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Овладяна е ситуацията в наводненото село Лиляче

Овладяна е ситуацията в наводненото село Лиляче

6 Юни, 2026 20:19, обновена 6 Юни, 2026 20:32 864 4

  • лиляче-
  • наводнение

Най-критично бе положението в най-ниската част по дерето на местната река

Овладяна е ситуацията в наводненото село Лиляче - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Ситуацията във врачанското село Лиляче е овладяна. Осигурена е проводимост на селската река, която преди час излезе от коритото си и предизвика наводнение в най-ниската част на селото.

Отрязани са дървета, които са довлечени от пороите и са затиснали отводнителния канал. Водата се е оттеглила от наводнените дворове и приземни етажи, обясни кметът на селото Росен Петков:

"Водата се покачи над 40 см и сама си се оттече. Под 10 см не могат да теглят. Каналът най-вероятно се освободи. Извадихме едно паднало сухо дърво с помощта на млади момчета и съседи. Нивото на водата започва леко да пада. Мисля, че ситуацията засега е овладяна".

В Лиляче е областният управител на Враца Росен Михайлов, който заяви, че няма опасност за хората в селото:

"Прогнозата е такава, че валежите ще спират и в утрешния ден ще намаляват, така че поне към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация".

Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта.

За наводнените пътни участъци по третокласния път Враца - Криводол край отбивката за Лиляче е уведомена АПИ, за да предприеме почистване на канавките.

В област Враца няма други населени места, в които да има кризисни ситуации във връзка с поройните дъждове.


България
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  • 2 Сатана Z

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  • 3 Йотова

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