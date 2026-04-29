Мария Шарапова събра погледите със секси деколте

Бившата руска тенисистка Мария Шарапова все още обича този спорт, с удоволствие тренира и говори за него в различни телевизионни дискусии или подкасти. Наскоро тя гостува в шоуто „The Daily Show“, където се появи в секси тоалет, който остави феновете без дъх от нейната красота. Все още само на 39 години, родената в Няган показва, че дори на тази възраст може да изглежда практически перфектно.

В социалните мрежи тя публикува серия от шест снимки с разкопчано черно сако, под което носеше само сутиен. Така тя показа дълбоко деколте. Една от най-красивите тенисистки демонстрира отлична форма, дори след като през 2020 г. прекрати професионалната си кариера, в която заемаше и позицията на световна номер едно.

На кадрите тя изглеждаше отпусната, нежна, женствена и предизвикателна. На някои се смееше искрено, на други държеше телефон в ръцете си, а на останалите гледаше в обектива.

Към снимките тя добави описание, което от английски приблизително означава: „Не е това, което бих облякла, когато изпращам децата на училище“. Така тя забавлява феновете си, които ѝ писаха хубави и подкрепящи коментари за външния ѝ вид и облеклото, което е избрала за телевизионното предаване.

В момента тя не живее в Русия, а в Съединените американски щати, където се занимава със собствен бизнес. Има син с дългогодишния си партньор Александър Гилкс.