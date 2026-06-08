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Ламин Ямал при световна титла на Испания: Ще си пусна брада и мустаци...

Ламин Ямал при световна титла на Испания: Ще си пусна брада и мустаци...

8 Юни, 2026 12:29 541 4

  • ламин ямал-
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  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

И ще ги нося три седмици

Ламин Ямал при световна титла на Испания: Ще си пусна брада и мустаци... - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Крилото на испанския национален отбор и Барселона Ламин Ямал заяви, че ще си пусне мустаци и брада, ако спечели Световното първенство.

18-годишният футболист отговори на въпрос за обещанието, което е готов да даде в случай на спечелване на титлата с националния отбор на Испания.

"Ще си пусна брада и мустаци... И ще ги нося три седмици", каза Ямал.

В груповата фаза на Мондиал 2026 Испания ще играе с отборите на Кабо Верде (15 юни), Саудитска Арабия (21 юни) и Уругвай (27 юни).


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    Това момче е доказателство, че футболният талант и доброто възпитание НЕ вървят ръка за ръка.

    13:39 08.06.2026

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