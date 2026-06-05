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Кейти Пери и Джъстин Трюдо направиха важна стъпка във връзката си

Кейти Пери и Джъстин Трюдо направиха важна стъпка във връзката си

5 Юни, 2026 15:59 658 1

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Двойката скоро ще отбележи първата си годишнина заедно

Кейти Пери и Джъстин Трюдо направиха важна стъпка във връзката си - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата Кейти Пери представи 5-годишната си дъщеря Дейзи Доув на трите деца на Джъстин Трюдо по повод първата им годишнина, съобщава US Weekly. Според източник, двойката, която е заедно от юли 2025 г., е решила, че е време децата им да се запознаят, защото „и двамата считат, че е важно семействата им да се обединят постепенно и внимателно“.

Кейти Пери има дъщеря от бившия си годеник Орландо Блум, а 54-годишният Трюдо има три деца: двама сина - Ксавие, на 18, и Хадриен, на 12, и дъщеря Ела-Грейс, на 17 години, с бившата си съпруга Софи Грегуар Трюдо. Източникът посочва, че Пери и Трюдо са „много сериозни“ и връзката им „се е задълбочила през последните месеци“.

Певицата не е очаквала да започне нова връзка скоро след раздялата си с Блум през 2025 г., но Трюдо „я е изненадал изцяло“, добавя източникът, като подчертава, че бившият канадски премиер се е появил в живота ѝ „в точния момент“.

Според друг източник новият дом на Джъстин Трюдо в Монреал, струващ 3,1 млн. долара, е „на няколко пресечки“ от предишната му къща с бившата съпруга и е достатъчно голям, за да побере общото им семейство. Въпреки това поп звездата все още смята Калифорния за „своя основен дом“ и поддържа връзка от разстояние с бившия премиер на Канада, която според източника „не е проблем“ и двамата „са намерили ритъм, който работи, и се виждат колкото е възможно по-често“.

Двойката първоначално предизвика слухове за романтична връзка, след като бе забелязана на тихо вечеря в Монреал през юли 2025 г. Трюдо по-късно бе видян на разпродаденото шоу на Пери „Lifetimes“ в Канада същия месец. Двамата официално обявиха връзката си в Instagram през декември, когато Кейти Пери сподели техни общи кадри от пътуване в Япония.

Според източници Джъстин Трюдо е „влюбен до уши“ в Кейти Пери и смята, че тя е „перфектната жена“.


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  • 1 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Таа па има неква глава като на гном. Оно и затва Леголас я пусна да пасе. Елфите не мое а търпат.

    16:11 05.06.2026