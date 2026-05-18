Тръмп за Иран: "Нищо няма да остане от тях"

18 Май, 2026 17:50 2 696 64

Дотук всички усилия за намиране на трайно решение на конфликта и на тежките икономически последици от него се оказват безплодни

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Дипломатическите усилия са в задънена улица, а сега американският президент Тръмп отново използва много остри думи към Иран: от тях няма да остане нищо, ако не променят бързо позицията си, предупреди той.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с унищожение на фона на затъналите дипломатически усилия. „Часовникът тиктака за Иран и те по-добре да се размърдат, иначе от тях няма да остане нищо. Времето ни притиска“, написа републиканецът в платформата си Truth Social.

С подобни драстични думи Тръмп вече беше заплашил Иран в началото на април. „Цяла цивилизация ще загине тази нощ и никога повече няма да бъде възкресена“, заяви той на 7 април. Ден по-късно влезе в сила примирие, което американският президент по-късно удължи за неопределен период от време, припомня в тази връзка германската обществена медия АРД.

Засега не се очертава трайно решение

Дотук всички усилия за намиране на трайно решение на конфликта и на тежките икономически последици от него се оказват безплодни. Наскоро Тръмп определи иранския отговор на предложението на САЩ за прекратяване на войната като „боклук“. Липсата на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на войната предизвиква все по-голямо разочарование във Вашингтон.

„Примирието виси на косъм“, заяви Тръмп миналия понеделник. Дори след посещението му в Пекин миналата седмица първоначално не беше ясно дали визитата му в Китай, който е важен съюзник на Иран, е допринесла по някакъв начин за прекратяването на войната.

Междувременно стана ясно, че Иран е представил на Вашингтон ново предложение за постигане на мир. Говорителят на външното министерство Исмаил Багаи заяви, че в неделя Техеран е предал офертата си чрез посредника Пакистан. Подробности обаче не се съобщават.

Клингбайл: "Сериозна заплаха за световната икономика"

Междувременно германският министър на финансите Ларс Клингбайл предупреди за глобалните икономически последици от войната в Иран. По думите му „тази война нанася огромна вреда на икономическото развитие“. В навечерието на срещата на министрите на финансите на страните от Г-7 в Париж той заяви, че войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток са „сериозна заплаха за световната икономика". Трябва да се направи всичко възможно, за да се сложи траен край на конфликта и да се гарантират свободни морски пътища, подчерта германският политик.

В тази връзка АРД отбелязва, че форматът Г-7 е подходящата рамка за обсъждане на тези наболели въпроси със САЩ и други държави.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    59 7 Отговор
    Вече става смешен.

    Коментиран от #26

    17:50 18.05.2026

  • 2 честен ционист

    30 10 Отговор
    В песента на Дара се пее "Light me up", което на американски военен жаргон е нещо, като на Бай Дончо заканите.

    17:52 18.05.2026

  • 3 Лост

    41 2 Отговор
    Смята да ги изяде ли?

    Коментиран от #6

    17:52 18.05.2026

  • 4 сащисан кравар

    49 3 Отговор
    Бай Дончо-Заличителя на цивилизации, печата пачки и прави плаща за нови бомби за операция Провал 2.0.

    17:53 18.05.2026

  • 5 Кривоверен алкаш

    39 3 Отговор
    Страшников е в стихията си...разрушава наред...слезни Господи и.... ТИ си знаеш....

    17:54 18.05.2026

  • 6 Хелс Кичън

    2 20 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Да ги пулверизира.

    Коментиран от #12, #39

    17:54 18.05.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 50 Отговор
    САЩ действително са способни да ги изравнят със земята , досега целиха само военни обекти! никой няма да позволи Иран от обезяна с граната , да стане обезяна с ЯО

    Коментиран от #10, #15, #23, #25, #29

    17:54 18.05.2026

  • 8 Българин

    7 44 Отговор
    Всички са много впечатлени от продължителните усилия на Президента Тръмп да наложи мир на аятоласите. Но търпението му скоро ще свърши и всичко и всички вдясно от залива ще бъде премахнато!

