185 срещу 185! Украйна и Русия отново размениха военнопленници

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди в петък, че е осъществена нова размяна на военнопленници между Украйна и Русия по формулата "185 срещу 185".

"Още 185 украински защитници днес се завръщат у дома от руски плен. Заедно със защитниците се завръща и един цивилен гражданин", написа Зеленски в социалните мрежи.

Украинският президент подчерта, че сред освободените има военнослужещи, които са били в плен от 2022 година.

По-рано руското министерство на отбраната също съобщи за извършената размяна, като потвърди, че тя е осъществена по схемата "185 срещу 185".

Another 185 Ukrainian defenders are returning home today from Russian captivity. One civilian is also returning along with the defenders. They are warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the State Border Guard Service of Ukraine – privates, sergeants, and… pic.twitter.com/hyArk8Zhpj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2026

Към момента не се съобщават подробности за мястото на размяната или за посредниците, участвали в операцията.

Размените на военнопленници остават една от малкото сфери, в които Москва и Киев продължават да поддържат контакти въпреки продължаващия въоръжен конфликт. От началото на войната през 2022 г. двете страни са извършили десетки подобни операции с посредничеството на трети държави и международни организации.