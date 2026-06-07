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Язовир "Каховка": сбъднаха ли се катастрофалните сценарии?
  Тема: Украйна

Язовир "Каховка": сбъднаха ли се катастрофалните сценарии?

7 Юни, 2026 15:52 3 913 97

  • украйна-
  • каховка-
  • русия-
  • язовир-
  • екокатастрофа-
  • война

Преди три години един от най-големите язовири в Европа бе взривен. Мнозина се опасяваха от екологична и хуманитарна катастрофа. Каква е ситуацията сега?

Язовир "Каховка": сбъднаха ли се катастрофалните сценарии? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Преди три години язовирът "Каховка" в Южна Украйна - един от най-големите в Европа - бе взривен. Москва обвинява Украйна, но журналистическите разследвания сочат, че най-вероятно зад взривяването му стои Русия.

Язовирът беше с дължина 240 км и широчина 20 км на места. При взрива се освободиха над 18 милиарда кубически метра вода, а последствията и до днес са необозрими.

"Там, където беше язовирът, сега има седемметрови дървета", разказва пред АРД украинският биолог Олексий Василюк. "Ако навремето някой ни беше казал, че такъв огромен обект може да се покрие с гора за толкова кратко време, бихме отговорили: такова нещо не е възможно. Но както се видя - явно е."

Екологична катастрофа не настъпи

Украйна се опитва да изследва последствията от катастрофата - екологични, социални и икономически, пише коресподентът на АРД Флориан Келерман. Държавата е ангажирала с това около 40 учени от различни изследователски институти.

Проектът е огромен, казва неговата ръководителка Наталия Озаджа. Същевременно тя подчертава, че най-лошите екологични последствия, очаквани преди три години, не са настъпили. Един от стряскащите сценарий бе свързан с дъното на някогашния язовир. Там в продължение на десетилетия са се трупали частици от тежки метали, които са били отнесени от водата. След това са установени в Черно море като вид тънък слой върху водата.

Учените се опасяваха, че вятърът ще разнесе седиментите, но това не се случило, обяснява Озаджа. Положително отражение дало обстоятелството, че на едно определено тясно място водата от язовира изтичала постепенно, а не изведнъж.

Проблеми с водата - и за пиене, и за напояване

За учените от особена важност са дългосрочните икономически и социални последствия. Южна Украйна има проблеми с водата и язовир "Каховка" беше много важен за местните жители, посочва Озаджа, цитирана от АРД.

"Към 1,8 милиона души се оказаха без питейна вода след катастрофата. Държавата предприе някои мерки, за да намери временни решения - но на редица места това беше вода с по-ниско качество." Засегнат е бил най-вече регионът Кривий Рих, където хората не са можели да разчитат на водата от чешмата и е трябвало да си купуват.

Още по-сериозни са последствията за селското стопанство. В Южна Украйна има плодороден чернозем, но напоителната система е била изцяло съсипана, разказва германската обществена медия. Озаджа добавя, че покрай руската окупация в южната част на Украйна обработваемите земи така и така са по-малко.

Последствия има и за ядрената централа "Запорожие", окупирана от Русия. Тя не може да бъде експлоатирана без охлаждането чрез язовира, затова и реакторите в момента са изключени.

Докато не спре войната, дългосрочно решение няма

За момента дългосрочните решения в засегнатата част на Украйна са неясни, отбелязва АРД. Нуждите от вода биха могли да бъдат покрити от други източници, смята Озаджа, например от друг язовир на Днипро, разположен на североизток. Но за да стане това, ще са необходими инвестиции в нови канали.

Изследователката предлага язовир "Каховка" да бъде възстановен, но в по-малки мащаби. За момента обаче това е немислимо в обозримо бъдеще, тъй като там от двете страни на Днипро една срещу друга са разположени армиите на Украйна и на Русия.

Автор: Флориан Келерман ARD


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинският режим

    79 34 Отговор
    е терористичен.

    Коментиран от #24, #43, #60

    15:54 07.06.2026

  • 2 койдазнай

    33 63 Отговор
    Украинците седем месеца обстрелваха Антоновския мост и така и не успяха да го съборят. Него го взривиха руснаците, след като избягаха от Херсон. А язовирната стена на Каховка бе с ширина над 80 метра. Такова съоръжение може да бъде унищожено само след продължителни бомбардировки с многотонни бомби, или с взрив монтиран вътре в самата стена. А контролът върху стената беше на Русия.

