Колко струва да караш и поддържаш най-новия Maybach в България?

В края на март Mercedes разкри цените на най-новото поколение S-Class в България, като разбира се на върха останаха най-наточените модели с емблемата на Maybach и докато тогава ви споделихме колко струва покупката на такъв автомобил, днес ще ви представим малко по-детайлни разходи за това колко струва да купиш и поддържаш лимузина от такъв клас.

Започвайки с неминуемото, покупката на подобен автомобил ще ви струва поне 204 405 € за по-евтиния вариант с означение S580, който се възползва от нов V8 двигател, който развива 537 конски сили, позволявайки ускорение от 0 до 100 км/ч за само 4,3 секунди. Ако решите, че искате върха на семейството S-Class, то тогава емблемата S680 ви осигурява същия „осмак“, но с мощност от 612 конски сили, но ще ви струва 241 245 € без допълнителните екстри.

Макар да предлага множество удобства и в „базово“ оборудване, сега програмата за персонализация е разширена под функциите на Manufaktur, предлагайки над 150 цвята за екстериора и повече от 400 комбинации за интериора. Въведени са нови дизайни на 20- и 21-цоловите джанти, включително изискан комплект със самонивелираща се централна капачка, която поддържа звездата на Mercedes в изправено положение по време на движение. За тези, които търсят по-тъмна естетика, новият пакет Night Series добавя акценти от тъмен хром и затъмнени ковани джанти. Разбира се, всичко това идва на допълнителна цена, която лесно може да достигне близо 300 хиляди евро, ако се развихрите достатъчно добре с конфигуратора

Излизайки извън покупната цена, трябва да добавим и задължителната „Гражданска отговорност“ и желателното автокаско, чиято цена за автомобил с пазарна стойност от четвърт милион евро годишната премия в българските застрахователни компании варира между 13 000 и 17 000 евро, в зависимост от индивидуалните условия и профила на собственика. Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, комбинирана с максималния местен данък добавя още около 800 до 1 000 евро към годишната сметка.

Редовното техническо обслужване в официалния сервиз на марката за смяна на масла, филтри и спирачна течност излиза около 1 000 за посещение, а комплект специализирани гуми с висок тегловен и скоростен индекс, нужни за тежащата близо 2.3 тона лимузина, струва от 1 500 до 2 500 евро.

Реалният разход на гориво при градско шофиране в София за V8 двигателите лесно прескача границата от 15 литра бензин на 100 километра. При среден годишен пробег от 20 000 километра, бюджетът за бензин възлиза на приблизително 5 000 до 6 000 евро. Смятайки всичко това и теглейки чертата, чистата издръжка на колата в България, без в нея да влиза сумата за покупка, изисква между 20 000 и 30 000 евро на година в зависимост от стила на шофиране и пробега, който се изминава.