Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул всъщност иска да задържи Алисон, но може да е твърде късно

27 Април, 2026 17:49 351 0

  • ливърпул-
  • алисон бекер -
  • трансфер-
  • ювентус-
  • мърсисайдци

„Червените“ промениха позицията си, но интересът на торинци вече е в напреднала фаза

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ливърпул започва да осъзнава, че може да изпусне Алисон Бекер това лято, след като вратарят е все по-отворен към трансфер в Ювентус, пише “TEAMtalk”.

Интересното в случая е промяната в позицията на “мърсисайдци”. През зимата клубът не е изключвал възможността да се раздели с бразилеца и не е разглеждал ситуацията като критична. Сега обаче, с нарастващия интерес от страна на Ювентус и вече проведени разговори, в Ливърпул изглежда са осъзнали колко реална е опасността да загубят своя №1.

„Бианконерите“ виждат Алисон като основна цел за вратарския пост, като дори се обсъждат варианти за размяна на играчи между двата клуба. Това допълнително усложнява ситуацията за английския тим.

Към момента Ливърпул иска да задържи своя титулярен страж, но развитието на преговорите и нагласата на самия играч поставят под въпрос дали клубът не е реагирал прекалено късно.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове