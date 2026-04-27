Милан и Ювентус оставиха битката за ШЛ отворена

Милан и Ювентус не успяха да се победят и завършиха 0:0 в дербито от 34-ия кръг на Серия А, играно на Сан Сиро.

Двубоят не предложи много голови положения, а за втори път през сезона двата гранда не си отбелязаха попадение. Това е и четвърти случай в последните шест срещи помежду им, в който мачът завършва без голове.

Първото по-опасно положение дойде едва в 23-ата минута, когато Юсуф Фофана стреля покрай вратата. Малко по-късно Микеле Ди Грегорио спаси силен удар на Адриен Рабио, а Рафаел Леао не успя да намери целта.

Ювентус дори стигна до гол чрез Кефрен Тюрам, но попадението бе отменено заради засада след центриране на Франсиско Консейсао. Малко след това именно Консейсао тества Майк Менян, но вратарят на Милан реагира отлично.

След почивката „росонерите“ бяха най-близо до гол, когато Алексис Салемакерс уцели напречната греда след асистенция на Леао. В заключителните минути Теун Коопмайнерс и Душан Влахович опитаха да променят резултата, но без успех.

Равенството оставя битката за местата в Шампионската лига напълно отворена. Милан остава трети с 67 точки, докато Ювентус е четвърти с 64. Непосредствено зад тях дебнат Комо и Рома с по 61, което обещава драматичен финал на сезона.