    Коментиран от #9, #15, #40, #82, #83

    15:56 07.06.2026

  • 3 Зельонска

    41 32 Отговор
    - Очен катастрофальна всьо сбьiлос! Можна бутнат наш город в Болгарии! Зачем мьй крали, и наркотики прадавали?
    Ах какая беда...!!!

    Коментиран от #10

    15:56 07.06.2026

  • 4 Примати

    31 62 Отговор
    В Крим вече е нормално рафтовете в магазините да са празни…украинската армия обаче не трябва да спира…

    Коментиран от #7, #12, #84

    15:57 07.06.2026

  • 5 отпадъка христо грозев

    48 34 Отговор
    Доказа веднага, че руснаците са взривили язовира за да заразят Черно море и да провалят туристическия сезон по лaйнoморието, което да ни дестабилизира и да не можем да оказваме подкрепа на киевската хунта.

    Коментиран от #23

    15:57 07.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 поне имат магазини

    50 30 Отговор

    До коментар #4 от "Примати":

    За разлика от бандерите, дето не само, че нямат магазини, ами и ток нямат от есента.

    15:57 07.06.2026

  • 8 Тъпа Мара се побара

    45 24 Отговор
    Даже и не ги чета като видя че е от зелето.....

    Коментиран от #27

    15:59 07.06.2026

  • 9 Галя

    14 26 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Шшт, няма да говориш такива неща, украинците винаги могат всичко. Една седмица без надник.

    15:59 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Читател

    42 28 Отговор
    Язовир каховка бе взривен от Украйна с много мръсна цел.А водата и всички отровни и токсини води от дъното се изля в плодородни земи и черно море

    16:01 07.06.2026

  • 12 А бе , праззз

    39 24 Отговор

    До коментар #4 от "Примати":

    Кво да не спира украинската армия, да не спира да дезертира ли?!

    16:01 07.06.2026

  • 13 Голодомор

    29 41 Отговор
    След като маскалите опитаха да изтребят украинците чрез гладна смърт 30 - те години, сега опитаха да ги издавят!

    Коментиран от #14, #16, #86

    16:02 07.06.2026

  • 14 Лъжата винаги

    30 21 Отговор

    До коментар #13 от "Голодомор":

    е приоритет на отпадъка в едно общество!

    16:03 07.06.2026

  • 15 Бою Циганина

    11 23 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Ти па си много убав

    16:04 07.06.2026

  • 16 не маскалите

    19 25 Отговор

    До коментар #13 от "Голодомор":

    А евреите ешкенази. Най-големите и върли "комунисти", са евреи.

    16:04 07.06.2026

  • 17 Някой

    31 21 Отговор
    Месеци преди това украински военен говори пред американска преса, как са се опитали с Хаймарс да ударят язовира. Самопризнанието им е месеци преди удара! Защо Дойче Пропаганда не си го напише?
    Освен това се излива повече от руската страна и изгодата е за тези на Зеленски..

    16:10 07.06.2026

  • 18 Мдаа...

    39 20 Отговор
    Руснаците си взривяват язовири за да залеят собствените си позиции, обстрелват собствената си АЕЦ за да заразят собствените си територии, взривяват собствените си тръбопроводи щото нямат кран който да затворят. А да, и трима цивилни у краински леководолази с девет метрова лодка, в края на септември, в северно море, посред учение на нато слязоха на 80 метра под водата и успешно заложиха стотици килограми високо специализиран експлозив на три различни места.
    Населението на ЕсеС съвсем инфантиляса щом се лови на такива смешки.

    16:11 07.06.2026

  • 19 Някой

    24 16 Отговор
    От някъде цитат:

    В статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са тествали атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“, за да попречат на руските сили. Ето точния цитат, публикуван в статията на американската медия преди половин година:

    “Русия трябваше да въоръжава и храни своите сили през три прехода: Антоновския мост, Антоновския железопътен мост и язовир Нова Каховка, част от водноелектрическо съоръжение с път, минаващ отгоре му.

