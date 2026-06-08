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Вратарят на Аржентина стана фотограф (ВИДЕО)

Вратарят на Аржентина стана фотограф (ВИДЕО)

8 Юни, 2026 13:01 485 0

  • аржентина-
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  • фотограф

Вместо да гледа от трибуните, той реши да заеме място сред фотографите зад вратата

Вратарят на Аржентина стана фотограф (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Вратарят на националния отбор на Аржентина - Емилиано Мартинес пропусна контролата с Хондурас (2:0), тъй като е със счупен пръст. Вместо да гледа от трибуните, той реши да заеме място сред фотографите зад вратата. И след като получи фотоапарат и указания как се работи, стражът на Астън Вила направи доста снимки от мача.

Въпреки контузията, той е включен в състава на Аржентина за Световното първенство и се очаква да бъде титуляр.


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