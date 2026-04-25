Левски победи ЦСКА и е на крачка от титлата в България

Левски направи голяма крачка към шампионската титла в България, след като победи с 3:1 ЦСКА във „Вечното дерби“. „Сините“ вече са само на един успех от това да триумфират за 27-и път, като водят с 11 точки пред втория ЦСКА 1948 пет кръга преди края.

Победата обаче не дойде лесно. Играчите на Левски трябваше да правят обрат, след като в 11-ата минута защитникът Кристиан Макун си отбеляза автогол. Постепенно „сините“ поеха контрола и изравниха чрез Евертон Бала в края на първата част. Малко след това Акрам Бурас донесе пълен обрат с попадение за 2:1.

След почивката Левски продължи да бъде по-активният отбор и създаде още положения. Третият гол падна в 80-ата минута, когато резервата Мазир Сула се разписа с прецизен диагонален удар, с който окончателно реши изхода от срещата.

ЦСКА започна по-мотивирано и дори поведе, но след това не успя да задържи нивото си и трудно създаваше чисти положения. В крайна сметка „червените“ не намериха път обратно в мача.

След 31 кръга Левски е лидер с 73 точки, следван от ЦСКА 1948 с 62, Лудогорец с 60 и ЦСКА с 56.