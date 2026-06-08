Ламин Ямал обясни защо играе с превързана ръка

Крилото на Барселона - Ламин Ямал обясни защо си превързва ръката по време на мачове.

„Защо играя с превързана ръка? Играех PlayStation и ударих телевизора, а резултатът беше контузия. Пръстите ми бяха много подути и лекарите ме превързаха. А аз забелязах, че превръзката ми отива – прилича на тази на Карим Бензема. И реших да я запазя, мисля, че ми стои добре“, каза Ямал.