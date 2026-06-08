Ламин Ямал обясни защо играе с превързана ръка

Крилото на Барселона - Ламин Ямал обясни защо си превързва ръката по време на мачове.
„Защо играя с превързана ръка? Играех PlayStation и ударих телевизора, а резултатът беше контузия. Пръстите ми бяха много подути и лекарите ме превързаха. А аз забелязах, че превръзката ми отива – прилича на тази на Карим Бензема. И реших да я запазя, мисля, че ми стои добре“, каза Ямал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рая ( от парламента )
09:36 08.06.2026
2 Дзак
10:20 08.06.2026