Левски победи ЦСКА и е на крачка от титлата в България

Левски направи голяма крачка към шампионската титла в България, след като победи с 3:1 ЦСКА във „Вечното дерби“. „Сините“ вече са само на един успех от това да триумфират за 27-и път, като водят с 11 точки пред втория ЦСКА 1948 пет кръга преди края.
Победата обаче не дойде лесно. Играчите на Левски трябваше да правят обрат, след като в 11-ата минута защитникът Кристиан Макун си отбеляза автогол. Постепенно „сините“ поеха контрола и изравниха чрез Евертон Бала в края на първата част. Малко след това Акрам Бурас донесе пълен обрат с попадение за 2:1.
След почивката Левски продължи да бъде по-активният отбор и създаде още положения. Третият гол падна в 80-ата минута, когато резервата Мазир Сула се разписа с прецизен диагонален удар, с който окончателно реши изхода от срещата.
ЦСКА започна по-мотивирано и дори поведе, но след това не успя да задържи нивото си и трудно създаваше чисти положения. В крайна сметка „червените“ не намериха път обратно в мача.
След 31 кръга Левски е лидер с 73 точки, следван от ЦСКА 1948 с 62, Лудогорец с 60 и ЦСКА с 56.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
18:06 25.04.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #10
18:07 25.04.2026
3 Новичок
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Защото единият обърка вратите,случва се.Сега бостаджиев няма да му даде премията.Пфу...
18:11 25.04.2026
4 Новичок
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Титлата е ясна от вчера още,сега чакаме жребия.Да видим колосите Тампере,Жилища,Олимпия и др.
Коментиран от #8, #16
18:13 25.04.2026
5 ЦСКА 1948
18:18 25.04.2026
6 Файърфлай
Коментиран от #9
18:20 25.04.2026
7 Син Хун
СИНИ ШАМПИОНИ
18:23 25.04.2026
8 Хаха
До коментар #4 от "Новичок":Банален си, може би щото днес прави .анален 😀
Коментиран от #13
18:24 25.04.2026
9 Браво
До коментар #6 от "Файърфлай":Личи си, че си фен на червения отбор. Заради проявения респект и ти ще получиш подобен. Не сте готови тази година за нещо повече, вероятно и за купата ще загубите. Трябват ви 90% нови играчи. Но пък се представяте не лошо, особено срещу ония дето съсипаха футбола в България.
18:27 25.04.2026
10 Олеле
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Мен, мача беше днес. Следващия-все тая.
18:29 25.04.2026
11 геЛе
18:35 25.04.2026
15 Новичок
18:41 25.04.2026
16 Дарвин
До коментар #4 от "Новичок":Ще гледате Тампере друг път чорбари смешни
18:45 25.04.2026