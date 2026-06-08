Вратарят на Аржентина стана фотограф (ВИДЕО)

Вратарят на националния отбор на Аржентина - Емилиано Мартинес пропусна контролата с Хондурас (2:0), тъй като е със счупен пръст. Вместо да гледа от трибуните, той реши да заеме място сред фотографите зад вратата. И след като получи фотоапарат и указания как се работи, стражът на Астън Вила направи доста снимки от мача.
Въпреки контузията, той е включен в състава на Аржентина за Световното първенство и се очаква да бъде титуляр.
Emiliano Martínez didn’t feature in the friendly match between Argentina and Honduras last night.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 7, 2026
But he was still there… among the photographers. 😆pic.twitter.com/fJlgvOnMqn
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