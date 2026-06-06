Овладяна е ситуацията в наводненото село Лиляче

Ситуацията във врачанското село Лиляче е овладяна. Осигурена е проводимост на селската река, която преди час излезе от коритото си и предизвика наводнение в най-ниската част на селото.

Отрязани са дървета, които са довлечени от пороите и са затиснали отводнителния канал. Водата се е оттеглила от наводнените дворове и приземни етажи, обясни кметът на селото Росен Петков:



"Водата се покачи над 40 см и сама си се оттече. Под 10 см не могат да теглят. Каналът най-вероятно се освободи. Извадихме едно паднало сухо дърво с помощта на млади момчета и съседи. Нивото на водата започва леко да пада. Мисля, че ситуацията засега е овладяна".



В Лиляче е областният управител на Враца Росен Михайлов, който заяви, че няма опасност за хората в селото:



"Прогнозата е такава, че валежите ще спират и в утрешния ден ще намаляват, така че поне към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация".



Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта.



За наводнените пътни участъци по третокласния път Враца - Криводол край отбивката за Лиляче е уведомена АПИ, за да предприеме почистване на канавките.



В област Враца няма други населени места, в които да има кризисни ситуации във връзка с поройните дъждове.