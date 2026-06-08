Пейсмейкърът е спасил Кристиан Ериксен след колапса

Датският полузащитник Кристиан Ериксен е в съзнание и се чувства добре. Това е информацията след притеснителния инцидент, при който той колабира по време на приятелската среща на Дания срещу Украйна в неделя вечерта.

Инцидентът се разигра в 65-ата минута на мача. Телевизионните кадри показаха играча на Волфсбург да се хваща за гърдите, преди да падне на земята.

Мачът беше незабавно спрян, предизвиквайки голямо безпокойство за състоянието на бившия играч на Тотнъм и Манчестър Юнайтед. Към момента на спирането на срещата, резултатът беше 2:1 в полза на Дания.

Датският футболен съюз бързо предостави актуализация, която успокои първоначалните страхове.

„Кристиан Ериксен е в съзнание и се чувства добре“, се казва в официално изявление на ДФС. „Мачът е прекратен.“

34-годишният футболист е бил откаран в болница за допълнителни изследвания.

Лекарят на датския отбор Мортен Боесен, който беше част от медицинския екип и при предишния колапс на Ериксен преди пет години, потвърди актуалното му състояние.

„Кристиан се чувства добре и напусна терена сам. Според мен пейсмейкърът реагира както трябва“, заяви Боесен в изявление чрез ДФС.

„Той беше за кратко в безсъзнание, но много бързо се върна в съзнание и бързо установихме контакт с него. Сега той ще премине допълнителни изследвания в болницата, за да се определи какво е причинило инцидента. Ние сме в постоянен контакт с него и лекарите в болницата. Но Кристиан се чувства добре и ме помоли да предам поздравите му на всички играчи и да им кажа, че е добре", сподели лекарят.

Треньорът на Дания Брайън Риймър разкри, че Ериксен е реагирал на съотборниците си след инцидента.

„Кристиан Ериксен помаха на съотборниците си, докато напускаше терена“, каза Риймър пред репортери.

„Няколко минути преди да му стане лошо, той имаше единоборство с Руслан Малиновски и си помислих, че затова изглежда толкова разтревожен, но сгреших. От този момент нататък нито аз, нито играчите на терена можехме да продължим мача", каза наставникът.

Инцидентът предизвика особено силно безпокойство поради предишния медицински проблем на Ериксен.

Той колабира на Евро 2020 по време на загуба с 1:0 от Финландия, като по-късно стана ясно, че е получил сърдечен арест. Впоследствие му беше имплантирано устройство, което му позволи да възобнови състезателната си кариера.

Веднага след новината, бившите и настоящи клубове на Ериксен изразиха своята подкрепа.

„Нашите мисли са с Кристиан Ериксен и неговото семейство. Пожелаваме ти пълно и бързо възстановяване, Кристиан. Всички сме с теб", написаха от Тотнъм.

„Всички в Манчестър Юнайтед са обнадеждени от информацията от Дания относно Кристиан Ериксен след днешната прекратена приятелска среща срещу Украйна. Клубът изпраща сили и любов на Кристиан и семейство Ериксен, докато очакваме по-нататъшни новини", обявиха от Ман Юнайтед.

„Мислим за теб, Кристиан. Той е откаран в Университетската болница в Одензе, където ще последват допълнителни изследвания", написаха от настоящия му клуб Волфсбург.

Двубоят с Украйна се игра по време на паузата за национални отбори. Част от тимовете се подготвят за Мондиал 2026. Дания не се класира за шампионата.