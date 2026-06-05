Българският вратар Димитър Митов получи предложение за нов договор от Абърдийн.

29-годишният футболист пропусна юнските контролни срещи на националния отбор заради контузия - довечера "лъвовете" излизат срещу Молдова в Кишинев, след като преди четири дни паднаха с 0:1 срещу Черна гора в Пловдив.

Юношата на Чавдар (Етрополе) играе за "дендитата" от 2024 година, като е основна фигура на шотландския отбор. Сезон 2025/2026 г. беше труден за Абърдийн, като "червените" завършиха в средата на втората половина на таблицата.

Дотук цялата професионална кариерата на родния страж се развива на Острова - Англия и Шотландия.