    Двата моста бяха атакувани с доставени от САЩ високомобилни артилерийски ракетни системи M142 – или пускови установки HIMARS , които имат обсег от 50 мили – и бързо бяха направени непроходими.

    16:13 07.06.2026

  • 20 дойче лъжците

    17 17 Отговор
    ами ние и сега си я купуваме водата за пиене без да вривявал някой язовирите ни, какво правим ся що си я купуваме и ние?

    щото е декомрация и има банани

    16:14 07.06.2026

  • 21 Мдаа

    19 15 Отговор
    Руските говеда никога няма да пуснат АЕЦ Запорожие.

    16:14 07.06.2026

  • 22 Чак пък голям

    8 17 Отговор
    Само 240 км. дълъг и 20 км широк. Едно време какви язовири имаше. Съсипаха я тази държава.

    16:14 07.06.2026

  • 23 абе къде се дяна

    14 16 Отговор

    До коментар #5 от "отпадъка христо грозев":

    иzzпражнението гайтанджиева?

    Коментиран от #33, #35

    16:17 07.06.2026

  • 24 Съвсем ви ошашавиха по

    12 12 Отговор

    До коментар #1 от "Украинският режим":

    тия пенсионерски клубове :)))

    Коментиран от #31, #36

    16:19 07.06.2026

  • 25 Тома

    13 13 Отговор
    Журналистите от DW ISW бесарабски фронт и британското разузнаване след дълбоко разследване вътре в хидрофора казаха че са виновни Путин и Русия

    16:20 07.06.2026

  • 26 да питам

    15 13 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    16:20 07.06.2026

  • 27 хаха🤣

    15 12 Отговор

    До коментар #8 от "Тъпа Мара се побара":

    остави го зелето, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣дори купонната система вече стартира🤣

    16:21 07.06.2026

  • 28 аz СВО Победа 81

    13 10 Отговор
    Извънредно!

    Накратко:

    Днес Путин загуби и Армения!

    Коментиран от #65

    16:23 07.06.2026

  • 29 Укрите да гадни и злобни

    15 12 Отговор

    До коментар #6 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":

    В статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са тествали атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“

    16:23 07.06.2026

  • 30 Нека разсъждаваме

    11 12 Отговор
    След твърдението ,че Русия стои зад взривяването нямаше смисъл да се чете повече .
    И на децата е ясно,че Украйна го взриви ,за да забави РФ .
    Ако Русия поиска , може да взриви всичко както си поиска . Но не го прави , а води странна война . Но да видим докога

    16:24 07.06.2026

  • 31 Ами

    8 10 Отговор

    До коментар #24 от "Съвсем ви ошашавиха по":

    що ходиш по тях бря! Само глупак може да е фен на терористичният украински режим. Нищо лично.

    16:25 07.06.2026

  • 32 Град Козлодуй

    10 9 Отговор
    Руснака е вреден и глупав по рождение. Вреден е за човечеството, за природата, за себе си и околните.

    16:25 07.06.2026

  • 33 Как къде

    8 9 Отговор

    До коментар #23 от "абе къде се дяна":

    При Грозев, тъпче го с дилда.

    16:26 07.06.2026

  • 34 az СВО Победа 81

    12 11 Отговор
    Днес преди 3 години започна великият "контранаступ" на ВСУ и обединения запад срещу руската армия.
    Целта му беше да бъде разгомена Русия в СВО и Киев да си върне Крим, и Азовско море....

    Какво стана ли?

    Останаха купища изгорели Абрамси и Леопарди. Киев и запада претърпяха пълен разгром ...

    Коментиран от #39, #41, #53, #56

    16:26 07.06.2026

  • 35 Гайтанджиева е достоен журналист

    9 11 Отговор

    До коментар #23 от "абе къде се дяна":

    Изпражнение е лъжеца грозев и лъжещите глупаци по форумите. Нищо лично към отпадъците.

    Коментиран от #45

    16:27 07.06.2026

  • 36 И вас

    4 11 Отговор

    До коментар #24 от "Съвсем ви ошашавиха по":

    по reй клубовете. 🤭🤭🌈

    16:27 07.06.2026

  • 37 Мдаа

    10 6 Отговор
    Бягайки от Южна Украйна ватенките го взривиха.

