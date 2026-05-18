Русия и Беларус отново ще се състезават под своите знамена и химни на световната сцена по борба и гимнастика

След повече от две години ограничения, наложени след началото на конфликта в Украйна през февруари 2022 г., световните федерации по борба и художествена гимнастика взеха съдбоносно решение: руските и беларуските спортисти отново ще могат да се състезават под собствените си национални символи. Това означава, че емблематичните им знамена и химни ще се завърнат на международните подиуми.

Досега представителите на Русия и Беларус бяха принудени да участват под неутрален флаг, лишени от възможността да изразят националната си принадлежност. Промяната идва след заседания на ръководните органи на двете федерации – борбата взе решението си в петък, а художествената гимнастика – през уикенда в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Едно от първите големи събития, на които ще се усети ефектът от новите правила, е Европейското първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 27 до 31 май във Варна. Там руските грации ще дефилират с националния си флаг, а при евентуални победи ще звучи и химнът на Русия – сцена, която не сме виждали от началото на санкциите.

Това развитие предизвика бурни реакции в спортните среди и сред феновете по цял свят. Решението се тълкува като стъпка към нормализиране на отношенията и връщане на традиционния дух на съревнование, но също така поражда и въпроси относно бъдещето на санкциите в спорта.ортни отношения и дали ще последват подобни решения и в други дисциплини.