    Коментиран от #22

    17:58 18.05.2026

  • 9 ха ха ха

    15 1 Отговор
    тои оняказа 800 дни

    17:58 18.05.2026

  • 10 12345

    46 6 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    САЩ 19 години бомбиха Виетнам и накрая се изнесоха позорно. Същото ги чака и в ИРАН.

    17:59 18.05.2026

  • 11 Дъглас

    28 3 Отговор
    А ОТ ТЕБ ДАЛИ ЩЕ ОСТАНЕ НЕЩО КРАВАРЬО

    Коментиран от #33

    18:00 18.05.2026

  • 12 Баба Гошка

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Хелс Кичън":

    Пише се бакпулверизира.

    18:00 18.05.2026

  • 13 Георги

    39 3 Отговор
    колко трябва да си ТрЪмП за да избомбиш екипа преговарящи, а после да говориш, че не можеш да стигнеш до договорка? Още не се е родил иранецът, който да им повярва.

    18:03 18.05.2026

  • 14 Гост

    32 3 Отговор
    Епщайнеца само се пуйчи и прави на пират!
    До момента "успехите" му са избити 168 ученички, 85 годишен старец с дъщеря си и 2 годишната внучка...

    18:04 18.05.2026

  • 15 Лост

    23 3 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще ги изравнят с екологично чисто оръжие ли? Иран са една шеста по територия от Европа.

    18:04 18.05.2026

  • 16 Горски

    30 2 Отговор
    Тръмпа и Нетеняхуто убиват безмилостно подред и разрушават масово в чужди страни за мир и всъщност се защитават, а всички останали са агресори, това е опорката на нашите медии. Ще разберат по трудния начин, че влязат ли сухопътни войски в Иран, излизане няма, пардон само ковчези. Според една новина от секретните служби на сащ и мосад запасите на иранските ракети са 90 процента и още иран не е използвал главните си ракети,така че пак ще има пробити железни легени и потънали краварски корита из средиземно море. Този уран пръснат из цял Иран, дето нито го знае колко е, нито къде е. Колко е бил в началото, а колко е унищожен когато бомбардираха Фордо ? Братята-перси да прережат подводните кабели по дъното на Ормузкия проток и всичко ще се оправи ! Вашингтон сам започва да се уморява от безкрайното управление на кризата. Тръмп търси изход от едновременното напрежение около Иран, Ормуз, Газа и Ливан. Израелската стратегия за постоянна ескалация започва да влиза в противоречие с американската необходимост от контролирана стабилизация. Това не означава разрив между САЩ и Израел. Такъв сценарий е малко вероятен. Но означава, че Белият дом вече гледа на Нетаняху и като на политически риск.

    Коментиран от #45

    18:05 18.05.2026

  • 17 Лост

    15 1 Отговор
    Мъже не ползвайте Виагра.Явно влияе много зле.

    18:06 18.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 големи мечти имате

    18 0 Отговор
    Ти и твоите слуги (особенно медиите). Големи мераци голямо чудо. За кой път ги биеш и побеждаваш. За кой път бе мръсни продажници?
    Ако вие не им робувате те тез боклуци на 2рия ден ще увяхнят. Благодарение на вас продяжниците тез боклуци съществуват ..

    18:07 18.05.2026

  • 20 Смешен е

    20 2 Отговор
    Самохвалко. Айде най после дай да видим, на какво е способна смешната му армийка.

    Нали щеше още преди месец да има десант на острова и какво стана едно голямо НИЩО.

    Вече не са смешни, а жалки.

    18:07 18.05.2026

  • 21 Сатана Z

    22 3 Отговор
    Керванът си върви,а Тръмп си лае.И така още три години докато му изтече наема в Бялата къща.

