Тръмп за Иран: "Нищо няма да остане от тях"

Дипломатическите усилия са в задънена улица, а сега американският президент Тръмп отново използва много остри думи към Иран: от тях няма да остане нищо, ако не променят бързо позицията си, предупреди той.
Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с унищожение на фона на затъналите дипломатически усилия. „Часовникът тиктака за Иран и те по-добре да се размърдат, иначе от тях няма да остане нищо. Времето ни притиска“, написа републиканецът в платформата си Truth Social.
С подобни драстични думи Тръмп вече беше заплашил Иран в началото на април. „Цяла цивилизация ще загине тази нощ и никога повече няма да бъде възкресена“, заяви той на 7 април. Ден по-късно влезе в сила примирие, което американският президент по-късно удължи за неопределен период от време, припомня в тази връзка германската обществена медия АРД.
Засега не се очертава трайно решение
Дотук всички усилия за намиране на трайно решение на конфликта и на тежките икономически последици от него се оказват безплодни. Наскоро Тръмп определи иранския отговор на предложението на САЩ за прекратяване на войната като „боклук“. Липсата на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на войната предизвиква все по-голямо разочарование във Вашингтон.
„Примирието виси на косъм“, заяви Тръмп миналия понеделник. Дори след посещението му в Пекин миналата седмица първоначално не беше ясно дали визитата му в Китай, който е важен съюзник на Иран, е допринесла по някакъв начин за прекратяването на войната.
Междувременно стана ясно, че Иран е представил на Вашингтон ново предложение за постигане на мир. Говорителят на външното министерство Исмаил Багаи заяви, че в неделя Техеран е предал офертата си чрез посредника Пакистан. Подробности обаче не се съобщават.
Клингбайл: "Сериозна заплаха за световната икономика"
Междувременно германският министър на финансите Ларс Клингбайл предупреди за глобалните икономически последици от войната в Иран. По думите му „тази война нанася огромна вреда на икономическото развитие“. В навечерието на срещата на министрите на финансите на страните от Г-7 в Париж той заяви, че войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток са „сериозна заплаха за световната икономика". Трябва да се направи всичко възможно, за да се сложи траен край на конфликта и да се гарантират свободни морски пътища, подчерта германският политик.
В тази връзка АРД отбелязва, че форматът Г-7 е подходящата рамка за обсъждане на тези наболели въпроси със САЩ и други държави.
1 Последния Софиянец
17:50 18.05.2026
2 честен ционист
3 Лост
17:52 18.05.2026
4 сащисан кравар
5 Кривоверен алкаш
6 Хелс Кичън
До коментар #3 от "Лост":Да ги пулверизира.
17:54 18.05.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:54 18.05.2026
8 Българин
17:58 18.05.2026
9 ха ха ха
10 12345
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":САЩ 19 години бомбиха Виетнам и накрая се изнесоха позорно. Същото ги чака и в ИРАН.
17:59 18.05.2026
11 Дъглас
18:00 18.05.2026
12 Баба Гошка
До коментар #6 от "Хелс Кичън":Пише се бакпулверизира.
13 Георги
14 Гост
До момента "успехите" му са избити 168 ученички, 85 годишен старец с дъщеря си и 2 годишната внучка...
18:04 18.05.2026
15 Лост
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ще ги изравнят с екологично чисто оръжие ли? Иран са една шеста по територия от Европа.
18:04 18.05.2026
16 Горски
18:05 18.05.2026
17 Лост
18:06 18.05.2026
19 големи мечти имате
Ако вие не им робувате те тез боклуци на 2рия ден ще увяхнят. Благодарение на вас продяжниците тез боклуци съществуват ..
20 Смешен е
Нали щеше още преди месец да има десант на острова и какво стана едно голямо НИЩО.
Вече не са смешни, а жалки.
21 Сатана Z
22 БЪЛГАРИН
До коментар #8 от "Българин":Браво на Персите
23 Хаха
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Изявление на журналист от Кравария:
"Не мога да си представя как нацията, дала на света хамбургера, може да победи нацията дала на света алгебрата..."!
18:08 18.05.2026
24 Смотаняху
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Обезана е майка ти
26 Първият Перничанин!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И жалък...
28 Дудов
29 Ко стана с другият лаф на Рижавия Нарцис
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":,,Ще върна Иран в каменната ера...!"...?!?!
31 гост
До коментар #23 от "Хаха":Ти с алгебрата ли ще оцелееш или с хамбургера.
32 ханс аврамов
33 Разбира се
До коментар #11 от "Дъглас":Ще остане.Единственият американски президент със седем фалита.
34 Фактите
35 Пръдльооо аврамов
До коментар #32 от "ханс аврамов":Обясни на аудиторията какво е фашизъм,че на копейките не е ясно.
36 Пръдльооо
До коментар #34 от "Фактите":Защо не си завреш тези факти на някое по топло и тъмно място
37 Хмм
38 Анонимен
39 само да кажа
До коментар #6 от "Хелс Кичън":Израел ли? Щото Пакистан така каза...
40 Мишел
САЩ нямат потенциал да спечелят война с Ирани съюзниците му Китай, Русия и Северна Корея
41 Тръмп е прав!
42 Архимандрисандрит Бибиян
43 Пенчо
44 Коста
45 А бре
До коментар #16 от "Горски":Иди се лекувай бре човек,по вече от ясно е ясно е,че по далече от пъпа си не виждаш!
18:42 18.05.2026
46 МП4
47 Горски
До коментар #45 от "А бре":А вие и цялата ви американска и киевска хунта кога ще се лекувате?
18:46 18.05.2026
48 Горскио,
До коментар #47 от "Горски":Вземаш едно въже,отиваш в гората и търсиш по-здрав клон.
49 жоро
Останаха му само заканите.
А Путин го чака за сделка!
Украйна срещу Ормуз!
Дрогираното човече усеща дебелия!
Май и до бягство няма да стигне!
Някъде вече му бичат дъските за последния път!
50 Иван
51 Иван
53 Гого
54 Така Така
55 Логично!
56 Тоа перчем
57 КОЛЬО ПАРЪМА
58 дядо дръмпир
61 Браво
62 Горски
До коментар #48 от "Горскио,":Вземам едно въже връзвам те за някое дърво наведен и който те види познай!
63 Факт
64 Отреазвяващ
