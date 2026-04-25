Ига Швьонтек прекъсна мача си с Ан Ли заради заболяване

25 Април, 2026 21:17 709 1

Ли продължава напред и в следващия кръг ще се изправи срещу Лейла Ани Фернандес

Калин Каменов

Бившата №1 в световната ранглиста Ига Швьонтек се отказа в третия кръг на турнира в Мадрид от сериите WTA 1000 по време на мача си срещу Ан Ли. Полякинята, шампионка от 2024 година, прекрати участието си в решителния сет при резултат 6:7(4), 6:2, 0:3 заради неразположение, което видимо ѝ попречи още от началото на срещата.

Така Ли продължава напред и в следващия кръг ще се изправи срещу Лейла Ани Фернандес, която елиминира Ива Йович след обрат – 3:6, 6:3, 6:2.

Сред най-добрите осем се класира и Мира Андреева. Поставената под №9 не срещна сериозна съпротива срещу Далма Галфи и спечели с 6:3, 6:2. Следващото ѝ препятствие ще бъде Анна Бондар, която отстрани Лаура Самсон.

В следващата фаза продължава и първата ракета на Швейцария Белинда Бенчич, която победи Даяна Шнайдер с 6:2, 7:6(6).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    21:38 25.04.2026

