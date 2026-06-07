Язовир "Каховка": сбъднаха ли се катастрофалните сценарии?

Преди три години язовирът "Каховка" в Южна Украйна - един от най-големите в Европа - бе взривен. Москва обвинява Украйна, но журналистическите разследвания сочат, че най-вероятно зад взривяването му стои Русия.
Язовирът беше с дължина 240 км и широчина 20 км на места. При взрива се освободиха над 18 милиарда кубически метра вода, а последствията и до днес са необозрими.
"Там, където беше язовирът, сега има седемметрови дървета", разказва пред АРД украинският биолог Олексий Василюк. "Ако навремето някой ни беше казал, че такъв огромен обект може да се покрие с гора за толкова кратко време, бихме отговорили: такова нещо не е възможно. Но както се видя - явно е."
Екологична катастрофа не настъпи
Украйна се опитва да изследва последствията от катастрофата - екологични, социални и икономически, пише коресподентът на АРД Флориан Келерман. Държавата е ангажирала с това около 40 учени от различни изследователски институти.
Проектът е огромен, казва неговата ръководителка Наталия Озаджа. Същевременно тя подчертава, че най-лошите екологични последствия, очаквани преди три години, не са настъпили. Един от стряскащите сценарий бе свързан с дъното на някогашния язовир. Там в продължение на десетилетия са се трупали частици от тежки метали, които са били отнесени от водата. След това са установени в Черно море като вид тънък слой върху водата.
Учените се опасяваха, че вятърът ще разнесе седиментите, но това не се случило, обяснява Озаджа. Положително отражение дало обстоятелството, че на едно определено тясно място водата от язовира изтичала постепенно, а не изведнъж.
Проблеми с водата - и за пиене, и за напояване
За учените от особена важност са дългосрочните икономически и социални последствия. Южна Украйна има проблеми с водата и язовир "Каховка" беше много важен за местните жители, посочва Озаджа, цитирана от АРД.
"Към 1,8 милиона души се оказаха без питейна вода след катастрофата. Държавата предприе някои мерки, за да намери временни решения - но на редица места това беше вода с по-ниско качество." Засегнат е бил най-вече регионът Кривий Рих, където хората не са можели да разчитат на водата от чешмата и е трябвало да си купуват.
Още по-сериозни са последствията за селското стопанство. В Южна Украйна има плодороден чернозем, но напоителната система е била изцяло съсипана, разказва германската обществена медия. Озаджа добавя, че покрай руската окупация в южната част на Украйна обработваемите земи така и така са по-малко.
Последствия има и за ядрената централа "Запорожие", окупирана от Русия. Тя не може да бъде експлоатирана без охлаждането чрез язовира, затова и реакторите в момента са изключени.
Докато не спре войната, дългосрочно решение няма
За момента дългосрочните решения в засегнатата част на Украйна са неясни, отбелязва АРД. Нуждите от вода биха могли да бъдат покрити от други източници, смята Озаджа, например от друг язовир на Днипро, разположен на североизток. Но за да стане това, ще са необходими инвестиции в нови канали.
Изследователката предлага язовир "Каховка" да бъде възстановен, но в по-малки мащаби. За момента обаче това е немислимо в обозримо бъдеще, тъй като там от двете страни на Днипро една срещу друга са разположени армиите на Украйна и на Русия.
Автор: Флориан Келерман ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украинският режим
Коментиран от #24, #43, #60
15:54 07.06.2026
2 койдазнай
Коментиран от #9, #15, #40, #82, #83
15:56 07.06.2026
3 Зельонска
Ах какая беда...!!!
Коментиран от #10
15:56 07.06.2026
4 Примати
Коментиран от #7, #12, #84
15:57 07.06.2026
5 отпадъка христо грозев
Коментиран от #23
15:57 07.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 поне имат магазини
До коментар #4 от "Примати":За разлика от бандерите, дето не само, че нямат магазини, ами и ток нямат от есента.
15:57 07.06.2026
8 Тъпа Мара се побара
Коментиран от #27
15:59 07.06.2026
9 Галя
До коментар #2 от "койдазнай":Шшт, няма да говориш такива неща, украинците винаги могат всичко. Една седмица без надник.
15:59 07.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Читател
16:01 07.06.2026
12 А бе , праззз
До коментар #4 от "Примати":Кво да не спира украинската армия, да не спира да дезертира ли?!
16:01 07.06.2026
13 Голодомор
Коментиран от #14, #16, #86
16:02 07.06.2026
14 Лъжата винаги
До коментар #13 от "Голодомор":е приоритет на отпадъка в едно общество!
16:03 07.06.2026
15 Бою Циганина
До коментар #2 от "койдазнай":Ти па си много убав
16:04 07.06.2026
16 не маскалите
До коментар #13 от "Голодомор":А евреите ешкенази. Най-големите и върли "комунисти", са евреи.
16:04 07.06.2026
17 Някой
Освен това се излива повече от руската страна и изгодата е за тези на Зеленски..
16:10 07.06.2026
18 Мдаа...
