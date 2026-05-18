Ивет Лалова празнува рожден ден: Легендата на българската лека атлетика навършва 42 години

Днес българската спортна икона Ивет Лалова-Колио отбелязва своя 42-ри рожден ден – повод за гордост и вдъхновение за цяла България! Родена в сърцето на София, Ивет израства в семейство, където спортът е начин на живот. Баща ѝ, Мирослав Лалов, е известен спринтьор с впечатляващи резултати – 10,4 секунди на 100 метра и 21,9 секунди на 200 метра. Майка ѝ, Лилия Лалова, е многобойка и днес се грижи за здравето на спортисти като кинезитерапевт.

Още като дете Ивет опитва различни спортове – плуване и гимнастика, но съдбата ѝ е предначертана на лекоатлетическата писта. През 1996 година тя започва да тренира лека атлетика под ръководството на Константин Миланов, а по-късно работи с италианския специалист Роберто Бономи, който става неин личен треньор

Освен със спортните си успехи, Лалова впечатлява и с личния си живот. През 2009 година съдбата я среща с италианския спринтьор Симоне Колио, с когото сключва брак. Двамата са горди родители на малкия Тиаго – истинско слънце в живота им.

Ивет Лалова е наричана „най-бързата бяла жена на планетата“ – прозвище, което напълно заслужава. Тя е европейска шампионка на 100 метра от Хелзинки 2012 и златна медалистка на 200 метра в зала от Мадрид 2005. Лалова държи националните рекорди на България на 100 и 200 метра в зала. Участието ѝ в пет поредни Олимпийски игри – Атина 2004, Пекин 2008, Лондон 2012, Рио де Жанейро 2016 и Токио 2020 – е доказателство за нейната издръжливост, талант и отдаденост.