    18:07 18.05.2026

  • 22 БЪЛГАРИН

    22 3 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Браво на Персите

    18:08 18.05.2026

  • 23 Хаха

    28 5 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Изявление на журналист от Кравария:

    "Не мога да си представя как нацията, дала на света хамбургера, може да победи нацията дала на света алгебрата..."!

    Коментиран от #31

    18:08 18.05.2026

  • 24 Смотаняху

    26 4 Отговор
    Операция." ЕПИЧЕН СРАМ ЗА АМЕРИКА" продължава.Гледайте по CNN.

    18:09 18.05.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Обезана е майка ти

    18:10 18.05.2026

  • 26 Първият Перничанин!

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И жалък...

    18:10 18.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дудов

    19 1 Отговор
    Тръмп е един увяхнал y-й както и повечето от неговите лакеи

    Коментиран от #30

    18:13 18.05.2026

  • 29 Ко стана с другият лаф на Рижавия Нарцис

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ,,Ще върна Иран в каменната ера...!"...?!?!

    18:13 18.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 гост

    3 21 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Ти с алгебрата ли ще оцелееш или с хамбургера.

    18:17 18.05.2026

  • 32 ханс аврамов

    19 1 Отговор
    От немец под еврейско влияние, какво да очакваш освен фашизъм!

    Коментиран от #35

    18:18 18.05.2026

  • 33 Разбира се

    20 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дъглас":

    Ще остане.Единственият американски президент със седем фалита.

    18:19 18.05.2026

  • 34 Фактите

    23 2 Отговор
    Този клоун по-добре да млъкне вече защото всички чуха че няма дори пари за гориво на флотата си. Не могат дори на боксир да си дотътрят старомодните самолетоносачи до базите им

    Коментиран от #36

    18:20 18.05.2026

  • 35 Пръдльооо аврамов

    3 13 Отговор

    До коментар #32 от "ханс аврамов":

    Обясни на аудиторията какво е фашизъм,че на копейките не е ясно.

    18:21 18.05.2026

  • 36 Пръдльооо

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "Фактите":

    Защо не си завреш тези факти на някое по топло и тъмно място

    18:24 18.05.2026

  • 37 Хмм

    3 6 Отговор
    Чичо Дони оправи Сирия и Венецуела, а сега са наред Иран и Куба. Вече не се вълнува от проблемите на Русия.

    18:24 18.05.2026

  • 38 Анонимен

    12 1 Отговор
    Неистово искат, Господинът с големи уши ,като пеленгатори на Гестапо и с шест пръста и Рижият перчем ,да върнат живота в страната хилядолетия назад във времето .Хората да стрелят със стрели и прашки.Супергероите Фред Флийнстоун и Барни Ръбъл от каменната ера ще проведат разяснителна кампания за настаняването на жълтите шестолъчки на остров Гренландия и остров Мадагаскар.Когато богът на гръмотевиците се развихри простосмъртните мълчат...

    18:25 18.05.2026

  • 39 само да кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хелс Кичън":

    Израел ли? Щото Пакистан така каза...

    18:26 18.05.2026

  • 40 Мишел

    18 1 Отговор
    Празноглав самохвалко.
    САЩ нямат потенциал да спечелят война с Ирани съюзниците му Китай, Русия и Северна Корея

    18:26 18.05.2026

  • 41 Тръмп е прав!

    3 19 Отговор
    Чалмите се смятат за сила и се държан арогантно с предложенията на Тръмп, но в един миг ще разберат, че вече е късно да се съобразяват с действителността и ще изчезнат от лицето на Земята.Защото Пентагонът не се шегува. А, иначе русо-робите нека си лаят...

    18:33 18.05.2026

  • 42 Архимандрисандрит Бибиян

    2 10 Отговор
    Некоя кирлива челма нема ли да остане бе деа,деведесе милйона фарфалака са?!

