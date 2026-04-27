Стефанос Циципас продължава победния си марш на Мастърса в Мадрид

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас демонстрира впечатляваща форма и за втори пореден път напусна корта без загубен сет на престижния турнир от сериите "Мастърс" в Мадрид. На централния корт "Аранча Санчес" той категорично елиминира испанския талант Даниел Мерида Агилар с резултат 6:4, 6:2, като срещата продължи едва 68 минути.

От самото начало Циципас наложи темпото си, като в първия сет реализира 81% от точките на първи сервис и 69% на втори, което му осигури един пробив и предимство в резултата. Във втората част гръцкият ас затвърди доминацията си, печелейки 79% от точките на първи начален удар и 78% на втори, като този път успя да пробие съперника си два пъти.

След този убедителен успех Стефанос Циципас си осигури място на осминафиналите, където ще се изправи срещу норвежкия ас Каспер Рууд. Рууд също впечатли с безапелационна победа над испанеца Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 6:1.