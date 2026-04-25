Паднахме от Молдова на ръгби

Паднахме от Молдова на ръгби

25 Април, 2026 19:27 517 4

Така оставаме трети в класирането в групата

Паднахме от Молдова на ръгби - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по ръгби загуби с 23:26 от Молдова като домакин на стадион Локомотив в София. Срещата беше част от група С на Европейската конференция – третото ниво на континенталното ръгби при мъжете.

След това поражение българите са трети в класирането с актив от 5 точки (една победа и две загуби), зад лидера Украйна с 14 и Молдова с 8. На последната позиция остава Турция с една точка.

Двубоят не започна добре за домакините, които изоставаха с 11:20 на почивката след пропуски в защита, въпреки есето на Цветостин Цветков и двата точни наказателни удара на капитана Петър Николов.

След паузата „лъвовете“ показаха характер и реализираха две есета, но съперникът отговори с точни наказателни удари. В последните секунди Николов добави трудна добавка след есе на Костадин Дебренлиев, но това не беше достатъчно за обрат.

Така Молдова си върна за поражението в София от миналата година. Единственият успех на българите до момента в групата остава победата над Турция през есента, в дебютния мач на селекционера Ивайло Иванов.

От Българската федерация по ръгби благодариха на играчите и феновете, като подчертаха, че отборът е показал сърце и ще продължи напред с увереност и единство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биа ко

    4 0 Отговор
    пак кат не й от великденските острови 😂😂

    19:28 25.04.2026

  • 2 име

    2 2 Отговор
    Що за некадърник трябва да си, чеда играеш ръгби при толкова други спортове, в които сме традиционно силни (без футбол). На празника на кравария и австралия тия ще прознуват ли? И ако да, как? Ще запалят ли някой негър или абориген, да си спомнят добрите стари времена.

    19:31 25.04.2026

  • 3 в траур съм, вие не сте

    2 0 Отговор
    Утре Върбанов ще отложи "Моят плейлист".

    19:41 25.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