    16:28 07.06.2026

  • 38 БПФ

    6 8 Отговор
    И защо руснаците взривиха язовирната стена?
    - За да отрежат собствения си гарнизон в Херсон?
    - За да залеят собствените си позиции и освободената от тях територия, намираща се на по-ниският източен бряг на реката?
    - Може би и за да се самоиздавят?
    - За да оставят без вода контролираната от тях АЕЦ, в която между другото и сами себе си обстрелват?


    Изpoди, ако имах власт, щях да заповядам да ви изтръгнат мрсните eзици и да ви накарат да си ги изядете панирани в масло !!!! Самите укропци се ХВАЛЕХА, че обстрелват язовирната стена !!!

    16:29 07.06.2026

  • 39 Ол1гофрен,

    10 6 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Колко Абрамси и колко Леопарда?Горе-долу?

    16:30 07.06.2026

  • 40 Дзак

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Само че, е разрушена не тази част от стената!

    16:32 07.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Демокрация в действие

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Украинският режим":

    удариха язивира - сега изследват последствията.

    Коментиран от #50

    16:35 07.06.2026

  • 44 Добре е че са журналята

    3 3 Отговор
    Че иначе никога няма да стигнем до никаква истина! Така ще си мрем немнформирани!
    Че то пък защо ни са разследващи органи, като журналистите по цял свят им вършат работата!

    16:35 07.06.2026

  • 45 питам

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Гайтанджиева е достоен журналист":

    Къде се потопи иzz

    Коментиран от #48

    16:36 07.06.2026

  • 46 Ааа

    3 6 Отговор
    Какво е това Кривий Рих?🤣🤣🤣 жа омра от смех

    16:36 07.06.2026

  • 47 Kaлпазанин

    4 6 Отговор
    Чии журналистически изследвания ,защото вие не сте жорналисти ,а медиен ционистки агент ,използващ дъщерните си "държавни медии" да лъжете и манипулирате

    16:36 07.06.2026

  • 48 Я пробвай пак

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "питам":

    да попиташ, по бавно и спокойно. По възможност се опитай първо да помислиш, да не излезе тролска глупост.

    16:37 07.06.2026

  • 49 Тихо πръдляkk!

    6 5 Отговор

    До коментар #42 от "Коя ти требе папагале":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #51, #57

    16:39 07.06.2026

  • 50 Терористичният режим в Украйна

    5 7 Отговор

    До коментар #43 от "Демокрация в действие":

    го удари точно по план на Пентагона!

    16:39 07.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 А МОЧАТА?

    7 5 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    16:40 07.06.2026

  • 53 Непоръбен

    7 3 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    кога го получи този удар в главата,скоро ли или по рождение..

    16:41 07.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мишел

    7 7 Отговор
    "Разпада в Русия е в ход. Москва призна за неофициални контакти с Киев."

    Коментиран от #62, #63

    16:44 07.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Украинският режим":

    Кремълската хунта е една организирана престъпна група. Терористична организация.

    Коментиран от #64

    16:46 07.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Няма лошо

    1 6 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Ама що опряха до глупака циганин да открадне ник да лъже и покаже величието на Русия и циганският коптор на запад. Затова ли те изкараха?

    16:47 07.06.2026

  • 63 Това е безспорен

    6 4 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Факт.

    Коментиран от #66

    16:48 07.06.2026

  • 64 Само глупак

    2 7 Отговор

    До коментар #60 от "Хахахаха":

    може да е фен на терористичният режим в Украйна.

    Коментиран от #69

    16:48 07.06.2026

  • 65 Не е невъзможно

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "аz СВО Победа 81":

    Но още няма резульати.
    Хубавото е, че се гласува само в Армения! На място. Който иска!
    Ина е представяте ли си, тая арменска напаст как би се втурнала към изборните секции и какви речи щяха да държат- всички, иито имена завършват ИКЯН?

