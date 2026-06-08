Новини
Свят »
Оман »
Пожар избухна на петролен танкер край Оман с 24 индийски моряци на борда

Пожар избухна на петролен танкер край Оман с 24 индийски моряци на борда

8 Юни, 2026 13:32, обновена 8 Юни, 2026 13:42 830 2

  • оман-
  • пожар-
  • петролен танкер-
  • индия-
  • моряци

Всички членове на екипажа са в безопасност, причините за инцидента се изясняват

Пожар избухна на петролен танкер край Оман с 24 индийски моряци на борда - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пожар е избухнал на петролен танкер с 24 индийски моряци на борда, съобщи индийското министерство на корабоплаването. По информация на властите всички членове на екипажа са в безопасност, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според индийски телевизионни канали инцидентът е станал край бреговете на Оман - район, който през последните месеци е сред най-напрегнатите морски зони в света заради конфликта в Близкия изток и поредицата от атаки срещу търговски кораби.

Към момента индийските власти не съобщават причината за пожара, нито дали има данни за външна намеса. Единственото официално потвърждение е, че всички 24 индийски моряци на борда са невредими.

Инцидентът се случва на фона на засилените рискове за корабоплаването в района на Оманския залив и Ормузкия проток. През последните месеци Индия неколкократно съобщава за нападения срещу търговски съдове с индийски екипажи или под индийски флаг, като в повечето случаи моряците са били успешно евакуирани.

Индийските власти и корабособствениците следят внимателно ситуацията в региона, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Заради повишената заплаха Индия вече засили мерките за сигурност на своите кораби и поддържа военноморско присъствие в района.

Засега няма информация за щетите по танкера, както и дали плавателният съд ще продължи рейса си след овладяването на пожара.


Оман
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези дни

    1 0 Отговор
    в този район често се случва да се запали някой танкер. Сигурно е от слънцето нещо?

    13:50 08.06.2026

  • 2 Тома

    1 0 Отговор
    А можеше краварите да го конфискуват но са си изтървали късмета.

    15:59 08.06.2026