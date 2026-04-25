Барселона доближи титлата след успех над Хетафе

Барселона постигна убедителна победа с 2:0 като гост на Хетафе в мач от 32-ия кръг на Ла Лига и направи нова крачка към шампионската титла. Каталунците оглавяват класирането с 85 точки – с 11 повече от Реал Мадрид. Хетафе остава шести с 44 точки, колкото има и Селта Виго.

Попаденията за успеха отбелязаха Фермин Лопес в края на първата част и Маркъс Рашфорд (на снимката) след почивката.

В началото Роберт Левандовски беше близо до гол, но ударът му с глава премина над напречната греда, докато гостите търсеха пролуки в сгъстената защита на домакините. Дани Олмо също не успя да се възползва от добра ситуация, а за Хетафе пропуск направи Мауро Арамбари.

Малко преди почивката Лопес се възползва от отлично подаване на Педри и откри резултата. През втората част резервата Рашфорд завърши бърза контраатака и удвои аванса на Барселона.

В добавеното време каталунците можеха да стигнат и до трето попадение, но Марк Касадо не успя да намери целта след подаване на Жоао Кансело.