Населението на ЕсеС съвсем инфантиляса щом се лови на такива смешки.
16:11 07.06.2026
19 Някой
В статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са тествали атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“, за да попречат на руските сили. Ето точния цитат, публикуван в статията на американската медия преди половин година:
“Русия трябваше да въоръжава и храни своите сили през три прехода: Антоновския мост, Антоновския железопътен мост и язовир Нова Каховка, част от водноелектрическо съоръжение с път, минаващ отгоре му.
Двата моста бяха атакувани с доставени от САЩ високомобилни артилерийски ракетни системи M142 – или пускови установки HIMARS , които имат обсег от 50 мили – и бързо бяха направени непроходими.
16:13 07.06.2026
20 дойче лъжците
щото е декомрация и има банани
16:14 07.06.2026
21 Мдаа
16:14 07.06.2026
22 Чак пък голям
16:14 07.06.2026
23 абе къде се дяна
До коментар #5 от "отпадъка христо грозев":иzzпражнението гайтанджиева?
Коментиран от #33, #35
16:17 07.06.2026
24 Съвсем ви ошашавиха по
До коментар #1 от "Украинският режим":тия пенсионерски клубове :)))
Коментиран от #31, #36
16:19 07.06.2026
25 Тома
16:20 07.06.2026
26 да питам
16:20 07.06.2026
27 хаха🤣
До коментар #8 от "Тъпа Мара се побара":остави го зелето, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣дори купонната система вече стартира🤣
16:21 07.06.2026
28 аz СВО Победа 81
Накратко:
Днес Путин загуби и Армения!
Коментиран от #65
16:23 07.06.2026
29 Укрите да гадни и злобни
До коментар #6 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":В статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са тествали атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“
16:23 07.06.2026
30 Нека разсъждаваме
И на децата е ясно,че Украйна го взриви ,за да забави РФ .
Ако Русия поиска , може да взриви всичко както си поиска . Но не го прави , а води странна война . Но да видим докога
16:24 07.06.2026
31 Ами
До коментар #24 от "Съвсем ви ошашавиха по":що ходиш по тях бря! Само глупак може да е фен на терористичният украински режим. Нищо лично.
16:25 07.06.2026
32 Град Козлодуй
16:25 07.06.2026
33 Как къде
До коментар #23 от "абе къде се дяна":При Грозев, тъпче го с дилда.
16:26 07.06.2026
34 az СВО Победа 81
Целта му беше да бъде разгомена Русия в СВО и Киев да си върне Крим, и Азовско море....
Какво стана ли?
Останаха купища изгорели Абрамси и Леопарди. Киев и запада претърпяха пълен разгром ...
Коментиран от #39, #41, #53, #56
16:26 07.06.2026
35 Гайтанджиева е достоен журналист
До коментар #23 от "абе къде се дяна":Изпражнение е лъжеца грозев и лъжещите глупаци по форумите. Нищо лично към отпадъците.
Коментиран от #45
16:27 07.06.2026
36 И вас
До коментар #24 от "Съвсем ви ошашавиха по":по reй клубовете. 🤭🤭🌈
16:27 07.06.2026
37 Мдаа
16:28 07.06.2026
38 БПФ
- За да отрежат собствения си гарнизон в Херсон?
- За да залеят собствените си позиции и освободената от тях територия, намираща се на по-ниският източен бряг на реката?
- Може би и за да се самоиздавят?
- За да оставят без вода контролираната от тях АЕЦ, в която между другото и сами себе си обстрелват?
Изpoди, ако имах власт, щях да заповядам да ви изтръгнат мрсните eзици и да ви накарат да си ги изядете панирани в масло !!!! Самите укропци се ХВАЛЕХА, че обстрелват язовирната стена !!!
16:29 07.06.2026
39 Ол1гофрен,
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":Колко Абрамси и колко Леопарда?Горе-долу?
16:30 07.06.2026
40 Дзак
До коментар #2 от "койдазнай":Само че, е разрушена не тази част от стената!
16:32 07.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Демокрация в действие
До коментар #1 от "Украинският режим":удариха язивира - сега изследват последствията.
Коментиран от #50
16:35 07.06.2026
44 Добре е че са журналята
Че то пък защо ни са разследващи органи, като журналистите по цял свят им вършат работата!
16:35 07.06.2026
45 питам
До коментар #35 от "Гайтанджиева е достоен журналист":Къде се потопи иzz
Коментиран от #48
16:36 07.06.2026
46 Ааа
16:36 07.06.2026
47 Kaлпазанин
16:36 07.06.2026
48 Я пробвай пак
До коментар #45 от "питам":да попиташ, по бавно и спокойно. По възможност се опитай първо да помислиш, да не излезе тролска глупост.
16:37 07.06.2026
49 Тихо πръдляkk!
До коментар #42 от "Коя ти требе папагале":Не си компетентен.
Коментиран от #51, #57
16:39 07.06.2026
50 Терористичният режим в Украйна
До коментар #43 от "Демокрация в действие":го удари точно по план на Пентагона!
16:39 07.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 А МОЧАТА?