    18:34 18.05.2026

  • 43 Пенчо

    8 0 Отговор
    Господи прибери си версиите, молим те!

    18:39 18.05.2026

  • 44 Коста

    12 1 Отговор
    Вземете набийте Дедо Тчръмпи лудото куче!

    18:41 18.05.2026

  • 45 А бре

    3 9 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    Иди се лекувай бре човек,по вече от ясно е ясно е,че по далече от пъпа си не виждаш!

    Коментиран от #47

    18:42 18.05.2026

  • 46 МП4

    9 1 Отговор
    По голям н е г о д н и к от този индивид ,оранжев , в света едва ли има ! Евтаназия на момента !

    18:45 18.05.2026

  • 47 Горски

    17 2 Отговор

    До коментар #45 от "А бре":

    А вие и цялата ви американска и киевска хунта кога ще се лекувате?

    Коментиран от #48

    18:46 18.05.2026

  • 48 Горскио,

    2 9 Отговор

    До коментар #47 от "Горски":

    Вземаш едно въже,отиваш в гората и търсиш по-здрав клон.

    Коментиран от #62

    18:52 18.05.2026

  • 49 жоро

    11 2 Отговор
    другаря Си резна Тръмпито.
    Останаха му само заканите.
    А Путин го чака за сделка!
    Украйна срещу Ормуз!
    Дрогираното човече усеща дебелия!
    Май и до бягство няма да стигне!
    Някъде вече му бичат дъските за последния път!

    18:53 18.05.2026

  • 50 Иван

    7 3 Отговор
    Преди два месеца ционистките сатанисти ни казваха, че са много загрижени за иранския народ.

    19:01 18.05.2026

  • 51 Иван

    8 3 Отговор
    Сатанинския нацистки хазарски коварен ционистки Израел да бъде унищожен!!!...... антисемитизъм!!!!!!! антисемитизъм!!!!!!!! антисемитизъм!!!!!

    19:03 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гого

    5 1 Отговор
    Брей!!! Я па тоа. Май па не си е пил хапчето.

    19:10 18.05.2026

  • 54 Така Така

    9 1 Отговор
    Та вие се паждаде с една единствена мисъл да убивате и грабите . Викахте диваци на индианците, но всъщност диваците сте ние една проклета граблива сбирщина

    19:14 18.05.2026

  • 55 Логично!

    1 11 Отговор
    Иран ще изгори заради неграмотните чалми, а русо-робите нека си лаят.

    19:27 18.05.2026

  • 56 Тоа перчем

    7 0 Отговор
    вече никой не го бръсне за слива. :)

    19:31 18.05.2026

  • 57 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 0 Отговор
    Ха Перчема смешки разправя те ви побъркаха Иранците ало от вас няма да остане нищо.

    19:41 18.05.2026

  • 58 дядо дръмпир

    2 0 Отговор
    Защо не кажете ,че е ударена атомната централа на ОАЕ единствена в региона...никъде не секазва какви са пораженията ,но нямало изтичане на радиация и не се знае на кой е Дрона....В момента започват война с иран ОАЕ и САуди Араби......там си става локална световна война....А,тоя дърт вампир тръмпир само плаши гаргите!

    19:52 18.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Браво

    4 0 Отговор
    Тоя дъртак не е наред, абе у кравария няма ли психиатри да му помогнат на човечеца....

    20:16 18.05.2026

  • 62 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Горскио,":

    Вземам едно въже връзвам те за някое дърво наведен и който те види познай!

    21:30 18.05.2026

  • 63 Факт

    0 0 Отговор
    Нищо няма да остане от флотът ти. До тук, няколко корита бяха на ремонт и не смееш да доближиш на по-малко от ракетно разстояние.

    22:43 18.05.2026

  • 64 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Много американски филми е гледал,често.Даже е научил фразите наизуст.

    23:10 18.05.2026