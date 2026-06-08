Ламин Ямал при световна титла на Испания: Ще си пусна брада и мустаци...

Крилото на испанския национален отбор и Барселона Ламин Ямал заяви, че ще си пусне мустаци и брада, ако спечели Световното първенство.
18-годишният футболист отговори на въпрос за обещанието, което е готов да даде в случай на спечелване на титлата с националния отбор на Испания.
"Ще си пусна брада и мустаци... И ще ги нося три седмици", каза Ямал.
В груповата фаза на Мондиал 2026 Испания ще играе с отборите на Кабо Верде (15 юни), Саудитска Арабия (21 юни) и Уругвай (27 юни).
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1 Лапешка
12:48 08.06.2026
2 този
12:56 08.06.2026
3 Данчо
13:39 08.06.2026
4 Гост
13:39 08.06.2026