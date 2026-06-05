185 срещу 185! Украйна и Русия отново размениха военнопленници

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди в петък, че е осъществена нова размяна на военнопленници между Украйна и Русия по формулата "185 срещу 185".
"Още 185 украински защитници днес се завръщат у дома от руски плен. Заедно със защитниците се завръща и един цивилен гражданин", написа Зеленски в социалните мрежи.
Украинският президент подчерта, че сред освободените има военнослужещи, които са били в плен от 2022 година.
По-рано руското министерство на отбраната също съобщи за извършената размяна, като потвърди, че тя е осъществена по схемата "185 срещу 185".
Another 185 Ukrainian defenders are returning home today from Russian captivity. One civilian is also returning along with the defenders. They are warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the State Border Guard Service of Ukraine – privates, sergeants, and… pic.twitter.com/hyArk8Zhpj— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2026
Към момента не се съобщават подробности за мястото на размяната или за посредниците, участвали в операцията.
Размените на военнопленници остават една от малкото сфери, в които Москва и Киев продължават да поддържат контакти въпреки продължаващия въоръжен конфликт. От началото на войната през 2022 г. двете страни са извършили десетки подобни операции с посредничеството на трети държави и международни организации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #4, #7, #10
16:23 05.06.2026
2 Пустиня(к)
16:24 05.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
16:25 05.06.2026
4 Някой
До коментар #1 от "Българин":Тогава ще последва ядрен удар там от руснаците. Вероятно с водородна бомба, че да няма такава радиация.
16:27 05.06.2026
5 А Мала Токмачка?
Коментиран от #15
16:29 05.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Така ли
До коментар #1 от "Българин":Това важи ли за Иран?
16:30 05.06.2026
8 Такъв си, да
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Само не бързай да правиш обобшения. Запази малко достойнство.
Войната ще е новия мир.
Някои експерти говорят поне за още 20 години.
16:33 05.06.2026
9 Без име
16:35 05.06.2026
10 ХА ХА ХА
До коментар #1 от "Българин":И какво като има ядрено оръжие??
Щото са терористи и не им пука за човешкия живот ли??
Че Русия има много ядрено оръжие, ама не са терористи и фашисти като наркомана.
16:36 05.06.2026
11 Ганя Путинофила
Една батерия за тротинетка може да бутне цял апартамент!Да направят една батерия два тона и да я взривят. Всичко ще помете!
16:36 05.06.2026
12 ЕГАТИ СТАТИЯТА
Че то може и така:
Още 185 руски защитници днес се завръщат у дома от украински плен.
16:37 05.06.2026
13 мир ще има
Коментиран от #16
16:43 05.06.2026
14 Дребно човече
Безсрамието ви няма предел! Нито имате морал, нито собствено мнение!
Най- гадното е да си слуга!
Авторът, ти си без анатомия!
Безгръбначно и жалко!
Коментиран от #17
16:45 05.06.2026
15 А ве ти,да не си прероден...папагал?!
До коментар #5 от "А Мала Токмачка?":Това го папагалиш нон-стоп...?!
Пък може и деменция,или шизофрения да те гони...?!
На лекар...спешно...!
16:46 05.06.2026
16 Не отговарям.
До коментар #13 от "мир ще има":Просто имаш право на мнение и да си Е.П.М.
16:47 05.06.2026
17 Елементарно
До коментар #14 от "Дребно човече":Никой не се интересува от блатни примати.
16:48 05.06.2026