    16:48 07.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Биото

    1 5 Отговор
    Нали тогава прекратих плацикането по нашите Плажове

    16:49 07.06.2026

  • 68 Атина Палада

    5 9 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    Коментиран от #74, #75

    16:50 07.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Дай нещо нещо ново :)

    6 1 Отговор

    До коментар #59 от "Така е":

    Само излагаш Русия. Нищо чудно, че с такива ограничени поддръжници е стигнала до такова отчайващо положение : )

    Коментиран от #77

    16:51 07.06.2026

  • 71 Учуден

    6 6 Отговор
    "но журналистическите разследвания сочат"

    И как Христо Грозев установи дистанционно че руснаците са го взривили след като даже и не е ходил там - някое неумно козяче ще ми обясни ли?

    16:51 07.06.2026

  • 72 Дзак

    3 5 Отговор
    Сами са си виновни!

    16:51 07.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Българин

    5 5 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    Той лева лесно може да бъде върнат но акъл да вкараш в главите на нашите козячета е невъзможно.

    Коментиран от #81

    16:52 07.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ами

    4 5 Отговор

    До коментар #70 от "Дай нещо нещо ново :)":

    аз не виждам тролещите глупаци показващи дъното на запада да са спрели да тролят. Що за глупак денонощно папагали лъжи срещу Русия като циганин и се нервира, че е глупак. 😄

    16:53 07.06.2026

  • 78 хахахахха

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "Чиниш ми се":

    ти се чиниш на баща си педро,всяка вечер те опрашва

    16:53 07.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Само да попитам

    3 4 Отговор
    Абе защо така се получава че когато има София-прайд няма нито един коментар от редовните козяшки тролеи.

    16:56 07.06.2026

  • 81 Що говеориш с този отпадък

    3 4 Отговор

    До коментар #75 от "Българин":

    Откраднал ник, лъжещ, представяш ли си какъв вмирисан нещастник е. Само се подигравай на боклука.

    Коментиран от #88

    16:56 07.06.2026

  • 82 Фил

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Абре Многознайко,
    Руската част на Херсонска област е по- ниска от укринската.Интерес от разлива познай кой има,а след унищожаване на водохранилището бяха заляти под вода няколко села подконтролни на РФ.,,Журналистическото разследване" ще предположи това,което му каже работодателят.

    16:58 07.06.2026

  • 83 Мхм

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Ще ме извинявяш, ама нали за това украинците използваха хаймарсите дето им дадоха, за да залеят войските в Херсон, да оставят окупираните регионо без вода и като се оттече язовира да могат да минават през 500 метра вода вместо през 5-10 км вода и да им е по-лесно да контраатакуват

    16:59 07.06.2026

  • 84 къде са

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Примати":

    забързали..по по-лека..че изведнъж се озовете на служба при Путин..Сега сядайте пишете писмо до Кремъл....Питайте ИИ..ще даде насоки..

    17:00 07.06.2026

  • 85 Тиква

    3 4 Отговор
    Окрабандер лъжлива подла зган.

    17:01 07.06.2026

  • 86 Сандо

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Голодомор":

    За така наречения най-вече по идеологически причини "голодомор" има различни причини,една от които е глупостта на украинските селяни.Ама откъде да ги знае тия неща козяшката ти кратуна?

    Коментиран от #89, #90, #96

    17:03 07.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ей Ман..

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "Що говеориш с този отпадък":

    ..гал...л@янян.Обиколи ли контейнерите?

    Коментиран от #91, #97

    17:04 07.06.2026

  • 89 Герги

    5 2 Отговор

    До коментар #86 от "Сандо":

    Нищо не може да оправдае жестокостта на Сталин...нищо.

    Коментиран от #93

    17:05 07.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Нешанъл Жеографик

    2 2 Отговор
    Учени установиха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Копейката-цвл живот.

    Коментиран от #95

    17:09 07.06.2026

  • 93 Напротив

    1 3 Отговор

    До коментар #89 от "Герги":

    Трябва нов Сталин и всички евр0гейски мишки да се скрият по дупките си,където им е мястото!!!

    17:11 07.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Така ли

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "Нешанъл Жеографик":

    Ще пробваме с теб и чавето ти,интересно колко ще откарате

    17:15 07.06.2026

  • 96 Па съм я бе

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Сандо":

    Е,апнали са хлапетата.С две филийки хляб.

    17:16 07.06.2026

  • 97 Обади се

    0 2 Отговор

    До коментар #88 от "Ей Ман..":

    Добре е когато се познае глупака.

    17:18 07.06.2026

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