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Ламин Ямал обясни защо играе с превързана ръка

Ламин Ямал обясни защо играе с превързана ръка

8 Юни, 2026 09:29 918 2

  • барселона-
  • ламин ямал-
  • превръзка-
  • футбол

Забелязах, че превръзката ми отива – прилича на тази на Карим Бензема

Ламин Ямал обясни защо играе с превързана ръка - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Крилото на Барселона - Ламин Ямал обясни защо си превързва ръката по време на мачове.

„Защо играя с превързана ръка? Играех PlayStation и ударих телевизора, а резултатът беше контузия. Пръстите ми бяха много подути и лекарите ме превързаха. А аз забелязах, че превръзката ми отива – прилича на тази на Карим Бензема. И реших да я запазя, мисля, че ми стои добре“, каза Ямал.


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