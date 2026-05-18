Дани Карвахал се сбогува с Реал Мадрид

След повече от десетилетие вярна служба, Дани Карвахал ще затвори своята славна страница в Реал Мадрид. Испанският национал, който се превърна в символ на постоянство и отдаденост, ще напусне "кралския клуб" като свободен агент след края на настоящия сезон, потвърдиха официално от клуба.

Карвахал е истински продукт на мадридската школа – още като дете облича бялата фланелка и прекарва цели 10 години в юношеските формации на Реал. През 2011 година дебютира за първия отбор и оттогава насам се превръща в незаменима част от защитата на "белите". С впечатляващите си 450 мача и 14 гола във всички турнири, той оставя трайна следа в историята на клуба.

През годините Карвахал се окичи с внушителна колекция от отличия: шест пъти вдигна трофея от Шампионската лига – постижение, с което се гордеят само още петима футболисти в цяла Европа. Към тях добави шест световни клубни купи, пет Суперкупи на Европа, четири титли от Ла Лига, две Купи на Краля и четири испански Суперкупи. Истински рекордьор и вдъхновение за младите таланти!

В чест на своя дългогодишен капитан, Реал Мадрид ще организира специална церемония преди последния мач за сезона срещу Атлетик Билбао тази събота. Феновете ще имат възможност да изпратят своя любимец с аплодисменти и благодарности за всички незабравими мигове, които им подари през годините.