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Федерико Киеза потвърди, че иска да се върне в Ювентус

Федерико Киеза потвърди, че иска да се върне в Ювентус

6 Юни, 2026 17:14 532 0

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  • ювентус-
  • ливърпул

Той напусна гранда от Торино през 2024 година, а след това премина в английския Ливърпул

Федерико Киеза потвърди, че иска да се върне в Ювентус - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският национал Федерико Киеза разкри причина за раздялата с Ювентус, настоявайки, че никога не е искал да напусне клуба, а подновяване на договора му дори не е било обсъждано, което противоречи на твърдението, че парите са били в основата на разминаването между двете стани, предаде БТА.

„Ювентус винаги е в сърцето ми и бих искал да се върна“, заяви Киеза в интервю за италианския вестник Gazzetta dello Sport.

Той напусна гранда от Торино през 2024 година, а след това премина в английския Ливърпул.

„Никога не бих си тръгнал сам. Говореше се, че искам много пари, но истината е друга - не ми беше предложено подновяване. Дори не говорихме за това. Джунтоли и Тиаго Мота ми казаха: „Феде, не ни трябваш - намери си клуб“, коментира футболистът.

„После нещата се развиха добре за мен. Рестартирах кариерата си в един от петте най-добри клубове в света - Ливърпул“, добави Федерико Киеза.


Италия
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