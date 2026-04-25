Интер отлага титлата, но може да стане шампион без да играе

Интер ще трябва да почака още малко за официалното си коронясване, след като Наполи победи Кремонезе и запази минимални шансове в битката за титлата. Така празненствата за 21-ото скудето на „нерадзурите“ няма да се състоят този уикенд.

Въпреки това, ситуацията остава изцяло под контрола на тима от Милано. Дори при победа срещу Торино, Интер няма как да стане шампион веднага, но може да възстанови аванс от до 12 точки пред преследвачите.

Решаващият момент може да дойде още в следващия кръг – и то без Интер да излиза на терена. Милан и Наполи ще играят преди лидера в класирането, а при евентуални грешки от тяхна страна титлата може да бъде математически гарантирана още преди двубоя на Интер срещу Парма.

Сценариите са три:

Ако Интер победи Торино в неделя, ще стане шампион, ако Наполи не спечели следващия си мач (и евентуално и Милан).

При равенство на Интер, ще е нужна загуба на Наполи, за да се стигне до титлата още тогава.

При загуба от Торино, празненствата се отлагат поне с още една седмица.