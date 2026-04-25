Интер отлага титлата, но може да стане шампион без да играе

25 Април, 2026 22:09 546 0

„Нерадзурите“ чакат грешки на Наполи и Милан, за да празнуват още следващия кръг

Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер ще трябва да почака още малко за официалното си коронясване, след като Наполи победи Кремонезе и запази минимални шансове в битката за титлата. Така празненствата за 21-ото скудето на „нерадзурите“ няма да се състоят този уикенд.

Въпреки това, ситуацията остава изцяло под контрола на тима от Милано. Дори при победа срещу Торино, Интер няма как да стане шампион веднага, но може да възстанови аванс от до 12 точки пред преследвачите.

Решаващият момент може да дойде още в следващия кръг – и то без Интер да излиза на терена. Милан и Наполи ще играят преди лидера в класирането, а при евентуални грешки от тяхна страна титлата може да бъде математически гарантирана още преди двубоя на Интер срещу Парма.

Сценариите са три:
Ако Интер победи Торино в неделя, ще стане шампион, ако Наполи не спечели следващия си мач (и евентуално и Милан).
При равенство на Интер, ще е нужна загуба на Наполи, за да се стигне до титлата още тогава.
При загуба от Торино, празненствата се отлагат поне с още една седмица.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

