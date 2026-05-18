Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Алекс Маркес се възстановява след тежка катастрофа на пистата в Каталуния

Алекс Маркес се възстановява след тежка катастрофа на пистата в Каталуния

18 Май, 2026 16:33 487 1

  • гран при на каталуния-
  • мотоциклетизма-
  • алекс маркес-
  • марк маркес-
  • катастрофа-
  • състезание-
  • грезини рейсинг-
  • барселона-
  • motogp

Испанският пилот претърпя успешна операция и скоро ще бъде изписан

Алекс Маркес се възстановява след тежка катастрофа на пистата в Каталуния - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Уикендът на Гран при на Каталуния се превърна в истинско изпитание за феновете на мотоциклетизма, след като Алекс Маркес – по-малкият брат на легендарния Марк Маркес – попадна в страховита катастрофа по време на състезанието. 30-годишният испанец, част от отбора на "Грезини Рейсинг", бе принуден да се подложи на хирургическа интервенция след сблъсъка, който разтърси пистата край Барселона.

В 12-ата обиколка от общо 24, надпреварата бе внезапно прекъсната, когато Маркес се удари с висока скорост в мотора на Педро Акоста. Причината – Акоста неочаквано загуби мощност между девети и десети завой, което доведе до неизбежния сблъсък. За щастие, медицинските екипи реагираха светкавично и оказаха първа помощ на пострадалия пилот.

След успешната операция, Алекс Маркес ще напусне болницата в Барселона още този следобед, информираха от неговия тим. Новината донесе облекчение на почитателите му, които с нетърпение очакват завръщането му на пистата. Любопитен факт е, че брат му Марк Маркес пропусна състезанието в Каталуния, тъй като наскоро самият той претърпя две хирургически интервенции.

Следващият кръг от календара на MotoGP ще се проведе във Флоренция, Италия, в края на май (29-31 май). Всички погледи са насочени към възстановяването на Алекс Маркес и възможността той отново да се включи в битката за точки и престиж.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чао

    1 0 Отговор
    Бързо възстановяване.

    16:45 18.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове