Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски победи ЦСКА и е на крачка от титлата в България

Левски победи ЦСКА и е на крачка от титлата в България

25 Април, 2026 18:04 981 16

"Сините" направиха обрат

Левски победи ЦСКА и е на крачка от титлата в България - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски направи голяма крачка към шампионската титла в България, след като победи с 3:1 ЦСКА във „Вечното дерби“. „Сините“ вече са само на един успех от това да триумфират за 27-и път, като водят с 11 точки пред втория ЦСКА 1948 пет кръга преди края.

Победата обаче не дойде лесно. Играчите на Левски трябваше да правят обрат, след като в 11-ата минута защитникът Кристиан Макун си отбеляза автогол. Постепенно „сините“ поеха контрола и изравниха чрез Евертон Бала в края на първата част. Малко след това Акрам Бурас донесе пълен обрат с попадение за 2:1.

След почивката Левски продължи да бъде по-активният отбор и създаде още положения. Третият гол падна в 80-ата минута, когато резервата Мазир Сула се разписа с прецизен диагонален удар, с който окончателно реши изхода от срещата.

ЦСКА започна по-мотивирано и дори поведе, но след това не успя да задържи нивото си и трудно създаваше чисти положения. В крайна сметка „червените“ не намериха път обратно в мача.

След 31 кръга Левски е лидер с 73 точки, следван от ЦСКА 1948 с 62, Лудогорец с 60 и ЦСКА с 56.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 10 Отговор
    Левски вкара четири гола а пък резултатът три на един.Що така?

    Коментиран от #3

    18:06 25.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Следващият мач на Герена ще бъде за титлата.

    Коментиран от #4, #10

    18:07 25.04.2026

  • 3 Новичок

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защото единият обърка вратите,случва се.Сега бостаджиев няма да му даде премията.Пфу...

    18:11 25.04.2026

  • 4 Новичок

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Титлата е ясна от вчера още,сега чакаме жребия.Да видим колосите Тампере,Жилища,Олимпия и др.

    Коментиран от #8, #16

    18:13 25.04.2026

  • 5 ЦСКА 1948

    7 2 Отговор
    Не са ли тук истинските червени играчи и фенове

    18:18 25.04.2026

  • 6 Файърфлай

    9 1 Отговор
    На феновете на "Левски" честито ! На феновете на ЦСКА- горе главите,след кошмарните години.Нов стадион-нов късмет! Но най ми е кеф,че най-накрая свърши делиорманският роман.

    Коментиран от #9

    18:20 25.04.2026

  • 7 Син Хун

    8 3 Отговор
    Какъв кютек 4 на 0.
    СИНИ ШАМПИОНИ

    18:23 25.04.2026

  • 8 Хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Новичок":

    Банален си, може би щото днес прави .анален 😀

    Коментиран от #13

    18:24 25.04.2026

  • 9 Браво

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Файърфлай":

    Личи си, че си фен на червения отбор. Заради проявения респект и ти ще получиш подобен. Не сте готови тази година за нещо повече, вероятно и за купата ще загубите. Трябват ви 90% нови играчи. Но пък се представяте не лошо, особено срещу ония дето съсипаха футбола в България.

    18:27 25.04.2026

  • 10 Олеле

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Мен, мача беше днес. Следващия-все тая.

    18:29 25.04.2026

  • 11 геЛе

    3 5 Отговор
    скритите собственици Боко е ПееФски видяха накъде отиват работите и побързаха да се отърват от акциите на леФски няколко дни след изборите... Победата в шампионата май ще се окаже пирова...

    18:35 25.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Новичок

    1 0 Отговор
    Афторе,пак ли цензура бре...Пфу...

    18:41 25.04.2026

  • 16 Дарвин

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Новичок":

    Ще гледате Тампере друг път чорбари смешни

    18:45 25.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове