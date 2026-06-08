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Колко струва да караш и поддържаш най-новия Maybach в България?

Колко струва да караш и поддържаш най-новия Maybach в България?

8 Юни, 2026 13:26 717 4

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  • maybach-
  • s-class-
  • българия

Началната цена започва от около 205 хиляди евро 

Колко струва да караш и поддържаш най-новия Maybach в България? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В края на март Mercedes разкри цените на най-новото поколение S-Class в България, като разбира се на върха останаха най-наточените модели с емблемата на Maybach и докато тогава ви споделихме колко струва покупката на такъв автомобил, днес ще ви представим малко по-детайлни разходи за това колко струва да купиш и поддържаш лимузина от такъв клас.

Започвайки с неминуемото, покупката на подобен автомобил ще ви струва поне 204 405 € за по-евтиния вариант с означение S580, който се възползва от нов V8 двигател, който развива 537 конски сили, позволявайки ускорение от 0 до 100 км/ч за само 4,3 секунди. Ако решите, че искате върха на семейството S-Class, то тогава емблемата S680 ви осигурява същия „осмак“, но с мощност от 612 конски сили, но ще ви струва 241 245 € без допълнителните екстри.

Макар да предлага множество удобства и в „базово“ оборудване, сега програмата за персонализация е разширена под функциите на Manufaktur, предлагайки над 150 цвята за екстериора и повече от 400 комбинации за интериора. Въведени са нови дизайни на 20- и 21-цоловите джанти, включително изискан комплект със самонивелираща се централна капачка, която поддържа звездата на Mercedes в изправено положение по време на движение. За тези, които търсят по-тъмна естетика, новият пакет Night Series добавя акценти от тъмен хром и затъмнени ковани джанти. Разбира се, всичко това идва на допълнителна цена, която лесно може да достигне близо 300 хиляди евро, ако се развихрите достатъчно добре с конфигуратора

Излизайки извън покупната цена, трябва да добавим и задължителната „Гражданска отговорност“ и желателното автокаско, чиято цена за автомобил с пазарна стойност от четвърт милион евро годишната премия в българските застрахователни компании варира между 13 000 и 17 000 евро, в зависимост от индивидуалните условия и профила на собственика. Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, комбинирана с максималния местен данък добавя още около 800 до 1 000 евро към годишната сметка.

Редовното техническо обслужване в официалния сервиз на марката за смяна на масла, филтри и спирачна течност излиза около 1 000 за посещение, а комплект специализирани гуми с висок тегловен и скоростен индекс, нужни за тежащата близо 2.3 тона лимузина, струва от 1 500 до 2 500 евро.

Реалният разход на гориво при градско шофиране в София за V8 двигателите лесно прескача границата от 15 литра бензин на 100 километра. При среден годишен пробег от 20 000 километра, бюджетът за бензин възлиза на приблизително 5 000 до 6 000 евро. Смятайки всичко това и теглейки чертата, чистата издръжка на колата в България, без в нея да влиза сумата за покупка, изисква между 20 000 и 30 000 евро на година в зависимост от стила на шофиране и пробега, който се изминава.


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  • 1 Просто правило

    6 0 Отговор
    Ако питаш колко струва значи не можеш да си го позволиш. Аз съм в това число и няма да чета.

    13:37 08.06.2026

  • 2 Елелементарно

    5 0 Отговор
    А този дето кара и поддържа майбах - колко негови работници лишава от достойно заплащане?

    13:39 08.06.2026

  • 3 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате ‼️

    3 0 Отговор
    Някой да кара Майбах регистриран на негово име, като ФЛ🤔❓
    Всичко е РАЗХОД НА ФИРМАТА- т.е. за сметка на ПЧЕЛИЧКИТЕ/РОБИТЕ ❗

    13:45 08.06.2026

  • 4 Бо(га)таш по зелени чорапи

    1 1 Отговор
    Струва колкоро джобните ми за семки и бомбонки.

    13:49 08.06.2026