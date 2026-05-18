Русия и Беларус отново ще се състезават под своите знамена и химни на световната сцена по борба и гимнастика

18 Май, 2026 17:24 915 10

  • украйна
  • световните федерации
  • борба
  • художествена гимнастика
  • спортисти
  • национални символи
  • знамена
  • химни
  • русия
  • беларус
  • неутрален флаг

Възстановени права: Спортистите с национални символи

Русия и Беларус отново ще се състезават под своите знамена и химни на световната сцена по борба и гимнастика - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След повече от две години ограничения, наложени след началото на конфликта в Украйна през февруари 2022 г., световните федерации по борба и художествена гимнастика взеха съдбоносно решение: руските и беларуските спортисти отново ще могат да се състезават под собствените си национални символи. Това означава, че емблематичните им знамена и химни ще се завърнат на международните подиуми.

Досега представителите на Русия и Беларус бяха принудени да участват под неутрален флаг, лишени от възможността да изразят националната си принадлежност. Промяната идва след заседания на ръководните органи на двете федерации – борбата взе решението си в петък, а художествената гимнастика – през уикенда в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Едно от първите големи събития, на които ще се усети ефектът от новите правила, е Европейското първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 27 до 31 май във Варна. Там руските грации ще дефилират с националния си флаг, а при евентуални победи ще звучи и химнът на Русия – сцена, която не сме виждали от началото на санкциите.

Това развитие предизвика бурни реакции в спортните среди и сред феновете по цял свят. Решението се тълкува като стъпка към нормализиране на отношенията и връщане на традиционния дух на съревнование, но също така поражда и въпроси относно бъдещето на санкциите в спорта.ортни отношения и дали ще последват подобни решения и в други дисциплини.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 10 Отговор
    И догодина в Бургасе на Евровидение также.

    17:27 18.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    А Путин поканен ли е във Варна?

    17:37 18.05.2026

  • 3 За съжаление

    6 9 Отговор
    Продажници има навсякъде

    17:43 18.05.2026

  • 4 БЪЛГАРКА

    10 5 Отговор
    Нека БАНГАРАНГА да стане официален държавен ХИМН на България и площад НАРОДНО СЪБРАНИЕ да го преименувате на площад ДАРА. ....Която показа на света, че Българите сме Маймуни.

    17:44 18.05.2026

  • 5 Лост

    9 5 Отговор
    Ама недейте така!Сега Зеленски ще ореве орталъка и ще спре украинските.

    17:44 18.05.2026

  • 6 пландемията идва

    9 2 Отговор
    Нещо много бързо взеха да ги възстановяват, другата седмица след срещата на Си и Путин очаквам бързо приключване на войната в Украйна, че хантавирусът вече чука на вратата да влиза в игра!

    17:45 18.05.2026

  • 7 Карлсон Тък

    7 4 Отговор
    И какъв е военния ,икономически и политически резултат от досегашните "санкции" срещу спортистите на тези две държави?

    17:50 18.05.2026

  • 8 Вале-каро

    10 2 Отговор
    Положението е следното:Или наказват САЩ и Израел,или възстановяват Русия и Беларус.Е ,според Вас кое е по лесно?

    17:50 18.05.2026

  • 9 стоян георгиев

    7 5 Отговор
    Укрите газ пикаят 😂😂😂

    18:12 18.05.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    не само урките и тукашните орки мочат

    20:00 18.05.2026

