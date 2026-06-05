Новини
Свят »
Украйна »
185 срещу 185! Украйна и Русия отново размениха военнопленници
  Тема: Украйна

185 срещу 185! Украйна и Русия отново размениха военнопленници

5 Юни, 2026 16:18 510 17

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • военнопленници-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • олександър сирски

От началото на войната през 2022 г. двете страни са извършили десетки подобни операции с посредничеството на трети държави и международни организации

185 срещу 185! Украйна и Русия отново размениха военнопленници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди в петък, че е осъществена нова размяна на военнопленници между Украйна и Русия по формулата "185 срещу 185".

"Още 185 украински защитници днес се завръщат у дома от руски плен. Заедно със защитниците се завръща и един цивилен гражданин", написа Зеленски в социалните мрежи.

Украинският президент подчерта, че сред освободените има военнослужещи, които са били в плен от 2022 година.

По-рано руското министерство на отбраната също съобщи за извършената размяна, като потвърди, че тя е осъществена по схемата "185 срещу 185".

Към момента не се съобщават подробности за мястото на размяната или за посредниците, участвали в операцията.

Размените на военнопленници остават една от малкото сфери, в които Москва и Киев продължават да поддържат контакти въпреки продължаващия въоръжен конфликт. От началото на войната през 2022 г. двете страни са извършили десетки подобни операции с посредничеството на трети държави и международни организации.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 10 Отговор
    Мир ще има, когато Украйна се сдобие с ядрено оръжие! До тогава, руските нацисти ще се опитват да поробят Украйна със всякакви средства, най-вече с престъпления срещу обикновените украинци!

    Коментиран от #4, #7, #10

    16:23 05.06.2026

  • 2 Пустиня(к)

    8 2 Отговор
    Сеа са сетих да питам, кат видех снимките: укропарцала дали го манаа от общината и вопще от държавните институции?

    16:24 05.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 5 Отговор
    ТИЯ държави няма се оправят хиляда години! заради 1 кремълски не адекват! Украина е толкова лесна-щеше да я изкупи барабар с хората, но не-многоходова ш ма т ка съм

    Коментиран от #8

    16:25 05.06.2026

  • 4 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тогава ще последва ядрен удар там от руснаците. Вероятно с водородна бомба, че да няма такава радиация.

    16:27 05.06.2026

  • 5 А Мала Токмачка?

    1 3 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    Коментиран от #15

    16:29 05.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така ли

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Това важи ли за Иран?

    16:30 05.06.2026

  • 8 Такъв си, да

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Само не бързай да правиш обобшения. Запази малко достойнство.
    Войната ще е новия мир.
    Някои експерти говорят поне за още 20 години.

    16:33 05.06.2026

  • 9 Без име

    4 0 Отговор
    Изтриха ми коментара, пиша го с поправка, взех си поука. Най-интелигентните същества в галактиката отново са атакували АЕЦ Запорожие.

    16:35 05.06.2026

  • 10 ХА ХА ХА

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    И какво като има ядрено оръжие??
    Щото са терористи и не им пука за човешкия живот ли??

    Че Русия има много ядрено оръжие, ама не са терористи и фашисти като наркомана.

    16:36 05.06.2026

  • 11 Ганя Путинофила

    1 3 Отговор
    Братята украйнци не им трябва ядрено оръжие, трябва и литиево. Знаете ли колко силно гърми?
    Една батерия за тротинетка може да бутне цял апартамент!Да направят една батерия два тона и да я взривят. Всичко ще помете!

    16:36 05.06.2026

  • 12 ЕГАТИ СТАТИЯТА

    4 1 Отговор
    "Още 185 украински защитници днес се завръщат у дома от руски плен."

    Че то може и така:

    Още 185 руски защитници днес се завръщат у дома от украински плен.

    16:37 05.06.2026

  • 13 мир ще има

    1 1 Отговор
    само в сънищата ви..ако не укройна която послуша господарите си и започна война в Донбас...следва Иран, Куба, Венецуела, Гренландия..Ще има ли санкции за САЩ? не отговаряйте на този въпрос господа евротретополови..

    Коментиран от #16

    16:43 05.06.2026

  • 14 Дребно човече

    0 1 Отговор
    Защо слагаш снимкитна украинците? Нали са разменени 1:1 с руски войни.
    Безсрамието ви няма предел! Нито имате морал, нито собствено мнение!
    Най- гадното е да си слуга!
    Авторът, ти си без анатомия!
    Безгръбначно и жалко!

    Коментиран от #17

    16:45 05.06.2026

  • 15 А ве ти,да не си прероден...папагал?!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "А Мала Токмачка?":

    Това го папагалиш нон-стоп...?!
    Пък може и деменция,или шизофрения да те гони...?!
    На лекар...спешно...!

    16:46 05.06.2026

  • 16 Не отговарям.

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "мир ще има":

    Просто имаш право на мнение и да си Е.П.М.

    16:47 05.06.2026

  • 17 Елементарно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дребно човече":

    Никой не се интересува от блатни примати.

    16:48 05.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания