, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Нашата солидарност с всяка изложена на тези заплахи страна членка е абсолютна", подчерта Фон дер Лайен в Екс.

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Морски дрон от тип, използван във войната в съседна Украйна, се самовзриви в Констанца в близост до петролен терминал. Няма пострадали при инцидента, съобщи румънското министерство на отбраната.

Руското посолство в Букурещ каза, цитирано от Франс прес, че взривилият се дрон е украински.

"Всеки опит да бъдат свързани тези дронове, пряко или непряко, с Русия и да ѝ се припише отговорността за този инцидент, е неоснователен", добави дипломатическото представителство в изявление в Телеграм.