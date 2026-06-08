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Асколи се върна в Серия Б след класика срещу Бреша

Асколи се върна в Серия Б след класика срещу Бреша

8 Юни, 2026 11:29 570 0

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Първият мач на „Ригамонти“ завърши 1:1, но в реванша Асколи бе категоричен и стигна до промоцията с общ резултат 4:1

Асколи се върна в Серия Б след класика срещу Бреша - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Асколи спечели финалния плейоф за влизане в Серия Б, след като победи Бреша с 3:0 в реванша на „Дел Дука“. Първият мач на „Ригамонти“ завърши 1:1, но в реванша Асколи бе категоричен и стигна до промоцията с общ резултат 4:1.

Домакините поведоха още в 11-ата минута, когато Рицо Пина получи подаване от Гори и прати топката в далечния ъгъл за 1:0. След почивката Асколи направи решителната крачка към Серия Б. В 52-ата минута Силипо отбеляза красиво попадение с левия крак от труден ъгъл за 2:0. В края на мача Бреша вече нямаше сили за обрат, а в 86-ата минута Миланезе оформи крайното 3:0, след като добави топката в мрежата след удар на Силипо в гредата.


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