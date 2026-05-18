Алекс Маркес се възстановява след тежка катастрофа на пистата в Каталуния

Уикендът на Гран при на Каталуния се превърна в истинско изпитание за феновете на мотоциклетизма, след като Алекс Маркес – по-малкият брат на легендарния Марк Маркес – попадна в страховита катастрофа по време на състезанието. 30-годишният испанец, част от отбора на "Грезини Рейсинг", бе принуден да се подложи на хирургическа интервенция след сблъсъка, който разтърси пистата край Барселона.

В 12-ата обиколка от общо 24, надпреварата бе внезапно прекъсната, когато Маркес се удари с висока скорост в мотора на Педро Акоста. Причината – Акоста неочаквано загуби мощност между девети и десети завой, което доведе до неизбежния сблъсък. За щастие, медицинските екипи реагираха светкавично и оказаха първа помощ на пострадалия пилот.

След успешната операция, Алекс Маркес ще напусне болницата в Барселона още този следобед, информираха от неговия тим. Новината донесе облекчение на почитателите му, които с нетърпение очакват завръщането му на пистата. Любопитен факт е, че брат му Марк Маркес пропусна състезанието в Каталуния, тъй като наскоро самият той претърпя две хирургически интервенции.

Следващият кръг от календара на MotoGP ще се проведе във Флоренция, Италия, в края на май (29-31 май). Всички погледи са насочени към възстановяването на Алекс Маркес и възможността той отново да се включи в битката за точки и престиж.