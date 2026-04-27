Шави е искал да върне Меси, Неймар и Педро в Барселона, но Лапорта не му е позволил

Шави е искал да върне Меси, Неймар и Педро в Барселона, но Лапорта не му е позволил

27 Април, 2026 07:00 640 1

Финансовите проблеми и Лапорта провалили мегаплана за „дрим тийм“ на „Камп Ноу“

Шави е искал да върне Меси, Неймар и Педро в Барселона, но Лапорта не му е позволил - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Шави Ернандес направи сензационно признание, че по време на престоя си начело на Барселона (2021-2024) е опитал да върне на „Камп Ноу“ не само Лионел Меси, но и Неймар и Педро Родригес.

Бившият треньор разкри, че идеята му е била да изгради отново силно ядро от доказани звезди, като дори успя да върне Дани Алвеш. Планът обаче се провалил по няколко ключови причини.

„Опитах да върна Неймар, Педро и Меси. При Неймар имаше реална възможност, но не се случи заради тежката финансова ситуация“, признава Шави. Ограниченията на финансовия феърплей и високите заплати се оказали сериозна пречка пред реализирането на трансферите.

Що се отнася до Меси, ситуацията била още по-сложна. Според Шави именно президентът Жоан Лапорта е отказал да даде зелена светлина за завръщането на аржентинеца, въпреки че сделката е била близо до финализиране.

Каталунците по това време се намирали в сериозна криза както във финансов, така и в спортен план, което допълнително ограничило възможностите за подобен мащабен проект.

В крайна сметка Барселона избра различен път, насочвайки се към подмладяване на състава и изграждане на нов отбор, вместо да залага на звездите от близкото минало.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ахаа какво било

    0 0 Отговор
    ето защо барселона беше толкова слаб отбор последните години понеже лапорта нямал парички завалията

    08:04 27.04.2026

