Ливърпул всъщност иска да задържи Алисон, но може да е твърде късно

Ливърпул започва да осъзнава, че може да изпусне Алисон Бекер това лято, след като вратарят е все по-отворен към трансфер в Ювентус, пише “TEAMtalk”.

Интересното в случая е промяната в позицията на “мърсисайдци”. През зимата клубът не е изключвал възможността да се раздели с бразилеца и не е разглеждал ситуацията като критична. Сега обаче, с нарастващия интерес от страна на Ювентус и вече проведени разговори, в Ливърпул изглежда са осъзнали колко реална е опасността да загубят своя №1.

„Бианконерите“ виждат Алисон като основна цел за вратарския пост, като дори се обсъждат варианти за размяна на играчи между двата клуба. Това допълнително усложнява ситуацията за английския тим.

Към момента Ливърпул иска да задържи своя титулярен страж, но развитието на преговорите и нагласата на самия играч поставят под въпрос дали клубът не е реагирал прекалено късно.