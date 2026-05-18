Тръмп за Иран: "Нищо няма да остане от тях"

Дипломатическите усилия са в задънена улица, а сега американският президент Тръмп отново използва много остри думи към Иран: от тях няма да остане нищо, ако не променят бързо позицията си, предупреди той.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с унищожение на фона на затъналите дипломатически усилия. „Часовникът тиктака за Иран и те по-добре да се размърдат, иначе от тях няма да остане нищо. Времето ни притиска“, написа републиканецът в платформата си Truth Social.

С подобни драстични думи Тръмп вече беше заплашил Иран в началото на април. „Цяла цивилизация ще загине тази нощ и никога повече няма да бъде възкресена“, заяви той на 7 април. Ден по-късно влезе в сила примирие, което американският президент по-късно удължи за неопределен период от време, припомня в тази връзка германската обществена медия АРД.

Засега не се очертава трайно решение

Дотук всички усилия за намиране на трайно решение на конфликта и на тежките икономически последици от него се оказват безплодни. Наскоро Тръмп определи иранския отговор на предложението на САЩ за прекратяване на войната като „боклук“. Липсата на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на войната предизвиква все по-голямо разочарование във Вашингтон.

„Примирието виси на косъм“, заяви Тръмп миналия понеделник. Дори след посещението му в Пекин миналата седмица първоначално не беше ясно дали визитата му в Китай, който е важен съюзник на Иран, е допринесла по някакъв начин за прекратяването на войната.

Междувременно стана ясно, че Иран е представил на Вашингтон ново предложение за постигане на мир. Говорителят на външното министерство Исмаил Багаи заяви, че в неделя Техеран е предал офертата си чрез посредника Пакистан. Подробности обаче не се съобщават.

Клингбайл: "Сериозна заплаха за световната икономика"

Междувременно германският министър на финансите Ларс Клингбайл предупреди за глобалните икономически последици от войната в Иран. По думите му „тази война нанася огромна вреда на икономическото развитие“. В навечерието на срещата на министрите на финансите на страните от Г-7 в Париж той заяви, че войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток са „сериозна заплаха за световната икономика". Трябва да се направи всичко възможно, за да се сложи траен край на конфликта и да се гарантират свободни морски пътища, подчерта германският политик.

В тази връзка АРД отбелязва, че форматът Г-7 е подходящата рамка за обсъждане на тези наболели въпроси със САЩ и други държави.