16:40 07.06.2026
53 Непоръбен
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":кога го получи този удар в главата,скоро ли или по рождение..
16:41 07.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мишел
Коментиран от #62, #63
16:44 07.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хахахаха
До коментар #1 от "Украинският режим":Кремълската хунта е една организирана престъпна група. Терористична организация.
Коментиран от #64
16:46 07.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Няма лошо
До коментар #58 от "Мишел":Ама що опряха до глупака циганин да открадне ник да лъже и покаже величието на Русия и циганският коптор на запад. Затова ли те изкараха?
16:47 07.06.2026
63 Това е безспорен
До коментар #58 от "Мишел":Факт.
Коментиран от #66
16:48 07.06.2026
64 Само глупак
До коментар #60 от "Хахахаха":може да е фен на терористичният режим в Украйна.
Коментиран от #69
16:48 07.06.2026
65 Не е невъзможно
До коментар #28 от "аz СВО Победа 81":Но още няма резульати.
Хубавото е, че се гласува само в Армения! На място. Който иска!
Ина е представяте ли си, тая арменска напаст как би се втурнала към изборните секции и какви речи щяха да държат- всички, иито имена завършват ИКЯН?
16:48 07.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Биото
16:49 07.06.2026
68 Атина Палада
Коментиран от #74, #75
16:50 07.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Дай нещо нещо ново :)
До коментар #59 от "Така е":Само излагаш Русия. Нищо чудно, че с такива ограничени поддръжници е стигнала до такова отчайващо положение : )
Коментиран от #77
16:51 07.06.2026
71 Учуден
И как Христо Грозев установи дистанционно че руснаците са го взривили след като даже и не е ходил там - някое неумно козяче ще ми обясни ли?
16:51 07.06.2026
72 Дзак
16:51 07.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Българин
До коментар #68 от "Атина Палада":Той лева лесно може да бъде върнат но акъл да вкараш в главите на нашите козячета е невъзможно.
Коментиран от #81
16:52 07.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ами
До коментар #70 от "Дай нещо нещо ново :)":аз не виждам тролещите глупаци показващи дъното на запада да са спрели да тролят. Що за глупак денонощно папагали лъжи срещу Русия като циганин и се нервира, че е глупак. 😄
16:53 07.06.2026
78 хахахахха
До коментар #61 от "Чиниш ми се":ти се чиниш на баща си педро,всяка вечер те опрашва
16:53 07.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Само да попитам
16:56 07.06.2026
81 Що говеориш с този отпадък
До коментар #75 от "Българин":Откраднал ник, лъжещ, представяш ли си какъв вмирисан нещастник е. Само се подигравай на боклука.
Коментиран от #88
16:56 07.06.2026
82 Фил
До коментар #2 от "койдазнай":Абре Многознайко,
Руската част на Херсонска област е по- ниска от укринската.Интерес от разлива познай кой има,а след унищожаване на водохранилището бяха заляти под вода няколко села подконтролни на РФ.,,Журналистическото разследване" ще предположи това,което му каже работодателят.
16:58 07.06.2026
83 Мхм
До коментар #2 от "койдазнай":Ще ме извинявяш, ама нали за това украинците използваха хаймарсите дето им дадоха, за да залеят войските в Херсон, да оставят окупираните регионо без вода и като се оттече язовира да могат да минават през 500 метра вода вместо през 5-10 км вода и да им е по-лесно да контраатакуват
16:59 07.06.2026
84 къде са
До коментар #4 от "Примати":забързали..по по-лека..че изведнъж се озовете на служба при Путин..Сега сядайте пишете писмо до Кремъл....Питайте ИИ..ще даде насоки..
17:00 07.06.2026
85 Тиква
17:01 07.06.2026
86 Сандо
До коментар #13 от "Голодомор":За така наречения най-вече по идеологически причини "голодомор" има различни причини,една от които е глупостта на украинските селяни.Ама откъде да ги знае тия неща козяшката ти кратуна?
Коментиран от #89, #90, #96
17:03 07.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Ей Ман..
До коментар #81 от "Що говеориш с този отпадък":..гал...л@янян.Обиколи ли контейнерите?
Коментиран от #91, #97
17:04 07.06.2026
89 Герги
До коментар #86 от "Сандо":Нищо не може да оправдае жестокостта на Сталин...нищо.
Коментиран от #93
17:05 07.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Нешанъл Жеографик
Коментиран от #95
17:09 07.06.2026
93 Напротив
До коментар #89 от "Герги":Трябва нов Сталин и всички евр0гейски мишки да се скрият по дупките си,където им е мястото!!!
17:11 07.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Така ли
До коментар #92 от "Нешанъл Жеографик":Ще пробваме с теб и чавето ти,интересно колко ще откарате
17:15 07.06.2026
96 Па съм я бе
До коментар #86 от "Сандо":Е,апнали са хлапетата.С две филийки хляб.
17:16 07.06.2026
97 Обади се
До коментар #88 от "Ей Ман..":Добре е когато се познае глупака.
17:18 07.06.2026