Шави е искал да върне Меси, Неймар и Педро в Барселона, но Лапорта не му е позволил

Шави Ернандес направи сензационно признание, че по време на престоя си начело на Барселона (2021-2024) е опитал да върне на „Камп Ноу“ не само Лионел Меси, но и Неймар и Педро Родригес.

Бившият треньор разкри, че идеята му е била да изгради отново силно ядро от доказани звезди, като дори успя да върне Дани Алвеш. Планът обаче се провалил по няколко ключови причини.

„Опитах да върна Неймар, Педро и Меси. При Неймар имаше реална възможност, но не се случи заради тежката финансова ситуация“, признава Шави. Ограниченията на финансовия феърплей и високите заплати се оказали сериозна пречка пред реализирането на трансферите.

Що се отнася до Меси, ситуацията била още по-сложна. Според Шави именно президентът Жоан Лапорта е отказал да даде зелена светлина за завръщането на аржентинеца, въпреки че сделката е била близо до финализиране.

Каталунците по това време се намирали в сериозна криза както във финансов, така и в спортен план, което допълнително ограничило възможностите за подобен мащабен проект.

В крайна сметка Барселона избра различен път, насочвайки се към подмладяване на състава и изграждане на нов отбор, вместо да залага на звездите от близкото минало.