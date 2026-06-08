Пожар избухна на петролен танкер край Оман с 24 индийски моряци на борда

Пожар е избухнал на петролен танкер с 24 индийски моряци на борда, съобщи индийското министерство на корабоплаването. По информация на властите всички членове на екипажа са в безопасност, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според индийски телевизионни канали инцидентът е станал край бреговете на Оман - район, който през последните месеци е сред най-напрегнатите морски зони в света заради конфликта в Близкия изток и поредицата от атаки срещу търговски кораби.

Към момента индийските власти не съобщават причината за пожара, нито дали има данни за външна намеса. Единственото официално потвърждение е, че всички 24 индийски моряци на борда са невредими.

Инцидентът се случва на фона на засилените рискове за корабоплаването в района на Оманския залив и Ормузкия проток. През последните месеци Индия неколкократно съобщава за нападения срещу търговски съдове с индийски екипажи или под индийски флаг, като в повечето случаи моряците са били успешно евакуирани.

Индийските власти и корабособствениците следят внимателно ситуацията в региона, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Заради повишената заплаха Индия вече засили мерките за сигурност на своите кораби и поддържа военноморско присъствие в района.

Засега няма информация за щетите по танкера, както и дали плавателният съд ще продължи рейса си след овладяването на пожара.