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Левски удари на камък за млад талант

Левски удари на камък за млад талант

8 Юни, 2026 12:00 940 2

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  • черно море-
  • левски-
  • футбол

„Сините“ се бяха насочили към Берк Бейхан от Черно море като един от вариантите за млад играч до 23 години

Левски удари на камък за млад талант - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионът на България Левски е ударил на камък с една от трансферните си цели от България, пише „Мач Телеграф“.

„Сините“ се бяха насочили към Берк Бейхан от Черно море като един от вариантите за млад играч до 23 години.

От „Тича“ обаче са били категорични, че няма да го пуснат нито на „Герена“, нито в друг роден отбор. Поне не и в този момент.

Причината е, че „моряците“ стягат отбор предимно със собствени кадри. И се очаква Берк да играе сериозна роля в него.

Информациите от „Герена“ гласяха, че лично Хулио Веласкес го е набелязал и смята, че ще му свърши работа в средата на терена. Сега обаче „сините“ са по петите на Мрезиг и още един халф от чужбина.


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  • 1 Е нямат ли

    2 1 Отговор
    школа в "Левски",явно че нищо не се работи при младите.

    12:21 08.06.2026

  • 2 Левскар

    4 0 Отговор
    И после се питате защо Левски копува играчи от чужбина ,Ами ето затова.Когато Левски пожелае БГ играч се искат суми със които ще купиш поне двама от чужбина.

    13:17 08.06.2026

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