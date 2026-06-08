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Звезда на Славия пътува тази седмица до Сърбия, за да подпише с Цървена звезда

Звезда на Славия пътува тази седмица до Сърбия, за да подпише с Цървена звезда

8 Юни, 2026 13:31 406 0

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"Белите" ще трябва да получат 2.5 милиона евро

Звезда на Славия пътува тази седмица до Сърбия, за да подпише с Цървена звезда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристиян Балов ще продължи кариерата си в Цървена звезда. Новината бе съобщена от сръбски медии преди няколко дни.

Талантливото крило ще пътува тази седмица до Белград, за да подпише личния си договор. В петък именно сръбските медии разкриха, че контрактът му ще е за срок от четири години, а "белите" ще трябва да получат 2.5 милиона евро, плюс сериозен процент от бъдещ трансфер.

Балов бе следен от редица европейски клубове. Сред тях личат имената на Борусия Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт, Леверкузен, Трабзонспор, Утрехт, ЛАСК Линц и др. Интерес към него имаше и от родните грандове ЦСКА, Левски и Лудогорец, но бе ясно, че следващата стъпка в кариерата му ще бъде в чужбина.

Крилото привлече вниманието на редица клубове в Европа със силните си изяви през изминалия сезон. Той изигра 33 мача във всички турнири за "белите", в които вкара 6 гола и направи 7 асистенции. 19-годишният футболист изигра последния си мач за столичани при загубата от Монтана с 0:2 на 22 май.

Балов е преминал през всички юношески и младежки селекции на България, а през март дебютира за мъжкия национален отбор в мача срещу Соломоновите острови, където бе сред голмайсторите при убедителната победа с 10:2.

Талантливото крило отпадна от сметките на Александър Димитров за контролите с Черна гора (0:1) и Молдова (2:2), тъй като в края на сезона лекуваше контузия.


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