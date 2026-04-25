Паднахме от Молдова на ръгби

Националният отбор на България по ръгби загуби с 23:26 от Молдова като домакин на стадион Локомотив в София. Срещата беше част от група С на Европейската конференция – третото ниво на континенталното ръгби при мъжете.
След това поражение българите са трети в класирането с актив от 5 точки (една победа и две загуби), зад лидера Украйна с 14 и Молдова с 8. На последната позиция остава Турция с една точка.
Двубоят не започна добре за домакините, които изоставаха с 11:20 на почивката след пропуски в защита, въпреки есето на Цветостин Цветков и двата точни наказателни удара на капитана Петър Николов.
След паузата „лъвовете“ показаха характер и реализираха две есета, но съперникът отговори с точни наказателни удари. В последните секунди Николов добави трудна добавка след есе на Костадин Дебренлиев, но това не беше достатъчно за обрат.
Така Молдова си върна за поражението в София от миналата година. Единственият успех на българите до момента в групата остава победата над Турция през есента, в дебютния мач на селекционера Ивайло Иванов.
От Българската федерация по ръгби благодариха на играчите и феновете, като подчертаха, че отборът е показал сърце и ще продължи напред с увереност и единство.
