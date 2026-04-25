Още три емблеми на Милан влизат в клубната Зала на славата

Бившите полузащитници на Милан – Карло Анчелоти (на снимката), Рууд Гулит и Кака – са най-новите попълнения в Залата на славата на клуба. Инициативата беше създадена преди две години по повод 125-годишнината на „росонерите“.

Първият приет в престижния списък бе Франко Барези, а впоследствие към него се присъединиха и легендарните нападатели Марко ван Бастен, Андрий Шевченко и Филипо Индзаги.

Анчелоти защитава цветовете на Милан в периода 1987–1992 г., като печели девет трофея, сред които две титли в Серия А и две в Шампионската лига. Гулит, част от отбора между 1987 и 1994 г., има във визитката си 12 отличия с клуба, включително три шампионски титли и две европейски купи, както и „Златната топка“. Кака, играл за „росонерите“ от 2003 до 2009 г., завоюва шест трофея, сред които Скудетото и Шампионската лига, а също така печели и най-престижното индивидуално отличие във футбола.

Тримата са определени за най-великите халфове в историята на клуба след глобално гласуване на феновете. Официалната церемония ще се състои преди двубоя между Милан и Ювентус на стадион Сан Сиро. Гулит ще бъде първият, който ще получи специалния трофей, изработен от Tiffany & Co., символизиращ класа и вечна елегантност. Отличията на Анчелоти и Кака ще бъдат връчени на по-късен етап.