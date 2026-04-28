Салах най-вероятно изигра последния си мач за Ливърпул

Салах най-вероятно изигра последния си мач за Ливърпул

28 Април, 2026 07:59 533 0

Ван Дайк: „Ще получи сбогуването, което заслужава – на терена или извън него“

Салах най-вероятно изигра последния си мач за Ливърпул
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах може вече да е изиграл последния си мач за клуба, след като получи контузия при победата с 3:1 над Кристъл Палас в събота.

Египтянинът бе заменен в 59-ата минута от Жереми Фримпонг, след като почувства болка в задното бедро. Напускайки терена, той получи бурни аплодисменти от трибуните на „Анфийлд“ и видимо се наслади на момента, сякаш осъзнавайки значимостта му.

Клубът очаква резултатите от медицинските прегледи, но има реална опасност това да е бил последният му двубой с “червената” фланелка. Самият Салах вече обяви, че ще напусне след края на сезона, слагайки край на деветгодишен престой, изпълнен с успехи.

С 440 мача, 257 гола и 119 асистенции, той се утвърди като една от най-големите легенди в историята на клуба, печелейки и девет трофея, включително титлата във Висшата лига и Шампионска лига през 2019 г.

Капитанът Върджил ван Дайк остава оптимист: „Знам, че прави всичко възможно да се върне. Но дори и да не успее, той ще получи сбогуването, което заслужава.“

Последният домакински мач на Ливърпул за сезона е срещу Брентфорд на 24 май – възможност, която феновете се надяват да се превърне в достойна финална сцена за една от най-емблематичните фигури на клуба.

Любопитно е, че ако това наистина е бил последният му мач, Салах го завършва символично – с гол в дербито срещу Евертън, с който изравни легендата Стивън Джерард като най-резултатен играч в мърсисайдските дербита.


