Ивет Лалова празнува рожден ден: Легендата на българската лека атлетика навършва 42 години

18 Май, 2026 15:41 587 6

Звездният спринт на Ивет: От детството до световния подиум

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес българската спортна икона Ивет Лалова-Колио отбелязва своя 42-ри рожден ден – повод за гордост и вдъхновение за цяла България! Родена в сърцето на София, Ивет израства в семейство, където спортът е начин на живот. Баща ѝ, Мирослав Лалов, е известен спринтьор с впечатляващи резултати – 10,4 секунди на 100 метра и 21,9 секунди на 200 метра. Майка ѝ, Лилия Лалова, е многобойка и днес се грижи за здравето на спортисти като кинезитерапевт.

Още като дете Ивет опитва различни спортове – плуване и гимнастика, но съдбата ѝ е предначертана на лекоатлетическата писта. През 1996 година тя започва да тренира лека атлетика под ръководството на Константин Миланов, а по-късно работи с италианския специалист Роберто Бономи, който става неин личен треньор

Освен със спортните си успехи, Лалова впечатлява и с личния си живот. През 2009 година съдбата я среща с италианския спринтьор Симоне Колио, с когото сключва брак. Двамата са горди родители на малкия Тиаго – истинско слънце в живота им.

Ивет Лалова е наричана „най-бързата бяла жена на планетата“ – прозвище, което напълно заслужава. Тя е европейска шампионка на 100 метра от Хелзинки 2012 и златна медалистка на 200 метра в зала от Мадрид 2005. Лалова държи националните рекорди на България на 100 и 200 метра в зала. Участието ѝ в пет поредни Олимпийски игри – Атина 2004, Пекин 2008, Лондон 2012, Рио де Жанейро 2016 и Токио 2020 – е доказателство за нейната издръжливост, талант и отдаденост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симпатична

    5 1 Отговор
    милфка, ама жабара да си я чува, не ме вълнува.

    15:48 18.05.2026

  • 2 защо

    6 2 Отговор
    Жива и здрава Ивет!
    И да не ти дреме за троловете.

    15:59 18.05.2026

  • 3 истина ти казвам

    2 2 Отговор
    Айде и таа ми ресна на дедовеца!🫤🫤😕Немало стара жена а? Минат ли 50 и чеп за зеле не сстава от тех а некои и по рано!

    16:16 18.05.2026

  • 4 !!!!

    4 2 Отговор
    Това е най готината мадама в цяла България
    Да си жива и здрава

    16:17 18.05.2026

  • 5 Възраждане

    1 1 Отговор
    На 42 е вече бегала

    16:41 18.05.2026

  • 6 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Всичките ни спортисти са легенди докато не скочат в дпс и станат просто позор

    17:20 18.05.2026

